Quảng Nam tiếp tục giữ ngôi đầu tăng trưởng kinh tế tại khu vực miền Trung

Với mức tăng trưởng này, Quảng Nam trở thành địa phương có mức tăng trưởng GRDP cao thứ 4 của cả nước, giữ vị trí thứ 2 trong vùng Bắc Trung bộ - duyên hải miền Trung và cao nhất trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, quy mô nền kinh tế của Quảng Nam đạt gần 60.000 tỉ đồng (giá hiện hành).

Về cơ cấu GRDP 6 tháng đầu năm 2022, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 13,9%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 37,4%; khu vực dịch vụ chiếm 30,1%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 18,6%.

Đặc biệt, khu vực công nghiệp và xây dựng duy trì phát triển, phục hồi mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao và là động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành kinh tế với tốc độ 22,7%.

So với cùng kỳ, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 25%, trong đó ngành khai khoáng tăng 16,2%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,4%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 25,3%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 5,6%.

Khu vực dịch vụ được phục hồi, khách du lịch tăng cao, tăng gần 6,5% so với cùng kỳ, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt gần 2,3 triệu lượt khách, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2021; trong đó khách quốc tế ước đạt 91 nghìn lượt, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2021; khách nội địa ước đạt gần 2,2 triệu lượt, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Du khách trở lại Hội An (Quảng Nam) sau khi địa phương mở cửa du lịch trở lại

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong 6 tháng năm 2022 ước đạt 18.680 tỉ đồng, bằng gần 79% dự toán và tăng 43% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 11.695 tỉ đồng, bằng 49% dự toán năm, tăng 20% so với cùng kỳ.

Tổng huy động trên địa bàn đạt hơn 72.800 tỉ đồng, tăng 8,68% so với đầu năm và tăng 13,09% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 91.207 tỉ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm.

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất nhập khẩu 2.390 triệu USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 866,4 triệu USD tăng 21,8% và kim ngạch nhập khẩu đạt 1.523,4 triệu USD tăng 29,4%.

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 16,5 nghìn tỉ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 hơn 5.861 tỉ đồng, tăng hơn 17% so với thực hiện kế hoạch năm 2021.

Đến ngày 30/6, kế hoạch vốn năm 2022 trên địa bàn tỉnh giải ngân 1.754 tỉ đồng, đạt 32,4% so với kế hoạch năm 2022 đã qua hệ thống Kho bạc Nhà nước và đạt 29,9% so với dự toán đầu năm. Riêng kế hoạch vốn 2021 kéo dài giải ngân 93/487 tỉ đồng, đạt 21,5%.