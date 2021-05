Việt Nam tiếp tục nhận hơn 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm chủng đợt 3

Đây là thông tin cập nhật về tình hình cung ứng vaccine phòng COVID-19 và tiêm chủng được ông Nguyễn Thanh Long – Bộ trưởng Bộ Y tế - đưa ra vào sáng nay, ngày 14/5.

Mở rộng đối tượng, phạm vi tiêm vaccine

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 16/5 tới, Việt Nam sẽ tiếp tục nhận 1.682.400 liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca đợt 2 do COVAX Facility tài trợ để triển khai tiêm chủng trên toàn quốc. Vì thế, “Bộ Y tế yêu cầu các địa phương, đơn vị chuẩn bị ngay kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3, rà soát tất cả các điểm tổ chức triển khai tiêm chủng trên địa bàn, tập trung mở rộng đối tượng và phạm vi tiêm chủng. Việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3 sẽ tiếp tục được thực hiện với phương châm tiêm đến đâu an toàn đến đó, đảm bảo an toàn và độ bao phủ tiêm chủng” – ông Long nói.

Trước đó, từ ngày 8/3, Bộ Y tế, Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu là các cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an, quân đội,… theo Nghị quyết của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tiêm vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca (Ảnh - Minh Thuý)

Với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Y tế, đến hết ngày 13/5, cả nước đã có 959.182 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm cho các đối tượng, đảm bảo sử dụng an toàn và hiệu quả vaccine. Hiện, các địa phương, đơn vị đang tiếp tục khẩn trương triển khai tiêm vaccine và phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/5 theo đúng kế hoạch của Bộ Y tế, đảm bảo không bỏ phí bất cứ liều vaccine nào.

Tăng cường tập huấn xử trí phản ứng sau tiêm

Nhằm triển khai tốt việc tiêm vaccine phòng COVID-19, PGS.TS. Dương Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trưởng Văn phòng Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia- cho hay: “Chương trình Tiêm chủng Mở rộng sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn về công tác triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các tuyến, đặc biệt là công tác khám sàng lọc và xử trí phản ứng sau tiêm chủng để đảm bảo an toàn tiêm chủng. Song song với đó, các địa phương sơ kết chia sẻ kinh nghiệm triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 để chuẩn bị cho triển khai cho đợt 2. Chúng tôi đặc biệt lưu ý các địa phương phải tổ chức tiêm chủng an toàn và phòng lây nhiễm COVID-19 tại các điểm tiêm chủng theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế và Chương trình tiêm chủng mở rộng Quốc gia”.

Theo PGS.TS. Dương Thị Hồng, các địa phương phải nỗ lực hơn nữa để vừa triển khai công tác phòng chống dịch vừa tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 với quyết tâm cao sớm đạt được độ bao phủ 2 mũi vaccine cho các nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.

Chia sẻ về hiệu quả của việc tiêm vaccine phòng COVID-19, GS.TS. Phan Trọng Lân - Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh - khẳng định: “Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới và khu vực với hơn 3 triệu ca tử vong, chúng ta cần chủ động phòng bệnh hơn chữa bệnh. Do đó, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 là hết sức cần thiết để tăng tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng, ngăn chặn dịch bệnh bùng phát và để Việt Nam không bị rơi vào tình trạng phong tỏa như nhiều quốc gia khác trên thế giới”.