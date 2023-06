Công ty khởi nghiệp Israel phát Hệ thống cảnh báo tai nạn lao động hỗ trợ AI

Hệ thống cảnh báo tai nạn lao động hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến này do công ty công nghệ Israel SafeGuard phát triển trên nền tảng mô hình Máy học, sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn như camera an ninh, máy bay không người lái (UAV) và những phân tích thống kê, dữ liệu mở và dữ liệu lớn (BigData) để phát hiện các mẫu hành vi có khả năng gây tai nạn lao động của công nhân trên các công trường xây dựng..

Những mẫu hành vi này có thể là việc công nhân đi vào khu vực không phù hợp, mặc sai đồ bảo hộ, sử dụng sai thiết bị hạng nặng. Hệ thống sau đó đưa ra các thông tin cảnh báo đến trung tâm quản lý công trường, người công nhân cụ thể và đề xuất những hành động cần thiết để bảo vệ an toàn lao động trên trang web chính của công trình.

Hệ thống nền tảng AI của SafeGuard được sử dụng để kiểm soát môi trường trên công trường xây dựng, chẳng hạn như hạn chế quyền truy cập vào các vị trí. Ảnh: Mikael Blomkvist/Pexels



Izhak Paz, giám đốc điều hành, người sáng lập Safeguard trong cuộc phỏng vấn với NoCamels cho biết: "mô hình AI của chúng tôi dự đoán những tai nạn tiềm ẩn và thông báo cho người lao động thời gian thực, vượt ra ngoài sự tuân thủ đơn thuần kỷ luật lao động, thường được bộ phận kiểm soát thực hiện khi vào công trường".

Công nghệ AI tiến xa hơn những các tiêu chuẩn an toàn thông thường, được in ấn trên những bảng ghi nội quy an toàn lao động trên công trường bằng giải pháp liên tục kiểm tra thiết bị, kiểm soát hoạt động của công nhân và đôn đốc, thúc giục người lao động cũng như nhà quản lý thực hiện và kiểm soát tốt hơn trước khi thảm họa xảy ra.

Hệ thống được cài đặt trên công trường xây dựng, theo dõi hoạt động của công nhân và cung cấp kết quả thu được thời gian thực, đưa ra cảnh báo và đề xuất đến máy tính trung tâm quản lý công trình và ứng dụng trên điện thoại thông minh của người lao động và nhà quản lý lao động

Ứng dụng cũng được sử dụng để kiểm soát môi trường làm việc trên công trường xây dựng, cho phép hạn chế quyền truy cập của mọi người vào một số khu vực nhất định bị cấm, sử dụng tính năng nhận dạng khuôn mặt.

Ứng dụng của Sefeguard hạn chế quyền truy cập của mọi người vào một số khu vực nhất định bị cấm, sử dụng tính năng nhận dạng khuôn mặt.Ảnh Cesar Augusto Ramirez Vallejo Traphitho/Pexels



Theo đại diện công ty Safeguard, hệ thống dự báo tai nạn lao động hỗ trợ AI đến nay đã bảo vệ hơn 2.745 công nhân xây dựng, làm việc trên công trường ở Israel.

An toàn công trường xây dựng từ lâu đã là vấn đề ở Israel và thế giới. Một báo cáo của Cơ quan Kiểm soát Nhà nước Israel năm 2022 cho biết, tỷ lệ tử vong của Israel trên những công trường xây dựng ít nhất gấp đôi mức trung bình của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu mỗi năm tính từ 2011 đến 2018. Đồng thời các cơ quan chức năng của chính phủ cũng không có sự giám sát đầy đủ, trung bình phải 3 năm mới có một cuộc kiểm tra chính thức đối với các công trình xây dựng quy mô lớn.

Ông Paz nhấn mạnh, việc ngăn chặn kịp thời những tai nạn lao động không chỉ bảo vệ mạng sống con người mà còn tiết kiệm đáng kể nguồn tài chính giải quyết hậu quả.

"Chiến lược của chúng tôi nhấn mạnh vào mối tương quan lớn giữa phòng ngừa sự cố và lợi nhuận, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, hiệu quả hơn về chi phí cho các công trường trên toàn thế giới”, ông nói thêm.

Các công ty xây dựng hàng đầu của Israel như Electra, Ashtrom, Solel Boneh và Tidhar đã đưa vào sử dụng SafeGuard, khẳng định công nghệ này làm suy giảm đáng kể những sự cố tại nơi làm việc, các trường hợp buộc phải tạm dừng công việc do tai nạn giảm xuống gần như bằng 0.

"SafeGuard đóng một vai trò quan trọng trong thành công gần như loại bỏ hoàn toàn các lệnh ngừng hoạt động, tiết kiệm đáng kể chi phí của các công trường xây dựng đối với mỗi tai nạn lao động, có thể lên tới 100.000 USD với mỗi sự cố. Chỉ trong 5 năm, chúng tôi đã giảm tỷ lệ sự cố đáng tiếc có thể xảy ra của khách hàng xuống 70%, ngăn ngừa những tai nạn khiến các công ty xây dựng thiệt hại hàng trăm nghìn USD hàng năm", ông Paz nhấn mạnh.

