Bình Dương phong tỏa khu nhà trọ có 3 người nhập cảnh trái phép

Sáng hôm nay ngày 22/1, thông tin từ thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) cho biết, lực lượng chức năng đang phong tỏa một khu nhà trọ ở ấp Dòng Sỏi (xã An Tây) để rà soát những người liên quan có tiếp xúc với các trường hợp nhập cảnh trái phép vừa bị lực lượng chức năng phát hiện. Cụ thể có 3 người gồm: Nguyễn Thị M., Trịnh Hoàng Ph. và Trịnh Thị Trúc Ng.

Trước đó, đêm 21/1, lực lượng chức năng nhận được tin báo về trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa phương nên đã tiếp cận đối tượng, đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã phun xịt khử khuẩn, đồng thời phong tỏa khu nhà trọ do bà Nguyễn Thị Th. làm chủ, khẩn trương rà soát để xác định những người có liên quan đã tiếp xúc với 3 người nhập cảnh trái phép nói trên.

Cơ quan chức năng lấy thông tin khai báo của người nhập cảnh trái phép vào Bình Dương.

Trước đó, từ hôm 15/1, lực lượng chức năng đã phát hiện L.H.P. nhập cảnh trái phép tại phường Tân Bình (TP Dĩ An). Ngay sau đó, Trung tâm Y tế TP Dĩ An phối hợp với Công an phường Tân Bình đưa L.H.P. và gia đình cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Theo kết quả xét nghiệm tại Viện Pasteur TP.HCM, L.H.P. âm tính với COVID-19.

Liên quan đến tình trạng nhập cảnh trái phép vào Bình Dương, Sở Y tế tỉnh này đã ra công văn khẩn gửi đến các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh sau khi phát hiện 4 trường hợp nhập cảnh trái phép về Việt Nam sau đó đến Bình Dương. Trong đó, 1 trường hợp ở TP Thủ Dầu Một, 3 trường hợp ở TP Thuận An (2 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 1.440).

Các trường hợp này đã được cách ly y tế tại Trung tâm Y tế TP Thuận An, kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.