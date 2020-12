4 chiếc vòng đeo tay thông minh đáng mua nhất trong tầm giá dưới 1 triệu đồng

1. Samsung Galaxy Fit 2

Samsung Galaxy Fit 2 (Ảnh: Wareable)

Điểm cộng

Điểm ấn tượng đầu tiên trên chiếc Samsung Galaxy Fit 2 đó chính là mức giá của chiếc vòng đeo tay thông minh này. Là một sản phẩm của nhà Samsung nhưng chiếc vòng đeo tay thông mình Galaxy Fit 2 chỉ có mức giá 750 nghìn đồng, mức giá còn tốt hơn một số đối thủ khác trên thị trường.

Samsung Galaxy Fit 2 có một mức giá rất phải chăng (Ảnh: Wareable)

Người dùng Samsung Galaxy Fit 2 có thể tải và sử dụng ứng dụng Wearable để có thể kế nối và tùy chỉnh tất cả các tính năng trên chiếc vòng đeo tay thông minh Samsung Galaxy Fit 2. Người dùng có thể tùy chình hình nền, âm thanh thông báo, hẹn giờ hay một số tính năng đặc biệt khác của Samsung Galaxy Fit 2.

Samsung Galaxy Fit 2 có một thiết kế gọn nhẹ, thể thao (Ảnh: Wareable)

Theo Wareable đánh giá, Samsung Galaxy Fit 2 sở hữu một thiết kế gọn nhẹ, trẻ trung phù hợp cho mọi độ tuổi và giới tính. Dây đeo được làm bằng cao su đem đến cảm giác đeo thoải mái, không bị cấn tay khi đeo. Để sạc của Samsung Galaxy Fit 2 cũng được thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi và rất dễ sử dụng.

Samsung Galaxy Fit 2 tích hợp đầy đủ các tính năng của một chiếc vòng đeo tay thông minh (Ảnh: Wareable)

Vòng đeo tay thông minh Samsung Galaxy Fit 2 được tích hợp đầy đủ những tính năng cơ bản của một chiếc vòng đeo tay thông minh như đo nhịp tim, đếm bước đi, theo dõi chất lượng giấc ngủ v.v... Samsung Galaxy Fit 2 còn được tích hợp tính năng đo chỉ số stress, nhắc nhở rửa tay rất hữu ích trong khoảng thời gian dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành.

Điểm trừ

Phần màn hình cảm hỉnh cảm ứng chưa thực sự nhạy (Ảnh: Wareable)

Điểm trừ đầu tiên đến từ phần màn hình của Samsung Galaxy Fit 2. Phần màn hình cảm ứng của vòng đeo tay chưa thực sự nhạy, chưa thực sự mượt mà, trải nghiệm vuốt chạm chưa thực sự chính xác. Samsung Galaxy Fit 2 được tích hợp loa ngoài để có thể nghe gọi nhanh.

Các tính năng cũng không có gì quá nổi bật, phần cài đặt nền màn hình cũng chưa thực sự đa dạng.

2. Honor Band 5i

Honor Band 5i (Ảnh: Smart Prix)

Điểm cộng

Cũng giống như những chiếc smart band khác, Honor Band 5i được tích hợp những tính năng thông minh như báo thức, thông báo cuộc gọi đến, tin nhắn đến, chuyển bài hát và tăng giảm âm lượng.

Honor Band 5i có đầy đủ các tính năng thông minh của một chiếc smart band (Ảnh: Smart Prix)

Là một chiếc smart band phục vụ cho thể thao và sức khỏe nên Honor Band 5i tích hợp đầy đủ những tính năng về sức khỏe như đo nhịp tim, đo chất lượng giấc ngủ và đặc biệt Honor Band 5i còn có thể đo nồng độ Oxy trong máu, theo Smart Prix.