SafeGuard cho biết hệ thống của công ty đã bảo vệ hơn 2.745 công nhân xây dựng ở Israel cho đến nay. Ảnh: Olga Lioncat/Pexels



Phương pháp SafeGuard cũng bao gồm phương thức tiếp cận dữ liệu mới bằng "những cuộc nói chuyện trên hộp công cụ" của ngành, thông thường diễn ra khi các trưởng nhóm xây dựng và công nhân ngồi trên hộp công cụ lao động và thực hiện các cuộc họp không chính thức hàng ngày.

Trong những cuộc họp này, nhóm công nhân thường thảo luận về những biện pháp kỹ thuật bảo vệ sức khỏe và an toàn lao động nhằm giảm thiểu rủi ro tại địa điểm làm việc. SafeGuard lựa chọn các cuộc họp “trên hộp công cụ” làm nguồn thu dữ liệu về an toàn lao động chứ không sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu từ các cá nhân. Phương án thu thập dữ liệu này giúp ứng dụng AI kịp thời làm nổi bật những vấn đề cần phải đảm bảo an toàn trên công trường, kịp thời truyền đạt và áp dụng những biện pháp đảm bảo an toàn lao động và an ninh công trường thời gian thực.

Israel hiện đang là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về công nghệ xây dựng với một hệ sinh thái hơn 175 công ty khởi nghiệp đang phát triển, thu hút sự quan tâm đặc biệt của quốc tế. Công ty khởi nghiệp SafeGuard đặt mục tiêu biến hệ thống dự báo an toàn lao động hỗ trợ AI trở thành "tiêu chuẩn vàng" cho an toàn tại công trường trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng cơ sở đang phát triển mạnh mẽ hiện nay.

Hệ thống làm rõ những tình huống liên quan đến an toàn và đảm bảo các biện pháp an ninh được truyền đạt đến từng người công nhân và được thực hiện. Ảnh: Kateryna Babaieva/Pexels.



Theo tổ chức ConTech của Israel, nước này đã chứng kiến mức gia tăng đầu tư đến 3.000% vào công nghệ xây dựng trong những năm gần đây. Khoản đầu tư đó đã tăng từ dưới 30 triệu USD trước năm 2015 lên hơn 900 triệu USD trong 5 năm qua.

Những công ty khởi nghiệp công nghệ khác của Israel cũng đang tạo dựng tên tuổi trong lĩnh vực như công ty Rod Radar, sử dụng công nghệ hình ảnh trong quá trình đào đắp trên các công trường xây dựng và Buildots, sử dụng kỹ thuật camera 360o hỗ trợ AI gắn trên mũ bảo hiểm để quay video toàn cảnh về môi trường làm việc trên những công trình dự án đang được thực hiện. Nhưng ông Paz nhấn mạnh, công ty SafeGuard có được sự quan tâm nhờ công nghệ khả năng thích ứng và tùy biến theo môi trường làm việc của công trường.

Israel đã chứng kiến sự gia tăng 3.000% đầu tư vào công nghệ ngành xây dựng trong những năm gần đây. Ảnh: Abdul Zreika/Pexels



Tính linh hoạt của công nghệ cho phép Hệ thống cảnh báo an toàn lao động hỗ trợ AI SafeGuard tích hợp vào những hệ thống và công nghệ giám sát, được sử dụng tại các công trường xây dựng, các thuật toán Máy học cũng thu thập những biện pháp an toàn bên ngoài vào hệ thống dữ liệu cho đào tạo AI.

Đối với SafeGuard, mục tiêu kinh doanh chỉ là một phần của sự phát triển, động lực thực sự của công ty nằm ở ước vọng bảo vệ tối đa an toàn cuộc sống con người. Ông Paz giải thích: "Suy nghĩ về một công nhân không trở về nhà do một tai nạn, hoàn toàn có thể tránh được là một ám ảnh. Bằng nỗ lực chứng minh, ưu tiên đầu tiên về an toàn lao động có thể nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng, chúng tôi mong muốn thiết lập một chuẩn mực toàn cầu mới về các biện pháp bảo vệ an toàn lao động và hoạt động thuận lợi của doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI".

Izhak Paz: 'Ý nghĩ về một công nhân không trở về nhà do một tai nạn có thể tránh được là một nỗi ám ảnh. Ảnh Abdulla Hafeez / Pexels



Những kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế đã thúc đẩy Paz thành lập SafeGuard vào năm 2009. Ông nhận thấy, những phương thức tổ chức hệ thống dữ liệu và các chiến lược phòng ngừa rủi ro trong những bệnh viện, rất thiếu trong lĩnh vực xây dựng, mặc dù cả hai lĩnh vực đều liên quan đến rủi ro đối với sinh mệnh con người.



Công ty SafeGuard, có trụ sở tại Jerusalem gần đây đã nhận được khoản đầu tư 8 triệu USD từ hai doanh nhân công nghệ Ron Zuckerman và Hillel Kobrinsky. Công ty hiện đang tạo dựng thương hiệu ở Mỹ thông qua công ty con Otoos, đang xây dựng các mối quan hệ với những công ty xây dựng hàng đầu của Mỹ Carmel Partners và Gilstone.

Động thái mở rộng ứng dụng ra thế giới là bước khởi đầu trong kế hoạch chiến lược của doanh nghiệp, giới thiệu giải pháp công nghệ hỗ trợ AI, củng cố và duy trì chặt chẽ kỷ luật lao động, tăng cường cấp độ an toàn cho con người và tài sản trong tất cả các ngành công nghiệp và trên quy mô toàn cầu.

Theo NoCamels