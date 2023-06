Như VietTimes đã đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sẽ bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tại Việt Nam từ hôm nay (22/6).

Theo hãng thông tấn Yonhap, một đoàn gồm 205 doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Yoon trong chuyến công du này, trong đó có hàng loạt lãnh đạo chóp bu của những 'chaebol' hàng đầu xứ sở kim chi.

Bên cạnh Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong và Chủ tịch SK Group Chey Tae-won, sự góp mặt của Chủ tịch LG Koo Kwang-moo cũng nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông trong nước.

Sinh năm 1978, ông Koo Kwang-mo là một trong những nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất trong giới tài phiệt Hàn Quốc. Ở tuổi 45, ông sở hữu khối tài sản ngót 2 tỉ USD, là một trong 50 người giàu nhất Hàn Quốc, theo Forbes.

Ông Koo Kwang-mo là con trai của cựu Phó Chủ tịch LG Electronics - ông Koo Bon-neung (em trai của cố Chủ tịch LG Koo Bon-moo). Sau khi ông Koo Bon-neung qua đời do một vụ tai nạn bí ẩn, Kwang-mo được người bác nhận nuôi.

Ông Koo Bon-moo có 2 người con gái nhưng đều không tham dự vào việc điều hành công ty. Do đó, sau khi ông Koo Bon-moo qua đời vào năm 2018, ông Koo Kwang-mo đã đảm nhận trọng trách nối nghiệp bố nuôi và tiếp quản tập đoàn LG. Đến năm 2019, ông Koo Kwang-mo chính thức trở thành một trong những vị chủ tịch 'chaebol' trẻ tuổi nhất ở Hàn Quốc.

Ông Koo Kwang-mo theo học ngành Kỹ thuật tại Đại học Rochester của Hoa Kỳ và có bằng thạc sĩ về Quản trị kinh doanh tại Đại học Stanford.

Ông từng bước chứng minh được thực lực của mình với xuất phát điểm từ các bộ phận nhỏ của LG. Kwang-mo bắt đầu với một vị trí tại bộ phận tài chính của LG Electronics vào năm 2006 và trở thành Phó Giám đốc bộ phận sau 5 năm. Sau đó, ông tiếp tục được bổ nhiệm vào nhiều vị trí của LG và LG Electronics tại Mỹ cũng như ở Hàn Quốc.

Doanh thu tỉ USD của các nhà máy LG tại Việt Nam

LG chính thức bước chân vào thị trường Việt Nam từ năm 1995. Khởi đầu với một nhà máy tại Hưng Yên, nhưng sau nhiều năm mở rộng đầu tư, Hải Phòng mới được xem là 'cứ điểm' của LG tại Việt Nam, với các nhà máy LG Electronics Vietnam Haiphong, LG Innotek Vietnam Haiphong và LG Display Vietnam Haiphong.

Hồi tháng 12/2022, ông Kwon Bong-seok - Phó Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn LG - cho biết tập đoàn này đã đầu tư 5,3 tỉ USD vào Việt Nam, bao gồm các lĩnh vực: sản xuất máy ảnh, điện tử, điện gia dụng, thiết bị ô tô. Vị này cũng cho hay, LG sẽ đầu tư vào Việt Nam thêm 4 tỉ USD.

Theo tìm hiểu của VietTimes, tính đến cuối năm 2022, LG có 4 công ty thành viên nổi bật tại Việt Nam, gồm: LG Innotek Vietnam Hai Phong Co., Ltd (LGITVH), LG Electronics Vietnam Hai Phong Co., Ltd (LGEVH); HI-M Solutek Vietnam Co., Ltd, và LG Electronics Development Vietnam Company Limited.

Các nhà máy của LG tại Việt Nam đều đặn mang về hàng tỉ USD doanh thu cho tập đoàn này.

Đơn cử như LGEVH. Năm ngoái, công ty này ghi nhận mức doanh thu đạt 83.397 tỉ đồng (khoảng 3,5 tỉ USD), đồng thời báo lãi 3.205 tỉ đồng (136,2 triệu USD). Nên biết, LG Electronics U.S.A - với quy mô tài sản gấp 4 lần LGEVH - song lợi nhuận trong năm 2022 cũng chỉ ở mức 148,1 triệu USD./.

