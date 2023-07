Theo Thanh tra Sở Y tế TP HCM, cơ sở thẩm mỹ Lý Ngân (địa chỉ 29D đường Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM) do bà Trần Thị Lý làm chủ, đã bị đình chỉ hoạt động trong 18 tháng do vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, cùng mức phạt 45 triệu đồng vì hành vi cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có giấy phép.

Tiếp đến là Phòng khám Nội tổng hợp của Công ty TNHH Healthcare Plus VietNam (địa chỉ 169/7-169/9 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Tân Phong, quận 7, TP HCM) bị phạt 53 triệu đồng do vi phạm trong việc ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động; biển hiệu không đủ thông tin cơ bản theo quy định; và quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung.

Ngoài ra, Phòng khám này bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện.

Thanh tra Sở Y tế TP HCM cũng xử phạt Công ty TNHH Một thành viên Bệnh viện Thẩm mỹ Bác sĩ Lê Văn Sẽ (Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ, ở 283/4-6 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TP HCM) 12 triệu đồng vì biển hiệu không đủ các thông tin cơ bản; lập sổ khám, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Công ty TNHH Bệnh viện Ngoại khoa Sante (Bệnh viện chuyên khoa, ở 11A Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, TP HCM) bị phạt 12 triệu đồng đối do biển hiệu không đủ các thông tin cơ bản theo quy định; người hành nghề không đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh.

Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng (Phòng khám đa khoa) ở 34-36 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM, đã bị xử phạt 4,7 triệu đồng do lập sổ khám, chữa bệnh không ghi chép đầy đủ; nhân viên phòng khám không đeo biển tên.

Riêng đối với điều dưỡng Đoàn Thị Kim Tiền là người có hành vi “kê bệnh, moi tiền” tại Phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong 2 tháng do chỉ định sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh vì vụ lợi.