Triệu phú tự thân điểm danh 5 "lời khuyên tai hại nhất" mà người trẻ không nên nghe theo

Trong một bài chia sẻ với CNBC, triệu phú tự thân Matt Higgins – nhà sáng lập kiêm CEO của Công ty Đầu tư Mỹ RSE Ventures và cũng là tác giả cuốn sách bán chạy Burn the Boat: Toss Plan B Overboard And Unleash Your Full Potential – cho biết, cha và mẹ là những người luôn mong cầu điều tốt nhất cho con mình, nhưng họ nên biết các bạn trẻ tốt nghiệp khoá 2023 sẽ phải đặt chân vào thị trường việc làm vào một trong những giai đoạn bất ổn tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Matt Higgins cũng đã trải qua những cuộc khủng hoảng tương tự, từ việc lớn lên trong nghèo khó, phải bỏ học cấp ba để chăm sóc người mẹ tàn tật, đến việc phải làm cùng lúc hai công việc và vẫn cố gắng để lấy hai tấm bằng đại học, trong đó có tấm bằng cử nhân luật.

Vị doanh nhân chia sẻ, bài học ông đúc rút được trong suốt những thử thách và hành trình trở thành triệu phú tự thân của mình đó là: Chìa khóa duy nhất để phát triển thịnh vượng là không được ở trong vùng an toàn.

Higgins cho rằng, vào mùa tốt nghiệp, thời điểm được xem là bước ngoặt trong cuộc đời mỗi người, nhiều bậc cha mẹ thường có xu hướng đưa ra lời khuyên cuộc sống - những điều họ nghĩ con mình nên và không nên làm khi bắt đầu bước chân vào thị trường việc làm. Nhưng điều ít ai ngờ là, phần lớn những lời khuyên của họ lại phản tác dụng.

Sau đây là 5 lời khuyên tai hại điển hình của các bậc cha mẹ mà vị triệu phú tự thân chỉ ra và cho rằng những người trẻ không nên nghe theo.

1. Cần kế hoạch dự phòng

Một nghiên cứu của trường Wharton thuộc ĐH Pennsylvania chỉ ra rằng, chỉ riêng việc nghĩ về một “Kế hoạch dự phòng” đã có thể làm giảm đáng kể động lực cố gắng cũng như khả năng để “Kế hoạch A” xảy ra.

Có một số điều bạn có thể làm và bứt phá ở độ tuổi 20 mà khi tới độ tuổi 30 bạn sẽ không thể thay đổi được. Cách duy nhất để bạn có cơ hội trở thành một “Taylor Swift tiếp theo” đó là tin tưởng rằng bạn sẽ làm được và ngừng lo lắng về hậu quả từ những thiếu sót của bản thân.

Nếu Kế hoạch A không thành công, hãy tin tưởng vào năng lực của bản thân và tổ chức của bạn để tìm ra giải pháp.

2. Giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử

Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, màn hình điện tử chính là tương lai của mọi công việc. Dĩ nhiên việc chơi trò chơi điện tử trong 10 giờ liên tục có thể không giúp ích gì, tuy nhiên bạn có thể sử dụng các thiết bị này để học trực tuyến và trau dồi thêm những kỹ năng mới hữu ích cho công việc của mình.

Nếu bạn có ý định bắt đầu một công việc làm thêm, hãy phác thảo kế hoạch kinh doanh cụ thể, lập một website, tiếp thị một sản phẩm hoặc dịch vụ. Tất cả những điều này đều nằm trong tầm tay của bạn bởi các nguồn lực phù hợp luôn sẵn có trên internet và thường có chi phí thấp, thậm chí là hoàn toàn miễn phí.

3. Đừng lo âu vì những thứ nhỏ nhặt

Điều này có phần không đúng. Mặc dù cảm giác lo lắng tột độ đến bủn rủn chân tay nên được giải quyết, nhưng nên biết, không phải tất cả mọi loại cảm xúc lo âu đều xấu. Trên thực tế, nhiều nghiên cứu cho thấy, những doanh nhân thành công nhất lại khai thác triệt để sự lo lắng và biến nó trở thành chất xúc tác trong công việc của họ.

Họ duy trì cái gọi là “trạng thái lo lắng tối ưu”, tức là sự cân bằng giữa việc có đủ cảm giác lo âu để xúc tác cho sự tập trung và cải thiện hiệu suất làm việc, song vẫn kiểm soát chúng ở mức vừa đủ để không làm cản trở công việc.

4. Đầu quân cho một công ty lớn và ổn định

Một lời khuyên thường thấy đó là hãy bắt đầu sự nghiệp của mình tại những "gã khổng lồ" như Facebook, Google, Lyft, Netflix và Disney. Nhưng bạn có biết ngay cả những công ty từng hứa hẹn một sự nghiệp 30 năm hiện cũng đang phải đối mặt với tình trạng sa thải hàng loạt?

Vì vậy, thay vì chạy theo một tập đoàn có tên tuổi lớn, hãy ưu tiên tìm một nơi bạn có thể thể hiện đúng vai trò của mình một cách tốt nhất. Đảm bảo rằng sở thích và kỹ năng của bạn phù hợp với vị trí bạn muốn, ngay cả khi đó là một công ty nhỏ mới thành lập.

Nếu có thể, hãy sử dụng các kỹ năng và niềm đam mê của bạn để bắt đầu kinh doanh. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng với một tuần tập trung cao độ, bạn có thể sử dụng AI để khởi động một doanh nghiệp kiếm được 10.000 USD một tháng. Và sau đó bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc công ty đột ngột sa thải nhân viên nữa.

5. Mua nhà an cư lạc nghiệp

Cuối cùng, lời khuyên quan trọng nhất mà mọi người trẻ nên biết: Tiền mặt là vua.

Hãy tiết kiệm tiền mặt nhiều nhất có thể. Nếu vì làm điều đó mà bạn phải đi thuê nhà hoặc sống cùng gia đình thì chớ đừng ngại ngần, bởi thị trường nhà đất luôn có sự điều chỉnh lớn mà có thể phải mất nhiều năm mới có thể dịu lại.

Đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát cao ở nhiều nơi như hiện tại, việc tiết kiệm tiền mặt quan trọng hơn là đi vay tiền mua nhà để rồi nợ chồng chất. Theo nhiều số thống kê, tỷ lệ nợ tín dụng ở những người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 25 ở mức cao nhất so với bất kỳ nhóm tuổi nào khác, vì vậy hãy thận trọng hơn với việc chi tiêu quá mức.

Matt Higgins là nhà đầu tư, người sáng lập kiêm CEO của RSE Ventures - một công ty đầu tư đã hỗ trợ những công ty lớn trong lĩnh vực nhà hàng. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là thư ký báo chí trẻ nhất trong lịch sử thành phố New York, chịu trách nhiệm quản lý phản hồi báo chí toàn cầu trong sự kiện 11/9. Ông từng giữ chức Phó chủ tịch điều hành của New York Jets trong 8 năm và xuất hiện nhiều lần với tư cách khách mời trên chương trình “Shark Tank” của đài ABC. Higgins cũng là tác giả cuốn sách “Burn the Boats: Toss Plan B Overboard and Unleash Your Full Potential” được phát hành vào tháng 2/2023. Trong cuốn sách, ông đã vạch ra triết lý chiến thắng giúp ông có được những thành công ở hiện tại.

Theo CNBC