Honor Band 5i sở hữu giắc cắm sạc tiện lợi (Ảnh: Smart Prix)

Một điểm khác biệt trên chiếc Honor 5i so với các đối thủ khác đó chính là việc Honor 5i không cần phải sạc bằng một bộ sạc rời mà có thể sạc trực tiếp thông qua cổng USB-A. Nếu như với những chiếc smart band khác sử dụng bộ sạc rời, khi người dùng chẳng may quên bộ sạc rời đó thì sẽ không làm cách nào có thể sạc được chiếc vòng đeo tay thông minh của họ. Còn với Honor 5i, người dùng chỉ cần chỉ cần cắm trực tiếp vào cổng USB-A là đã có thể sạc được - theo My Hard Review.

Điểm trừ

Màn hình của Honor Band 5i chưa thực sự sắc nét (Ảnh: My Hard Review)

Ở phiên bản tiền nhiệm trước đó Honor Band 5 được trang bị màn hình AMOLED nhưng đến phiên bản lần này Honor Band 5i chỉ được trang bị màn hình TFT LCD thông thường. Nếu để ý kĩ người dùng sẽ có thể nhìn thấy những điểm rỗ trên màn hình của chiếc Honor Band 5, theo My Hard Review.

Hiện vòng đeo tay thông mình Honor Band 5i đang được bán với mức giá khoảng 650.000 đồng.

3. Mi Band 5

Mi Band 5 (Ảnh: Tech Radar)

Điểm cộng

Các chỉ số trên Mi Band 5 đã được đo chính xác hơn (Ảnh: Tech Radar)

Một điểm cộng lớn trên chiếc Mi Band 5 đó chính là khả năng đo các chỉ số trên chiếc smart band này đã chính xác hơn so với phiên bản trước.

Ở phiên bản Mi Band 4 trước đó, rất nhiều người sử dụng đã kêu ca về việc các chỉ số như nhịp tim, bước chân hay chất lượng giấc ngủ không được đo chính xác, ngay cả khi họ tháo vòng tay thông minh ra đặt lên bàn thì Mi Band 4 vẫn có thể đo được nhịp tim.

Mi Band 5 đã khắc phục được điều này, những chỉ số về chất lượng giấc ngủ đã chính xác hơn. Chiếc smart band này đã có thể xác định chính xác lúc nào người dùng bắt đầu đi vào giấc ngủ hay lúc nào người dùng thức giấc; theo Tech Radar.

Màn hình AMOLED hiển thị sắc nét (Ảnh: GSMarena)

Theo GSMarena, Mi Band 5 sử dụng tấm nền AMOLED cho chất lượng hiển thị sắc nét kết hợp với độ sáng tốt giúp người dùng có thể nhìn thấy rõ ngay cả khi đang đứng ở ngoài trời nắng.

Mi Band 5 đem lại cảm giác thoải mái khi đeo (Ảnh: Tech Radar)

Cảm giác đeo chiếc Mi Band 5 là hoàn toàn thoải mái, không bị cấn tay ngay cả khi thực hiện hoạt động mạnh, khi tập thể dục cường độ cao. Theo GSMarena, tất cả các chỉ số Mi Band 5 ghi lại được đều được tự động lưu trên ứng dụng Mi Fit giúp cho người dùng có thể dễ dàng theo dõi.

Các chỉ số được lưu và phân tích trên ứng dụng Mi Fit (Ảnh: GSMarena)

Cũng giống như phiên bản trước, thời lượng pin trên chiếc Mi Band 5 rất ấn tượng. Theo Tech Radar, Mi Band 5 có thể sử dụng trong vòng 14 ngày mà không cần sạc.

Phương thức sạc trên Mi Band 5 đã được cải tiến (Ảnh: GSMarena)

Một điểm cải thiện vô cùng lớn trên chiếc Mi Band 5 đó chính là phương thức sạc. Ở phiên bản trước người dùng đã phải rất khó khăn để tháo mặt cảm ứng ra khỏi dây đeo mới có thể sạc thì trên Mi Band 5 người dùng chỉ cần cắm trực tiếp dây sạc vào mặt cảm ứng là đã có thể sạc được - GSM Arena cho biết.

Điểm trừ

Có lẽ điểm trừ duy nhất trên chiếc Mi Band 5 là phông chữ tiếng Việt trên chiếc smart band này vẫn bị lỗi. Điều này khiến cho người dùng Việt Nam khó có thể đọc được những tin nhắn nhanh.

