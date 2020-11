Xăm hình nghệ thuật: Nam thanh niên phải nhập viện vì nhiễm trùng nặng

ThS.BS. Đặng Thị Lương - Bệnh viện Da liễu Trung ương – cho biết: Xăm hình (hay còn gọi là tattoo) đã xuất hiện từ rất nhiều năm trước đây và ngày càng được các bạn trẻ yêu thích. Tuy nhiên gần đây, các bác sĩ đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân đến khám vì bị tổn thương da sau xăm hình.

Điển hình là trường hợp bệnh nhân đến Bệnh viện Da liễu Trung ương để khám vì da bị tổn thương sẩn đỏ, tròn gồ cao trên da, sờ chắc, trung tâm sẩn lõm, kích thước nhỏ phân bố rải rác vùng bụng, có xu hướng tăng nhanh số lượng sau 3 tuần xăm hình.

Sai khi khám các tổn thương bằng các biện pháp hiện đại, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị u mềm lây – một bệnh nhiễm trùng da do do virus Pox, thường lây truyền từ đường vào do các vết thương, vết xây xước trên da mà xăm hình là yếu tố nguy cơ cao được hướng đến.

Theo BS. Lương, xăm hình là hình thức tạo và lưu lại các hình vẽ lâu dai bằng việc đưa các loại mực màu vào da. Người xăm sẽ dùng kim hoặc máy xăm để đưa mực vào lớp trung bì da. Như vậy, xăm hình đồng nghĩa với việc tạo ra nhiều vết thương nhỏ trên da.

Kích cỡ và chiều sâu của tổn thương do xăm hình gây ra tương đối nông ( từ 1 – 2mm chiều sâu), do đó ít khi ảnh hưởng đến người được xăm hình. Tuy nhiên, người xăm hình sẽ gặp phải nguy cơ nhiễm khuẩn.

Thực tế, việc tạo ra các tổn thương trên da làm tăng nguy cơ nhiễm virus, vi khuẩn sau khi xăm. Một số trường hợp ít gặp hơn có thể lây nhiễm Herpes, Pox virus, thậm chí có thể lây nhiễm HIV, viêm gan B, C. Các nguy cơ này thường xuất phát từ việc thao tác, dụng cụ xăm không đảm bảo vệ sinh, nhiễm khuẩn.

Cùng với nguy cơ nhiễm virus, người xăm hình còn có thể bị dị ứng vì việc sử dụng các loại mực màu đưa vào dưới da được xem như đưa các yếu tố lạ, có thể gây phản ứng dị ứng cho cơ thể.

Các biểu hiện của dị ứng mực xăm gồm:

Nổi sẩn đỏ ngứa cấp tính sau khi xăm vài giờ đến vài ngày.

Ngứa, viêm dai dẳng kéo dài tạo thành các phản ứng dày da, bong da, dày sừng.

Mảng sần, loét sau nhiều ngày, nhiều tháng, đồng thời, bị nặng lên các bệnh lí da đã mắc.

Ngoài ra, trên các bệnh nhân có các bệnh da mạn tính như vảy nến, viêm da cơ địa, lichen phẳn,… đặc biệt trong giai đoạn bệnh hoạt động (có dấu hiệu Koebner), xăm hình vô tình tạo nên chấn thương tại chỗ cho da, gây xuất hiện các tổn thương da mới tại chỗ hoặc toàn thân.

BS. Lương cho hay: Các hình xăm trên các tổn thương sắc tố có sẵn từ trước như: nốt ruồi, bớt sắc tố…. được cho là có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện ung thư da hoặc gây cản trở, khó khăn khi theo dõi tiến triển của các tổn thương này. Do đó, người dân cần hạn chế xăm hình trên các vị trí có tổn thương sắc tố này.

Để ngăn chặn các biến chứng như nhiễm virus, vi khuẩn, dị ứng nghiêm trọng có thể gặp sau khi xăm hình, BS. Lương khuyến cáo người dân nên đến các cơ sở thẩm mỹ uy tín, có chuyên môn và yêu cầu tiệt trùng dụng cụ, thay kim xăm để phòng tránh tối đa các rủi ro có thể xảy ra. Tránh xăm hình vào các vị trí có tổn thương sắc tố trước đó như: bớt sắc tố, nốt ruồi… để giảm thấp nhất nguy cơ xuất hiện ung thư da.

Cùng với đó, người dân cần cân nhắc đối với những đối tượng có biểu hiện dị ứng với thành phần của mực xăm, có cơ địa dị ứng hoặc bệnh da mãn tính trước đó và đến ngay cơ sở y tế có chuyên môn để khám và điều trị khi nghi ngờ có các tổn thương da sau xăm hình.