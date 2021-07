Tin Covid-19 sáng 30/7: Hà Nội thêm 17 ca dương tính, trong đó có 1 em bé 3 tháng tuổi

Tin Covid-19 hôm nay 30/7

Đang cập nhật thêm...

---

Hà Nội: Thêm 17 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 em bé 3 tháng tuổi

Sáng nay, 30/7, Sở Y tế Hà Nội cho biết: Trên địa bàn thành phố đã ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 4 trường hợp tại cộng đồng và 13 trường hợp đã được cách ly.

17 trường hợp mắc mới thuộc các quận, huyện: Thạch Thất (6), Hoàng Mai (3), Hai Bà Trưng (2), Đan Phượng (2), Đống Đa (2), Mê Linh (1), Phú Xuyên (1). Phân bố theo chùm ca bệnh: ho sốt cộng đồng thứ phát (11), ho sốt cộng đồng (2), B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng (2), Bệnh viện Phổi Hà Nội (1), TP. Hồ Chí Minh (01).

11 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát tại cộng đồng

1. Bệnh nhân N.T.B, nữ, sinh năm 1979

2. Bệnh nhân Đ.T.H, nữ, sinh năm 1974

3. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh năm 1975

4. Bệnh nhân N.T.M, nữ, sinh năm 1975

5. Bệnh nhân Đ.T.T, nữ, sinh năm 1968

Cả 5 bệnh nhân đều ở thôn Bùng, Phùng Xa, Thạch Thất, là F1, tiếp xúc với F0 lần cuối ngày 19/7, đã được xét nghiệm lần 1 (âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 28/7, các bệnh nhân có triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

6. Bệnh nhân N.B.T, nam, sinh năm 1970, thôn Bùng, Phùng Xá, Thạch Thất, là F1 tiếp xúc lần cuối với F0 ngày 21/7, đã xét nghiệm lần 1 (âm tính) và cách ly tập trung, ngày 28/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

7. Bệnh nhân P.D.B, nam, sinh năm 2000, xóm Đồng, Bồng Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, là F1 sống cùng nhà với P.D.Q, tiếp xúc lần cuối ngày 28/7, ngày 29/7 có triệu chứng của bệnh được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

8. Bệnh nhân N.V.H, nam, sinh năm 1978, địa chỉ 145/3 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai,, là F1 được cách ly và xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 28/7, xuất hiện sốt được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính.

9. Bệnh nhân P.N.T, nam, sinh năm 1984, 179/169 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, là F1 tiếp xúc lần cuối với F0 ngày 25/7, đã được xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 28/7, bệnh nhân xuất hiện sốt và đau đầu, được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính.

10. Bệnh nhân P.T.M, nam, sinh năm 1985, Thịnh Yên, Phố Huế, Hai Bà Trưng, là F1 đã được xét nghiệm lần 1 và cách ly tập trung. Ngày 28/7 được Bệnh viện Gia Lâm lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

11. Bệnh nhân N.T.D, nam, sinh năm 2013, địa chỉ 106/15/34 Phương Mai, Đống Đa, là F1 của N.T.T.H. Ngày 28/7, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, đau họng được Bệnh viện đa khoa Đống Đa test nhanh (dương tính), xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính.

2 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng

1. Bệnh nhân V.N.T.M, nữ, sinh năm 2021 (3 tháng tuổi), 12/143/151/4 Nguyễn Chính, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, là F1, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 25/7 (âm tính); ngày 28/7, lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

2. Bệnh nhân N.D.K, nam, sinh năm 1985, 119 Ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, là F1 được xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 29/7 được Bệnh viện đa khoa Gia Lâm lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh liên quan đến TP. Hồ Chí Minh là N.T.S, nữ, sinh năm 1978, Vĩnh Ninh, Tri Thủy, Phú Xuyên. Ngày 20/7, bệnh nhân từ TP. Hồ Chí Minh về Hà Nội trên chuyến bay VN280 (ghế 11G), ngày 21/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (âm tính), ngày 28/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính.

2 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh sàng lọc ho sốt

1. Bệnh nhân N.T.Q, nữ, sinh năm 1969, cụm 6, Tân Hội, Đan Phượng, ngày 27/7 xuất hiện ho, sốt vào Bệnh viện đa khoa Đan Phượng điều trị, ngày 29/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

2. Bệnh nhân N.T.T.H, nữ, sinh năm 1977, địa chỉ 106/15/34 Phương Mai, Đống Đa, ngày 27/7 xuất hiện sốt, ho, đau họng được Bệnh viện đa khoa Đống Đa test nhanh (dương tính), xét nghiệm RT-PCR (dương tính).

1 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội là B.T.B, nữ, sinh năm 1963, Phương Trì, thị trấn Phùng, Đan Phượng, là F1 đã được xét nghiệm lần 1 (âm tính), ngày 28/7 xuất hiện sốt nhẹ, đau mỏi người được TTYT huyện Đan Phượng lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội có 998 trường hợp dương tính, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 606, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 392.

---

Sáng nay 30/7, cả nước có gần 5.000 ca mắc COVID-19 mới

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 18h30 ngày 29/7 đến 6h ngày 30/7 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.992 ca mắc mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 4.987 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (2.740), Bình Dương (1.284), Tiền Giang (242), Đồng Nai (203), Đồng Tháp (90), Tây Ninh (88), Bến Tre (79), Khánh Hòa (78), Hà Nội (63), Cần Thơ (23), Long An (21), Phú Yên (17), Bình Định (17), Kiên Giang (17), Vĩnh Long (15), Thái Nguyên (3), Đắk Nông (2), Hà Tĩnh (2), Lạng Sơn (2), Nam Định (1) trong đó có 987 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến sáng ngày 30/7, Việt Nam có 133.405 ca mắc trong đó có 2.213 ca nhập cảnh và 131.192 ca mắc trong nước.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 129.622 ca, trong đó có 29.006 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 4/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Có 10 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định.

