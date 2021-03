VNG đầu tư gần 140 tỉ đồng vào thương hiệu quà tặng điện tử Got It

Got It được đánh giá là một Start-up có tầm nhìn và khả năng hiện thực hóa tầm nhìn đó. Khoản đầu tư của VNG vào Got It không chỉ giúp doanh nghiệp triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng, khuyến mại, tưởng thưởng nhân viên (Business to Business – B2B), dành cho cá nhân tặng quà cho nhau (Person to Person – P2P) và đặc biệt là tiềm năng áp dụng trí tuệ nhân tạo để giải các bài toán của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Được thành lập từ năm 2015, tính đến thời điểm hiện tại, Got It đã phát hành hơn 20 triệu thẻ quà tặng, được sử dụng tại hơn 160 thương hiệu với 12.000 địa điểm trên khắp Việt Nam, trở thành thương hiệu quà tặng điện tử được tín nhiệm bởi gần 500 công ty bao gồm các tập đoàn lớn của Việt Nam cũng như các công ty đa quốc gia. Got It vừa trở thành đại diện của Việt Nam giành chiến thắng trong cuộc thi khởi nghiệp Startup-O’s Asia All Stars dành cho các công ty khởi nghiệp châu Á.

Ông Bruce Moulin – đồng sáng lập và CEO Got It – thông tin, doanh nghiệp này sẽ tập trung phát triển mảng kinh doanh B2B bằng cách cung cấp cho khách hàng các lựa chọn thông qua các cải tiến mới, mạng lưới đối tác mở rộng và phiên bản voucher điện tử.

Được biết, năm 2020, VNG lần thứ ba lọt Top 50 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam do Forbes Vietnam công bố, với giá trị thương hiệu đạt 69,3 triệu USD.