Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã CK: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 5.649 tỉ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, nhà băng này báo lãi trước thuế 11.300 tỉ đồng, hoàn thành 51% kế hoạch năm.

Trong nửa đầu năm 2023, thu nhập lãi thuần (NII) của Techcombank đạt 12,8 nghìn tỉ đồng, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái, khi ngân hàng áp dụng các chính sách linh hoạt về lãi suất nhằm hỗ trợ khách hàng.

Trong khi đó, thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4,4 nghìn tỉ, với đóng góp nổi bật từ thu phí từ dịch vụ thẻ đạt 995 tỉ đồng (tăng 53,4% so với cùng kỳ).

Techcombank còn ghi nhận 1.061 tỉ đồng thu nhập từ các hoạt động khác, không bao gồm hoàn nhập dự phòng, so với 43 tỉ đồng chi phí thuần tại cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ thu nhập lãi từ kinh doanh ngoại hối, chi phí hoán đổi ngoại hối giảm cũng như khoản 731 tỉ đồng lãi thu được từ việc thanh lý trụ sở cũ tại Hà Nội vào quý 1/2023.

Ở hướng ngược lại, chi phí hoạt động giảm nhẹ 3,0% so với cùng kỳ, xuống mức 6 nghìn tỉ đồng. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm về mức 32,3% (quý 2/2023 CIR: 30,8%) nhờ kiểm soát chặt chẽ chi phí nhân sự, và chi phí marketing thấp hơn.

Techcombank tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng và tiền gửi cao, lần lượt đạt 8,5% và 6,6% so với đầu năm. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II tiếp tục duy trì vị thế đầu ngành ở mức 15,1%, trong khi đó, nợ xấu duy trì ở mức 1,07%, thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành ngân hàng.

Điểm nhấn CASA

Đáng chú ý, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của Techcombank đã chứng kiến đà tăng trở lại, đạt gần 35% cuối quý 2/2023, đánh dấu sự hồi phục sau 4 quý sụt giảm.

Cụ thể, tiền gửi của khách hàng tại Techcombank cuối tháng 6/2023 đạt 381,9 nghìn tỉ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước và đi ngang so với quý trước.

Trong đó, số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 133,4 nghìn tỉ đồng, tăng 7,5% so với quý trước, và 12,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trong tổng tiền gửi tăng lên mức 34,9%, từ mức 32% cuối quý 1, cho thấy sự phục hồi đáng kể.

Nhà băng này kỳ vọng CASA sẽ cải thiện trong suốt 6 tháng còn lại của năm 2023 do lãi suất đã bắt đầu ổn định trả lại và việc tăng trưởng CASA vẫn là một trọng tâm quan trọng trong chiến lược kinh doanh của Techcombank.

Techcombank đánh dấu nửa đầu năm 2023 với tổng số lượng khách hàng lên tới 12,2 triệu, trong đó thêm khoảng 1,4 triệu khách hàng được thu hút mới, với tỷ trọng 45,3% gia nhập qua các kênh kỹ thuật số và 43,8% thông qua các đối tác trong hệ sinh thái.

Số lượng giao dịch của khách hàng cá nhân qua các kênh ngân hàng điện tử đã tăng lên 499,7 triệu trong quý 2/2023, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm, trong khi tổng giá trị giao dịch đạt xấp xỉ 2,3 triệu tỉ đồng.

Tổng Giám đốc Techcombank, ông Jens Lottner, chia sẻ: “Kết quả vượt trội trong việc thu hút thêm hơn 1,4 triệu khách hàng mới đến với Techcombank chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, nhiều hơn cả năm 2022 cộng lại, là nhờ sự kiên định thực thi chiến lược “khách hàng là trọng tâm”, cũng như, chú trọng đầu tư cho các sản phẩm số hóa, được tinh chỉnh phù hợp theo nhu cầu cá nhân hóa ngày càng cao của các khách hàng”.

LDR ở mức 80,4%

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Techcombank đạt 732,5 nghìn tỉ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng ngân hàng, tín dụng tăng trưởng 8,5% so với đầu năm, đạt ngưỡng 482,2 nghìn tỉ đồng.

Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân, bao gồm cho vay ký quỹ của Công ty Chứng khoán Kỹ thương, duy trì ở mức ổn định so với cùng kỳ năm trước (giảm 6,7% so với quý 1). Dư nợ cho vay mua nhà của Techcombank trong nửa đầu 2023 giảm, do sự gia tăng của các khoản trả trước, trong khi các khoản giải ngân mới vẫn ở mức thấp, phản ánh những khó khăn của thị trường. Mặt khác, dư nợ cho vay ký quỹ tại TCBS tăng 7,1% so với quý trước, do thanh khoản trên thị trường trái phiếu và cổ phiếu bắt đầu quay trở lại.

Tại thời điểm 30/6/ 2023, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) ở mức 80,4%, với tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung-dài hạn ở mức 31,6% (so với 33,5% vào thời điểm kết thúc Quý 1).

Nợ xấu thấp nhất toàn ngành

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) tiếp tục duy trì ở mức thấp trong ngành 1,07%, với tỷ lệ bao phủ nợ xấu lành mạnh ở mức 115,8%. Nợ xấu tăng nhẹ chủ yếu từ nhóm khách hàng bán lẻ do (1) tăng trưởng dư nợ cho vay không thế chấp của Ngân hàng; (2) kinh tế tăng trưởng chậm lại và khó khăn của ngành bất động sản; (3) tác động từ phân loại lại nợ theo Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia (CIC), chủ yếu liên quan đến dư nợ vay mua nhà tại các ngân hàng khác. Nếu loại bỏ tác động của CIC, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng được kiểm soát tốt ở mức 0,9%./.