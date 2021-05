BN 2983 phổi trắng xóa, nặng chẳng kém BN 91 phi công người Anh

BN 2983 là nữ, 65 tuổi, địa chỉ cư trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Bà từ nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu Long Bình, đã được cách ly ngay. Ngày 3/5, bệnh nhân có kết quả dương tính.

Sau một tuần điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang, bệnh nhân vẫn suy hô hấp dài ngày không cải thiện, mới đây Tiểu ban điều trị Covid-19 của Bộ Y tế hội chẩn đánh giá cần can thiệp hồi sức chuyên sâu mới có thể cứu sống bệnh nhân, đã quyết định chuyển từ An Giang đến BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM để điều trị.

BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM, cho biết đội phản ứng nhanh khoa Hồi sức tích cực chống độc người lớn đã lên đường đi An Giang với nhiệm vụ hỗ trợ hồi sức cấp cứu và bảo đảm an toàn cho BN 2983 trong quá trình chuyển viện. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy xâm lấn, chuyển đến BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM - Ảnh: Hoà Bình

Phổi bệnh nhân tổn thương nặng, hình ảnh X- quang phổi trắng xóa cả hai phế trường, bệnh lý nền tiểu đường, tăng huyết áp. Kết quả chụp CT ngực ghi nhận tràn khí màng phổi phải, nhu mô phổi chỉ còn khả năng hoạt động 10-20%, nhiều kén khí dọa vỡ. Xét nghiệm RT-PCR bệnh nhân còn dương tính kéo dài sau hơn ba tuần mắc Covid-19.

Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu đánh giá, tình trạng BN 2983 rất nặng, không thua kém so với BN 91 - phi công người Anh.

Bệnh nhân được can thiệp VV-ECMO (hỗ trợ hô hấp tuần hoàn ngoài cơ thể) ngày 13/5. Đến hôm nay 16/5, BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết bệnh nhân đã tạm ổn nhưng vẫn còn tiên lượng rất nặng và nguy kịch, cần tiếp tục được hỗ trợ hồi sức hô hấp tuần hoàn trong thời gian dài.

Theo Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Covid-19, tính đến sáng nay 16/5, khoảng 1.000 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại hơn 50 BV trên cả nước. Trong số này, 38 ca tiến triển nặng lên (4%), 17 ca tiên lượng rất nặng (1,8%), 1 ca tử vong do viêm phổi vì COVID-19 và bệnh lý nền nặng.