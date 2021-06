Bệnh nhân 3226 mắc COVID-19 nặng chiến thắng tử thần sau hơn 1 tuần thở máy để duy trì sự sống

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: Bệnh nhân N.V.H., 57 tuổi, sống ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc có tiền sử bị tai biến mạch máu não, uống rượu nhiều năm vào Khoa Cấp cứu ngày 7/5 trong tình trạng yếu nửa người do di chứng của tai biến mạch máu não, nhiễm virus SARS-CoV-2.

Sau 2 ngày nhập viện, tình trạng bệnh nhân tiến triển nặng, thậm chí bệnh nhân còn mê sảng, nói nhảm, sốt cao liên tục 39-40 độ, rối loạn đông máu nặng. Ngay lập tức, các bác sĩ đã cho nhân thở oxy, sử dụng kháng sinh, thuốc tăng cường miễn dịch, chống đông máu, nuôi dưỡng tĩnh mạch.

9 ngày sau, bệnh nhân có chuyển biến xấu hơn do không đáp ứng với thở oxy lưu lượng cao (HFNC), chức năng phổi xấu, thông khí kém. Vì thế, các bác sĩ đã đặt ống nội khí quản và thông khí nhân tạo xâm nhập cho bệnh nhân, đồng thời, sử dụng thuốc vận mạch nâng huyết áp đảm bảo tưới máu tổ chức. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực vào ngày 16/5.

Khi được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhân được can thiệp đặt catheter động mạch theo dõi huyết động liên tục, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng duy trì thuốc vận mạch, an thần, giảm đau, và theo dõi đánh giá áp lực tĩnh mạch trung tâm, áp dụng chiến lược thở máy. Mặc dù đã được các bác sĩ can thiệp tích cực nhưng tình trạng bệnh không cải thiện rõ. Căn cứ các đánh giá chuyên môn, các bác sĩ chỉ định can thiệp lọc máu hấp phụ độc tố Cytokin bằng quả lọc Oxiris cho bệnh nhân.

Với sự nỗ lực của các bác sĩ ở Khoa Hồi sức tích cực, sau 8 ngày thở máy, hồi kết hợp 2 lần lọc máu hấp phụ độc tố, bệnh nhân đã có chuyển biến tích cực, chức năng phổi được cải thiện. Đến ngày 26/5, bệnh nhân được chuyển thở máy sang chế độ tự thở một phần. Do bệnh nhân có cơ địa bệnh nền, sức khỏe yếu, khả năng ho khạc kém nên bác sĩ chỉ định mở khí quản để chăm sóc hô hấp tích cực cho bệnh nhân, kết hợp bồi dưỡng nâng cao thể trạng, điều trị tình trạng sảng.

Ngày 9/6, bệnh nhân được rút ống thở thành công, tập vận động phục hồi chức năng tại giường, cơ lực khá, có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 3 lần liên tiếp. Do đó, bệnh nhân chính thức được xuất viện và trở về gia đình vào chiều nay, ngày 16/6.

BS. Võ Đức Linh - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - cho biết: "Với sự cố gắng, nỗ lực của các bác sĩ ở Khoa Hồi sức tích cực, bệnh đã hồi phục ngoạn mục. Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 nặng thứ 11 khỏi bệnh trên cơ địa bệnh nền nặng. Ngay trong chiều nay, Khoa đã bố trí một điều dưỡng đưa bệnh nhân về trở về gia đình”.