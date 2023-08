CTCP VNG (Mã CK: VNZ) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2023, với doanh thu thuần đạt 2.245,9 tỉ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, công ty này cũng báo lãi sau thuế 50,1 tỉ đồng, qua đó dứt mạch thua lỗ 6 quý liên tiếp. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 100,2 tỉ đồng.

Dịch vụ trò chơi trực tuyến tiếp tục là mảng kinh doanh đóng góp doanh thu lớn nhất của VNG, đạt mức 3.068,6 tỉ đồng – chiếm 74,8% tổng doanh thu toàn công ty trong nửa đầu năm 2023. Tiếp đến là dịch vụ quảng cáo trực tuyến và dịch vụ nhạc chờ và bản quyền bài hát.

Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và internet của VNG ghi nhận mức tăng 44,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 443 tỉ đồng.

Ở hướng ngược lại, chi phí bán hàng của VNG giảm 16,5% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức 1.097,8 tỉ đồng sau nửa đầu năm 2023. Trong khi đó, chi phí tài chính và chi phí khác của công ty tăng mạnh so với cùng kỳ, chủ yếu là chi phí liên quan đến dự phòng đầu tư dài hạn (47 tỉ đồng), chi phí lãi vay (25,5 tỉ đồng), lỗ từ hoạt động đầu tư (13,1 tỉ đồng).

Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, VNG đã trích lập dự phòng 47,6 tỉ đồng, đúng bằng giá trị khoản đầu tư vào Wildseed Games, Inc (Wildseed) – một công ty chuyên phát triển trò chơi máy tính tại Mỹ.

VNG còn sở hữu 0,57% vốn, tương ứng 55.555 cổ phiếu Haegin, Co. Ltd (Haegin) tại Hàn Quốc. Tính đến ngày 30/6/2023, VNG ghi nhận giá trị sổ sách của khoản đầu tư này ở mức 98,5 tỉ đồng, tương ứng với mức định giá 17.287 tỉ đồng. Haegin là công ty phát triển trò chơi trực tuyến có sự hậu thuẫn của SK Group, nổi danh với tựa game đình đám Play Together.

Đối với các khoản đầu tư vào công ty liên kết, ở thời điểm cuối quý 2/2023, danh mục đầu tư của VNG bao gồm: Tiki Global, Rocketeer, Ecotruck, Dayone, Beijing Youtu, Telio, Funding Asia và OpenCommerce Holding (OCG). Trong đó, duy nhất khoản đầu tư vào Dayone có lãi lũy kế 4,1 tỉ đồng.

VNG đã bán 181.500 cổ phần CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (Mã CK: FOC) và ghi nhận 0,6 tỉ đồng doanh thu tài chính từ hoạt động này. Tại ngày 30/6/2023, VNG nắm giữ 853.703 cổ phiếu, tương ứng 4,63% vốn FOC.

Ngoài các khoản đầu tư kể trên, VNG cũng dành nhiều nguồn lực cho CTCP Zion – đơn vị vận hành ví điện tử ZaloPay, với giá trị đầu tư ghi nhận ở thời điểm cuối quý 2/2023 ở mức 2.964,7 tỉ đồng, tương ứng với tỉ lệ sở hữu 69,996%.

Trong kỳ, VNG còn phát sinh khoản vay 749,4 tỉ đồng nhằm tài trợ cho dự án Trung tâm dữ liệu và sản xuất phần mềm, bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tài sản cố định.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, ‘núi tiền’ của VNG đạt 3.558,3 tỉ đồng, tăng gần 484 tỉ đồng so với đầu năm, được hạch toán trong các khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền, và đầu tư tài chính ngắn hạn.

Hồi tháng 5/2023, tờ Reuters dẫn nguồn tin cho biết, VNG đang làm việc với Maybank nhằm huy động 100 triệu USD và tiến tới niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore. Trong đó, một nguồn tin nói rằng, thời điểm niêm yết có thể là đầu năm sau./.