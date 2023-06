Thổ Nhĩ Kỳ ồ ạt không kích khu vực Aleppo, hàng chục binh sĩ Syria và chiến binh Kurd thương vong

Giao chiến bùng phát dữ dội vào ngày 11/6 khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, sử dụng máy bay không người lái vũ trang (UCAV) tấn công vào chiến tuyến của SDF khiến 3 chiến binh của tổ chức Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân Kurd (YPG), lực lượng nòng cốt của SDF thiệt mạng, 2 chiến binh khác bị thương trên vùng nông thôn phía bắc Aleppo. Vài giờ sau đó, SDF đáp trả bằng một cuộc tấn công, sử dụng rockets bắn phá khu vực căn cứ Jibreen của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trên vùng nông thôn phía bắc Aleppo và khu vực Oncupinar thuộc miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Những ngày tiếp theo, Hãng thông tấn Hawar (ANHA) của người Kurd, thuộc quyền kiểm soát của SDF đưa tin, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành liên tiếp 14 cuộc tấn công bằng UCAV, thực hiện hàng chục cuộc pháo kích vào vùng ngoại ô của các thị trấn Manbij và Tell Rifaat, khu vực phía nam của vùng Afrin trên vùng nông thôn phía bắc Aleppo.

Các cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tập trung vào các khu dân cư, các trận địa chiến đấu của SDF và cả những đồn bốt của Quân đội Syria (SAA), được triển khai trong vùng do lực lượng dân quân người Kurd kiểm soát trên vùng nông thôn phía bắc Aleppo. Các đơn vị quân đội Syria được triển khai để ngăn chặn nguy cơ lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến hành những cuộc tấn công mới trên vùng đông bắc Syria theo một thỏa thuận giảm gia tăng căng thẳng do Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn 4 năm về trước.

Hãng ANHA cho biết, tính đến ngày 15/6, những cuộc không kích bằng UCAV đã khiến 21 người thiệt mạng, trong đó có 3 chiến binh YPG, 8 chiến binh khác thuộc Hội đồng quân sự Manbij (MMC), nhóm chiến binh người Ả rập của SDF, 9 binh sĩ Syria và 1 thường dân. Đồng thời, những cuộc tấn công cũng khiến 2 chiến binh YPG, 3 tay súng từ MMC, 6 binh sĩ quân đội Syria và 9 thường dân, trong đó có 2 trẻ em bị thương ở các cấp độ khác nhau.

Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR), một nhóm truyền thông ủng hộ thánh chiến, đối lập có trụ sở tại London đưa tin, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành 7 cuộc tấn công bằng UCAV trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến 15/6. Những cuộc không kích đã khiến 5 binh sĩ Syria, 6 chiến binh MMC và 4 chiến binh của SDF thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ công bố video cuộc tấn công trả đũa ngày 15/6, tuyên bố đã vô hiệu hóa 57 "kẻ khủng bố". Ankara xác định, các tay súng thuộc lực lượng SDF, YPG và nhóm vũ trang Đảng Công nhân người Kurd PKK là "những kẻ khủng bố" và thường sử dụng thuật ngữ "vô hiệu hóa" khi thông báo số lượng thương vong của đối phương.

UAV Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ không kích lực lượng dân quân người Kurd ở Aleppo. Video Bộ quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Quốc phòng Syria chưa bình luận về vụ tấn công cũng như con số thương vong của quân nhân quân đội Syria trong những cuộc tấn công gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tình hình trên vùng đông bắc Syria trở nên căng thẳng trong những ngày qua, khi các cuộc đàm phán bình thường hóa quan hệ Syria – Thổ Nhĩ Kỳ đang diễn ra. Các lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công hỏa lực lẫn nhau quy mô lớn, đe dọa bùng phát một cuộc chiến mới.

Một tình huống nghiêm trọng diễn ra vào ngày 12/6 , một quân nhân Nga thiệt mạng và một số người khác bị thương khi một đội tuần tra của Quân cảnh Nga bị tấn công trên đoạn đường giữa thị trấn Herbel và thị trấn Um Hawsh trên vùng nông thôn phía bắc Aleppo. SOHR tuyên bố, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã pháo kích vào cuộc tuần tra của quân cảnh Nga. Trung tâm Hòa giải các bên xung đột Syria của Nga cho biết, đoàn tuần tra bị tấn công bằng một quả bom vệ đường.

Căng thẳng leo thang ở vùng nông thôn phía bắc Aleppo khi các nhà ngoại giao cấp cao từ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Syria đang chuẩn bị cho cuộc gặp tại Astana, Kazakhstan vào tuần tới để thảo luận về tiến trình bình thường hóa giữa Ankara và Damascus. Những cuộc giao chiến của dân quân người Kurd với lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến và chiến dịch không kích của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ phá hủy tiến trình đàm phán này.

Theo South Front