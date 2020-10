16 ứng dụng ghi âm cuộc gọi tốt nhất cho iPhone (phần 2)

Cùng với 8 ứng dụng được điểm tên trong kỳ trước. Sau đây sẽ là những ứng dụng còn lại trong danh sách 16 ứng dụng ghi âm cuộc gọi tốt nhất cho iPhone.

9. CallRec Lite

Ảnh: Medium

CallRec Lite là ứng dụng miễn phí được đánh giá khá cao bởi người dùng. Tuy nhiên, vì miễn phí nên nó sẽ bị hạn chế khá nhiều và bị ẩn đi các chức năng tiện lợi. Mặc dù, CallRec Lite không giới hạn số bản ghi âm cuộc gọi của bạn. Tuy nhiên, mỗi bản ghi chỉ được dài tối đa 60 giây, điều này sẽ gây khó chịu, ức chế cho ai thường xuyên gọi những cuộc điện thoại lâu để bàn công việc.

Bạn sẽ phải mất 8,99 USD để nâng cấp lên phiên bản Pro. Nó giúp bạn khắc phục được nhược điểm trên và đồng thời sở hữu giao diện bắt mắt hơn. CallRec Lite sử dụng phương pháp gọi điện 3 chiều để ghi âm.

Các bản ghi được cho phép tải lên Dropbox, Google Drive, email và các trang mạng xã hội khác. Có thể nói, CallRec Lite vẫn là ứng dụng đáng để trải nghiệm khi bạn không phải mất tiền để sử dụng nó như những ứng dụng khác. Ứng dụng này được người dùng đánh giá khá cao, lên đến 4 sao.

10. Call Recording by NoNotes



Ảnh: Medium

Call Recording by NoNotes sở hữu một số tính năng đặc biệt hữu dụng mà ít ứng dụng ghi âm khác có được. Call Recording by NoNotes không chỉ ghi âm lại tất cả các cuộc gọi của bạn với chất lượng cao mà còn cung cấp cho bạn tùy chọn chuyển chúng thành dạng tại liệu văn bản.

Đặc biệt, hơn những bản ghi âm của bạn sẽ được cấp một mã QR riêng. Bạn có thể dễ dàng sử dụng những mã QR này để chia sẻ lên iCloud, email và mạng xã hội. Có lẽ vì vậy, mà người dùng đánh giá ứng dụng này rất cao lên đến 4,5 sao.

Đi kèm với những tính năng hữu dụng như vậy là một mức giá khá "chát". Bạn phải trả 10 USD nếu đăng kí theo tháng và 8 USD nếu đăng kí theo năm. Tuy nhiên, đó mới chỉ là mức giá cho tính năng ghi âm cuộc gọi. Bạn sẽ phải trả thêm 0,75 USD/phút để sử dụng tính năng chuyển bản ghi thành định dạng tài liêu văn bản.

11. Call Recorder for iPhone Calls

Ảnh: Medium

Call Recorder for iPhone Calls được người dùng đánh giá lên đến 4,5 sao. Có lẽ ứng dụng này được người dùng đánh giá cao như vậy bởi nó sở một tính năng cực kỳ hữu dụng khác hoàn toàn với những ứng dụng ghi âm cuộc gọi khác. Ứng dụng cho phép bạn sử dụng dịch vụ trực tuyến để gọi điện và ghi âm ngay cả khi điện thoại của bạn không có thẻ SIM.

Call Recorder for iPhone Calls còn hỗ trợ bạn thực hiện các cuộc gọi cả trong và ngoài nước, các bản ghi của chúng đều có chất lượng âm thanh cao. Khả năng chia sẻ cũng rất đa dạng khi bạn có thể tải lên email, iCloud và mạng xã hội.

Tuy nhiên, việc thanh toán của Call Recorder for iPhone Calls có phần khá lằng nhằng và phức tạp khi sử dụng phương thức thanh toán bằng xu để đổi lấy từng phút ghi âm. Cụ thể hơn, bạn sẽ mất 6 xu cho một phút ghi âm cuộc gọi. Bạn có thể quy đổi 0,99 USD sang 99 xu hoặc 99 USD cho 10.998 xu.

12. RecMyCalls — Call Recorder

Ảnh: Medium

RecMyCalls — Call Recorder không hề giới hạn số lượng bản ghi cuộc gọi. Với giao diện được người dùng đánh giá rất cao khiến cho RecMyCalls — Call Recorder dễ làm quen cũng như sử dụng hơn bao giờ hết. Đặc biệt hơn, ứng dụng ghi âm này còn hỗ trợ nhiều ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý và các ngôn ngữ khác. Chất lượng những bản ghi khá cao, chúng không bị rè, mất tiếng.

