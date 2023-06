AI hỗ trợ bệnh nhân mất trí nhớ tại Nhật Bản

Một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng tại Nhật Bản đang sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để giảm bớt căng thẳng và các triệu chứng khác ở bệnh nhân sa sút trí tuệ.

Tại một viện dưỡng lão do công ty The Harmony điều hành, một người phụ nữ mắc chứng mất trí nhớ đang say sưa trò chuyện với robot cao khoảng 30 cm tên là Dai-chan.

"Bạn đã bao giờ chơi đá lon bao giờ chưa", Dai-chan hỏi.

"Tôi đã từng chơi nó mỗi ngày", người phụ nữ trả lời với một nụ cười.

Thay vì tuân theo kịch bản, robot của The Harmony sử dụng AI để điều khiển cuộc trò chuyện. Bot sẽ tiếp tục hỏi những câu hỏi tiếp theo về một chủ đề nếu bệnh nhân có vẻ hưởng ứng. Nếu không, robot sẽ tự động chuyển sang chủ đề khác.

Theo Nikkei Asia, hàng loạt viện dưỡng lão đã áp dụng công nghệ này.

“Một bệnh nhân từng dành toàn bộ thời gian để ở một mình, bây giờ có thể vui vẻ trò chuyện với Dai-chan” một nhân viên chia sẻ.

Nói chuyện với những người ở viện dưỡng lão là một cách quan trọng để giảm bớt căng thẳng cho họ. Đặc biệt, những người mắc chứng mất trí nhớ có thể bị lo âu, hoảng loạn và việc trấn tĩnh họ luôn là một thách thức.

Ông Kazuya Takahashi, Giám đốc điều hành của The Harmony cho biết: “Các triệu chứng như vậy có thể giảm bớt khi họ tham gia vào các công việc khác đòi hỏi sự tập trung".

Tuy nhiên, nhân viên tại các cơ sở như vậy thường phục vụ nhiều người cùng một lúc, từ giúp họ ăn uống, tắm rửa đến ghi chép sổ sách. Các nhân viên này thường thiếu thời gian để trò chuyện, gắn bó với bệnh nhân.

Ban đầu, The Harmony thử nghiệm một robot đàm thoại có sẵn, họ phát hiện ra rằng một AI tiêu chuẩn không thể trò chuyện với bệnh nhân sa sút trí tuệ. Mức độ tiếng ồn xung quanh cao tại các cơ sở chăm sóc, chẳng hạn như âm nhạc và TV, cũng gây ra vấn đề đối với các hệ thống yêu cầu nhận dạng giọng nói chính xác.

Takahashi đã quyết định để công ty tạo ra robot của riêng mình bằng AI. The Harmony đã thuê 5 kỹ sư từ các công ty công nghệ thông tin và bắt đầu phát triển dịch vụ này vào năm 2019.

Nhóm đã kết hợp phản hồi từ Takahashi, người cũng là nhân viên chăm sóc và thử nghiệm rô-bốt ở cả trong và ngoài viện dưỡng lão. Cuối cùng, phải mất bốn năm để hoàn thành Dai-chan, với chi phí 200 triệu yên (1,4 triệu USD theo tỷ giá hiện tại).

Harmony đã tung ra robot vào tháng 4 tại tất cả năm cơ sở chăm sóc của họ ở tỉnh Fukuoka.

"Sử dụng Dai-chan đã góp phần làm giảm số bệnh nhân có các triệu chứng như kích động", ông Takahashi nói.

Theo Nikkei Aisa