Bộ trưởng Bộ Y tế làm việc với Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch trên địa bàn, trong đó có nội dung: Bộ Y tế tiếp tục điều lãnh đạo Cục/Vụ liên quan và giám đốc các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện chuyên khoa tuyến trung ương như Bạch Mai, Việt Đức, K, Phổi Trung ương, E, Lão khoa, Hữu nghị... vào TP. Hồ Chí Minh để chung sức thiết lập hệ thống điều trị, đặc biệt là hệ thống hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19. Theo đó, ngoài Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP. Hồ Chí Minh quy mô 1.000 giường do Bệnh viện Chợ Rẫy chịu trách nhiệm, Bộ Y tế sẽ cùng thành phố thiết lập thêm 3 trung tâm hồi sức tích cực khác, khoảng 3.000 giường, để tập trung điều trị bệnh nhân nặng và rất nặng.

Sáng ngày 29/7, AstraZeneca đã chuyển về Việt Nam thêm 659.900 liều vắc xin COVID-19 thuộc hợp đồng đặt mua trước giữa AstraZeneca Việt Nam và Công ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam VNVC, dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế.

TP. Hồ Chí Minh ban hành “Hướng dẫn triển khai chăm sóc và theo dõi sức khỏe đối với người mắc COVID-19 tại nhà”. Theo đó, sẽ có 2 trường hợp F0 được chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà.

+ Trường hợp 1 là những F0 không triệu chứng lâm sàng đang chăm sóc, điều trị tại các cơ sở y tế đủ điều kiện xuất viện vào ngày thứ 7 được tiếp tục theo dõi, giám sát y tế tại nhà, nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp tục.

+ Trường hợp 2 là những F0 mới được phát hiện tại cộng đồng, không triệu chứng lâm sàng, không yếu tố nguy cơ (không có bệnh nền hoặc có bệnh nền đã điều trị ốn định, không béo phì) thì được cách ly tại nhà trong 14 ngày.

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 31.780 ca. - Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 346 ca. - Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 19 ca. - Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo có 159 ca tử vong do COVID-19 (số 864-1022) từ ngày 27-29/7/2021 tại 08 tỉnh, thành phố sau: + Tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 27-29/7: 132 ca + Tại Tỉnh Long An từ ngày 27-29/7: 09 ca + Tại Tỉnh Đồng Tháp từ ngày 27-28/7: 06 ca + Tại Thành phố Đà Nẵng từ ngày 27-28/7: 03 ca + Tại Thành phố Hà Nội ngày 28/7: 01 ca + Tại Tỉnh Khánh Hòa ngày 27/7: 03 ca + Tại Tỉnh Đồng Nai từ ngày 27-29/7: 04 ca + Tại Tỉnh Vĩnh Long ngày 27/7: 01 ca Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 5.711.291 mẫu cho 16.529.067 lượt người. Trong ngày có 208.041 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 5.529.898 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.983.496 liều, tiêm mũi 2 là 546.402 liều.

---

Xử phạt hoa khôi khoe tiêm vaccine Pfizer nhờ "ông ngoại" không cần đăng ký

Hoa khôi báo chí bị xử phạt 12,5 triệu đồng do đăng thông tin sai sự thật về việc được ưu ái tiêm vaccine COVID-19 Pfizer nhờ "ông ngoại" mà không cần đăng ký.

Liên quan đến vụ việc hoa khôi báo chí khoe tiêm vaccine Pfizer tại Bệnh viện Hữu Nghị không qua đăng ký, hôm nay, ngày 29/7, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà V. P. A. (SN 1993, nghề nghiệp: Kinh doanh tự do) về hành vi thông tin sai sự thật trên trang thông tin điện tử cá nhân tạo lập trên mạng xã hội.

Theo đó, bà P. A. bị xử phạt 12,5 triệu đồng theo điểm a, khoản 3, Điều 99, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Xem toàn bộ bài viết: Xử phạt hoa khôi khoe tiêm vaccine Pfizer nhờ "ông ngoại" không cần đăng ký

---

Từ 6h ngày 31/7, giãn cách toàn TP Hội An theo Chỉ thị 16/CT-TTg

Tối ngày 29/7, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất đề nghị của UBND TP Hội An về việc thực hiện giãn cách xã hội toàn TP Hội An theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng.

Trước đó, từ 0h ngày 26/7, hai phường Tân An và Thanh Hà cùng thôn Trảng Suối, xã Cẩm Hà (TP Hội An) cũng đã áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng. Các khu vực còn lại trên địa bàn TP Hội An cũng đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg, riêng xã đảo Tân Hiệp áp dụng Chỉ thị 1/CT-TTg.

>> Xem thêm chi tiết TẠI ĐÂY

---

Đà Nẵng: Đề xuất “giờ giới nghiêm” từ 20h tối đến 6h sáng hôm sau

Bên cạnh các biện pháp mạnh hơn về phòng, chống dịch COVID-19, TP Đà Nẵng đang xem xét cấm người dân ra khỏi nhà từ 20h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau.

Chiều ngày 29/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã họp đánh giá 7 ngày thực hiện các biện pháp mạnh về phòng, chống dịch, đồng thời đề xuất thực hiện một số biện pháp nghiêm ngặt hơn nhằm giảm lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó có đề xuất cấm người dân ra khỏi nhà từ 20h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau.

Theo báo cáo của cơ quan y tế, qua 7 ngày tăng cường các biện pháp mạnh về phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 22/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 189 ca mắc COVID-19, ít hơn so với 7 ngày trước đó.

>> Xem thêm chi tiết TẠI ĐÂY