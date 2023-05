SpaceX đưa 4 phi hành gia tư nhân lên Trạm Vũ trụ Quốc tế trong sứ mệnh Axiom-2

Sứ mệnh Axiom 2 (Ax-2) là sứ mệnh phi hành gia tư nhân thứ 2 của công ty vũ trụ tư nhân AxiomSpace, sử dụng tên lửa đẩy SpaceX Falcon 9 phóng thành công tàu vũ trụ Dragon mang theo 4 phi hành gia tư nhân, bao gồm một cựu phi hành gia huyền thoại của NASA, một nhà thám hiểm doanh nhân, 2 nhà du hành vũ trụ Arab Saudi lên quỹ đạo.

Phóng tàu vũ trụ Dragon SpaceX với tên lửa đẩy Falcon 9 trong sứ mệnh Axiom-2 (Ax-2). Video Axiom Space

Sau khi tách giai đoạn, tầng tên lửa vận tải đầu tiên của Falcon 9 hạ cánh xuống khu vực đổ bộ 1 (LZ-1) thuộc Trạm Lực lượng Vũ trụ Cape Canaveral.

Phi hành đoàn trong sứ mệnh Axiom 2 bao gồm chỉ huy trưởng Peggy Whitson cựu phi hành gia NASA, phi công John Shoffner, doanh nhân, phi công tư nhân và là một nhà đua xe, 2 thành viên phi hành đoàn là Ali Alqarni, phi công máy bay chiến đấu F-16 của Arab Saudi và nhà nghiên cứu y sinh học Rayyanah Barnawi.

Chỉ huy trưởng sứ mệnh Ax-2 Peggy Whitson, hiện đã nghỉ việc tại NASA là phi hành gia giàu kinh nghiệm nhất của Mỹ với 665 ngày trong không gian, 10 lần đi bộ ngoài không gian trong 3 sứ mệnh của NASA trước đó. Phi hành gia John Shoffner, một doanh nhân sợi quang đã nghỉ hưu, phi công tư nhân kỳ cựu, nhà lái xe đua hiệu suất cao và vận động viên nhảy dù.

Shoffner đã trả cho Axiom một khoản tiền không được công bố để tham gia vào phi hành đoàn Dragon, Arab Saudi cung cấp ngân sách cho chuyến bay của 2 phi hành gia. Bà Whitson, hiện là giám đốc phụ trách các chuyến bay vũ trụ chở khách của Axiom Space, bay như thành viên điều hành theo điều lệ công ty.

Một tên lửa SpaceX Falcon 9 đã phóng tàu vũ trụ Dragon, mang theo phi hành đoàn Ax-2 lên quỹ đạo với sứ mệnh thực hiện các nghiên cứu khoa học, tiếp cận cộng đồng và những hoạt động thương mại trên Trạm ISS.

Phi hành đoàn Ax-2 (trái sang phải): phi công John Shoffner, phi hành gia Arab Saudi Rayyanah Barnawi, chỉ huy trưởng Peggy Whitson và phi hành gia Arab Saudi Ali Alqarni. Ảnh: Axiom Space



“Xin chúc mừng Axiom, SpaceX và phi hành đoàn Axiom Mission 2 đã phóng thành công! Trong thời gian có mặt trên Trạm Vũ trụ Quốc tế, các phi hành gia Ax-2 sẽ thực hiện hơn 20 thí nghiệm khoa học, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bức xạ không gian, thời tiết trong điều kiện trọng lực thấp.” Quản trị viên NASA Bill Nelson cho biết. “Sứ mệnh này là bằng chứng cụ thể về những cam kết của NASA trong chương trình hỗ trợ các đối tác trong ngành phát triển công nghệ vũ trụ thế hệ tiếp theo và hỗ trợ nền kinh tế vũ trụ thương mại đang phát triển.”

Kể từ 7:30 am ngày 22/5, NASA đưa tin trực tiếp về quá trình cập bến, mở cửa khoang và lễ đón phi hành đoàn của SpaceX Dragon trên Đài truyền hình và trên trang web của NASA.

Ngày 22/5, SpaceX Dragon sẽ tự động cập bến vào cổng không gian của mô-đun nhà ga Harmony vào 9:16 am, cửa sập mở 11:13 am. Truyền hình trực tiếp quá trình này sẽ kết thúc sau lễ chào mừng 11:45 am. Axiom Space cập nhật thông tin trực tiếp trên website của doanh nghiệp.

Sau khi đổ bộ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế, phi hành đoàn Ax-2 sẽ được các thành viên phi hành đoàn Expedition 69 chào đón, bao gồm các phi hành gia NASA Frank Rubio, Stephen Bowen và Woody Hoburg, phi hành gia của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Sultan Alneyadi và các phi hành gia Nga Dmitri Petelin, Sergey Prokopyev và Andrey Fedyaev.

Các phi hành gia sứ mệnh Axiom Space dự kiến ​​sẽ rời trạm vũ trụ ngày 30/5 quay trở lại Trái đất và đổ bộ xuống một địa điểm hạ cánh ngoài khơi bờ biển Florida.