Hiện Mi Band 5 đang được bán trên thị trường với mức giá hơn 900.000 đồng/chiếc.

4. Samsung Galaxy Fit e

Samsung Galaxy Fit e (Ảnh: Tech Radar)

Điểm cộng

Điểm cộng đầu tiên phải kể đến đó chính là việc Samsung Galaxy Fit e có cảm biến đo nhịp tim hoạt động liên tục. Theo Sam Mobile, những dữ liệu đo nhịp tim sẽ được tự động lưu vĩnh viễn vào app Samsung Health qua đó tạo ra sơ đồ chẩn đoán để cảnh báo trước các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Đây là một tính năng tuyệt vời dành cho những người qua tâm đến sức khỏe, đặc biệt là những người lớn tuổi.

Cảm biến đo nhịp tim trên Samsung Galaxy Fit e hoạt động liên tục (Ảnh: Tech Radar)

Cũng theo Sam Mobile, vì là một chiếc smart band nên Galaxy Fit e có khả năng nhận diện các hoạt động thể chất của người dùng. Ví dụ như khi người người dùng đi bộ thì chiếc smart band này sẽ chỉ đếm bước chân, còn khi người dùng chuyển qua chạy bộ thì Galaxy Fit e sẽ ghi nhận việc người dùng đang tập thể dục với cường độ cao.

Samsung Galaxy Fit e có khả năng nhận biết hành động của người dùng (Ảnh: Sam Mobile)

Samsung Galaxy Fit e có thiết kế đơn giản dễ sử dụng. Theo Tech Radar, chính bởi thiết kế tối giản nên Samsung Galaxy Fit e phù hợp với đại đa số người dùng từ già đến trẻ.

Samsung Galaxy Fit e có thiết kế tối giản (Ảnh: Sam Mobile)

Còn Sam Mobile đanh giá, Galaxy Fit e có khả năng chống nước ở độ sâu lên tới 50m, người dùng hoàn toàn có thể đeo chiếc smart band này khi bơi lội. Galaxy Fit e có thời lượng pin tốt lên tới 3 ngày sử dụng.

Một điểm tiện lợi trên chiếc Galaxy Fit e đó chính là việc chiếc smart band này có thể thông báo cuộc gọi, tin nhắn đến. Theo Sam Mobile, khi có cuộc gọi hay tin nhắn đến, Galaxy Fit e sẽ rung lên để thông báo cho người dùng.

Điểm trừ

Để có thể kết nối Samsung Galaxy Fit e với điện thoại thì người dùng cần phải cài ứng dụng Samsung Wearable. Ứng dụng này có sẵn trên hầu hết những chiếc điện thoại Samsung tuy nhiên một số chiếc điện thoại chạy hệ điều hành Android khác lại không tương thích với ứng dụng.

Ứng dụng Samsung Wearable (Ảnh: Tech Radar)

Thao tác mở màn hình bằng cách xoay cổ tay trên chiếc Samsung Galaxy Fit e cũng chưa được tối ưu - Sam Mobile nhận định. Cụ thể, việc người dùng xoay cổ tay theo chiều ngang hoặc chéo không thể mở được màn hình mà phải xoay theo chiều từ dưới lên trên. Chính vì cơ chế mở khóa này nên người dùng rất khó để mở khóa màn hình khi đang nằm.

Theo tác mở khóa bằng cách xoay cổ tay trên Samsung Galaxy Fit e chưa được tối ưu (Ảnh: Wareable)

Theo Tech Radar, vòng đeo tay thông minh Galaxy Fit e xuất hiện hiện tượng không thể kết nối lại khi tắt đi bật lại bluetooth. Người dùng chỉ có thể kết nối lại khi xóa ghép cặp vòng đeo tay với điện thoại và thực hiện lại các thao tác kết nối như lúc mới sử dụng.

Là một chiếc smart band giá rẻ nên khả năng đếm bước chân của Samsung Galaxy Fit e chưa thực sự chính xác. Hiện Samsung Galaxy Fit e đang được bán với mức giá khoảng 500.000 đồng.

Dịch tổng hợp từ Tech Radar, Wareable, Smart Prix