Bạn có thể dễ dàng chia sẻ chúng qua nhiều kênh truyền thông xã hội khác nhau một cách dễ dàng. Tuy nhiên, bởi vì bạn không mất phí tải xuống nên nhà phát hành đã giới hạn thời lượng ghi âm. Dù vậy, đây vẫn là ứng dụng khá tốt bởi bạn không phải bỏ ra bất cứ một đồng nào để sử dụng nó. Có lẽ vì vậy mà người dùng đánh giá ứng dụng này lên đến 4,2 sao.

13. iPadio

Ảnh: Medium

Khác với những ứng dụng ghi âm cuộc gọi khác, để sử dụng iPadio bạn phải tạo tài khoản và đăng nhập vào ứng dụng. Với iPadio, các bước để ghi âm có phần khá phức tạp. Trước hết bạn phải gọi điện vào số điện thoại trung gian của iPadio và nhập mã PIN được gửi về tài khoản của bạn trước khi chuyển tiếp cuộc gọi sang số máy bạn muốn liên lạc. Mỗi khi cuộc gọi kết thúc, bản ghi âm sẽ tự động được cập nhật và lưu vào tài khoản của bạn. Việc này giúp bạn dễ dàng quản lý, điều chỉnh các bản ghi.

Có thể nói, cách sử dụng có phần phức tạp là nhược điểm lớn nhất của ứng dụng này. Tuy nhiên, bù lại bạn sẽ được ghi âm cuộc gọi không giới hạn cả về thời lượng và số lượng với chất lượng cực kỳ cao mà lại hoàn toàn miễn phí. Có lẽ đấy cũng là lý do iPadio được rất nhiều người dùng ưa chuộng trên App Store.

14. Recordator

Ảnh: Medium

Recordator đã ra mắt cách đây 6 năm. Có lẽ vì thế mà chất lượng của ứng dụng này cũng được đánh giá cao. Mọi thứ đều được trau chuốt từ chất lượng bản ghi, giao diện, tính năng... một cách rất tỉ mỉ bởi nhà phát triển. Recordator là một trong những phần mềm hiếm hoi có tính năng chuyển bản ghi thành định dạng văn bản.

Đặc biệt hơn, Recordator còn đem đến cho bạn sự tùy chỉnh các bản ghi âm rất tốt. Bạn có thể thêm nhãn, mô tả, đổi tên, tìm kiếm cuộc gọi theo tên người gọi và mô tả cuộc gọi, đánh dấu và lưu trữ các bản ghi.

Bạn sẽ được sử dụng thử trước khi phải bỏ ra 0,1 USD/phút ghi âm. Có thể nói đây là giá khá đắt nhưng nó cũng rất xứng so với những tính năng cũng như sự ổn định mà Recordator đem lại.

15. Google Voice

Ảnh: Medium

Google Voice là dịch vụ miễn phí của Google cho phép bạn ghi âm cuộc gọi như bao ứng dụng khác. Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất của Google Voice là dịch vụ này chỉ cho phép bạn ghi âm cuộc gọi đến mà không thể ghi âm cuộc gọi đi. Các cuộc gọi đến sẽ được tự động ghi vào tài khoản Google của bạn rồi bản ghi đó sẽ được chuyển tiếp đến iPhone. Ngoài ra, thời gian ghi âm tối đa cho mỗi cuộc gọi là 3 giờ, quá đủ cho hầu hết người dùng thông thường.

Điểm cộng lớn nhất của dịch vụ này là nó hoàn toàn miễn phí và bạn không cần thực sự tải xuống bất kỳ ứng dụng nào để ghi âm cuộc gọi của mình. Tất cả những gì bạn phải làm là thiết lập dịch vụ Google Voice miễn phí bằng tài khoản Google của bạn.

16. iRec Call Recorder for iPhone

Ảnh: Medium

Điểm mạnh của iRec Call Recorder for iPhone có lẽ nằm ở giao diện. Giao diện của ứng dụng này rất đẹp mắt, thân thiệt và dễ làm quen. Ngoài chức năng ghi âm các cuộc gọi, iRec Call Recorder for iPhone còn cho phép bạn thực hiện các cuộc gọi quốc tế. iRec Call Recorder for iPhone cũng sở hữu tính năng chuyển các bản ghi âm thành văn bản.

Tuy nhiên, để sử dụng được tính năng này bạn phải nâng cấp ứng dụng với mức giá 9,99 USD hàng tháng. Có lẽ vì chất lượng các bản ghi âm chưa thực sự cao mà giá lại khá đắt nên người dùng chỉ đánh giá iRec Call Recorder for iPhone ở mức 3 sao.

Theo Medium