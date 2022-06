Xuất hiện ca bệnh đa u mỡ đối xứng rất hiếm gặp ở phụ nữ

Bệnh hiếm gặp

Bệnh nhân L.T.N (45 tuổi, trú Bắc Ninh) được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng mắc bệnh đau mỡ hiếm gặp. Khối đa u mỡ đối xứng lan khắp người, kể cả cổ gáy, ngực bụng, lưng. Các khối u lan tỏa dính với nhau tạo thành 3 đến 4 vòng quanh cổ gáy, ngực, bắp tay, bụng, vòng qua lưng trên. Nặng nhất là khối u có diện tích 20x15cm nổi gồ sau gáy, khiến người bệnh vướng víu, khó chịu, mất thẩm mỹ. Chức năng gan của người bệnh cũng bắt đầu thay đổi, gan nhiễm mỡ, đường máu cao, huyết áp cao.

Theo lời của chị N., mặc dù rất chú ý đến ăn uống dinh dưỡng hợp lý, nhưng mấy năm gần đây, chị liên tục tăng cân khó kiểm soát. Các vòng ngực, bụng của chị ngày càng to ra, tưởng chỉ tăng cân do không có thời gian tập thể dục, nhưng gần đây, vòng cổ gáy của chị tăng lên không ngừng. Sau đó, chị phát hiện ra một khối u to giống như bướu con bò tót ở vùng sau gáy, rồi lan ra phía trước cổ, lấp đầy góc cổ, cằm.

Lo sợ, chị đã tìm đến các bác sĩ để tư vấn và được chẩn đoán bị bệnh u mỡ không rõ nguyên nhân, đồng thời, có chỉ định mổ bằng một đường rạch ngang chạy dài qua toàn bộ vùng cổ sau. Lo lắng về nguy cơ của đường mổ lớn, chị đã tìm đến Trung tâm Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân bị đa u mỡ đối xứng tại Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - cho biết, bệnh đa u mỡ đối xứng lan tỏa (bệnh Madelung hay bướu bò tót ...) là một bệnh hiếm gặp.

Trước đây bệnh chỉ gặp ở đàn ông ở các vùng ven Địa Trung Hải, mà không gặp ở châu Á. Bệnh có yếu tố thuận lợi là ở trên những người nghiện rượu nặng (bệnh uống rượu sinh u), gây tổn thương cho gan, dẫn đến rối loạn chuyển hóa mỡ trong cơ thể.

Bệnh biểu hiện ra ngoài bằng các khối u xếp thành vòng xung quanh người từ cổ gáy, vai thượng đòn, bắp tay, ngực bụng, lưng, bẹn, bìu... Tỉ lệ gặp khoảng 1/15.000 đến 1/30.000 người. Trên y văn thế giới mới ghi nhận báo cáo về 400 đến 500 ca bệnh chủ yếu trên người đàn ông da trắng, hiếm khi ở châu Á.

Tỉ lệ phụ nữ mắc bệnh còn hiếm gặp hơn đàn ông hàng chục lần, tức là chỉ 1/300.000 đến 1/200.000. Do thường không liên quan đến tiền sử uống rượu mà do gan yếu, rối loạn chuyển hóa mỡ, nên các bệnh nhân nữ thường bị chẩn đoán muộn, nhiều khi ở giai đoạn đã có biến chứng.

Nên sớm đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường

Do yêu cầu thẩm mỹ và an toàn cao nên các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật bằng kỹ thuật nội soi xâm lấn tối thiểu trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Thay vì phải rạch 1 đường rạch dài 20cm ngang hoặc dọc vùng cổ gáy, chỉ với đường mổ 3 đến 4 cm, các bác sĩ đã đưa camera nội soi vào trong vùng mổ, phóng to các tổ chức mạch máu thần kinh lên 6 đến 10 lần trên màn hình Full HD để tiến hành bóc tách khối u một cách an toàn.

Cũng nhờ kỹ thuật nội soi các bác sĩ còn có thể lấy bớt da thừa, căng lại da cổ cũng như cố định các đường nét, góc cổ hàm tạo hiệu ứng thanh thoát và trẻ hóa cho vùng cổ (lão hóa vùng cổ là vùng khó sửa chữa nhất hiện nay trong tạo hình thẩm mỹ). Ca phẫu thuật thành công, người bệnh cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trên vai, vùng mổ cũng không sưng không đau nhiều do ưu điểm ít gây sang chấn của kỹ thuật mổ nội soi.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, nhiều chị em khi mắc bệnh nhưng chủ quan cho rằng chỉ là tăng cân thông thường, ngay cả các bác sĩ chuyên khoa sâu cũng cho rằng bệnh chỉ có ở nam giới. Cho đến khi khối u quá to và bắt đầu xuất hiện các biến chứng chèn ép rõ ràng như tê bì 2 tay, khó nằm ngửa, ngủ ngáy và nặng hơn là khó thở khi nằm. U vùng ngực to quá sẽ dẫn đến gù lưng thoái hóa cột sống. U mỡ tích tụ nhiều vùng bụng sẽ gây gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao, đái tháo đường type 2, thoái hóa khớp gối ...

Với sự phát triển y học hiện nay bệnh có thể hoàn toàn khỏi mà hầu như không để lại di chứng gì nguy hiểm. Ở giai đoạn sớm, chị em có áp dụng chế độ ăn uống, giảm tiêu thụ cồn cùng với luyện tập phù hợp để bệnh không chuyển lên giai đoạn nặng hơn. Ở giai đoạn sau này, khi khối u mỡ đã hình thành rõ ràng, thì tùy theo vị trí bệnh nhân sẽ được phẫu thuật bằng các kỹ thuật đặc biệt.

Một trường hợp mắc chứng u mỡ đối xứng hiếm gặp biểu hiện ở vùng gáy và vùng lưng.

Các bác sĩ khuyến cáo chị em không nên chủ quan với căn bệnh đa u mỡ đối xứng lan tỏa này, cũng như căn bệnh thừa cân béo phì vì nó có thể gây rối loạn chức năng gan, gan nhiễm mỡ, tiểu đường thoái hóa cột sống làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi cần phẫu thuật nên cân nhắc tìm hiểu kỹ càng để chọn được phương pháp

"Khi thấy tăng cân khó kiểm soát, các vòng ngực, bụng to ra bất thường, nhất là các khối thịt lớn xuất hiện vùng sau gáy, trước cổ… người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên môn để thăm khám" - PGS.TS Nguyễn Hồng Hà khuyến cáo.