Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam quyết liệt yêu cầu phòng, chống dịch nhanh hơn biến chủng mới COVID-19

Xử lý hình sự người đi từ vùng dịch không khai báo



Về "ổ dịch" Chí Linh (Hải Dương), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định cho đến hôm nay chưa xử lý tốt. Ngoài ra, “ổ dịch” Quảng Ninh cũng cần thúc đẩy xử lý với tốc độ nhanh hơn. Hà Nội cũng đang rất vất vả để chống chọi lại với tốc độ lây nhiễm chóng mặt của virus biến chủng mới.

Phó Thủ tướng thông tin, chiều qua ngày 1/2, trong buổi làm việc tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, Phó Thủ tướng đã ghi nhận Hà Nội đã có nỗ lực to lớn nhằm kiểm soát dịch bệnh. Hà Nội là một đô thị lớn và là một trong 3 địa phương dịch bệnh diễn biến phức tạp, đến thời điểm này, đã phát hiện 20 ca bệnh. Tuy nhiên, đến nay, bằng nỗ lực của mình, CDC Hà Nội đã hoàn thành một số lượng lớn các mẫu xét nghiệm cho các trường hợp F1, F2. Phó Thủ tướng đề nghị Hà Nội mở rộng xét nghiệm đến các F3 để đảm bảo truy vết hết các đối tượng liên quan.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Với tư cách là Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia, tôi rất lo lắng, muốn được dừng nhiều hoạt động lại, thậm chí, giãn cách xã hội nếu cần. Nhưng thực sự là, lương tâm không cho phép làm như thế!”

Đầu cầu TP.HCM trong phiên họp Chính phủ sáng 2/2 (Ảnh: Huyền Mai)

“Đối mặt với virus biến chủng mới, phải hiểu rằng cho dù biến chủng nào thì cũng đều là con virus SARS-CoV-2, vẫn là COVID-19. Phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa, trong công tác truy vết, xét nghiệm toàn bộ người liên quan mới có thể khoanh vùng dập dịch” – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại cuộc họp thường kỳ Chính phủ sáng ngày 2/2/2021.

“Yêu cầu khai báo y tế là bắt buộc phải khai báo toàn dân. Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông phải đảm bảo dữ liệu của người dân chỉ dùng cho công tác chống dịch. Phải đeo khẩu trang nơi công cộng, đông người hay không cũng phải đeo, không đeo là phải phạt. Những người đi từ vùng dịch Chí Linh (Hải Dương) và Quảng Ninh nhưng không khai báo, dứt khoát xử lý hình sự để làm gương. Vẫn còn một số đối tượng không hợp tác, phải kiên quyết xử lý” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu.

Bài học đã xảy ra ở nhà máy Hải Dương, theo các chuyên gia nhận định, là do lỗ hổng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã lơ là, buông lỏng. Dịch đã bùng lên ở nhiều nơi, đặc biệt là các tỉnh thành có liên quan chặt chẽ như Hà Nội, đang phải chống đỡ với nguồn lây mạnh mẽ từ “ổ dịch” chứa virus biến chủng Hải Dương.

“Tất cả các nhà máy, công sở trên toàn quốc đều phải ký cam kết an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Nếu đã đảm bảo an toàn rồi nhưng vẫn xảy ra dịch thì đó là câu chuyện khác. Chứ hiện tại, tôi thấy chỉ có ngành giáo dục là đảm bảo an toàn chống dịch, vẫn còn rất nhiều nhà máy, xí nghiệp ở nhiều vùng miền chưa vào cuộc, chưa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch” – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề xuất Chính phủ phê duyệt chủ trương mua vaccine (Ảnh: VGP)

Đề nghị Chính phủ phê duyệt chủ trương mua vaccine

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương mua vaccine, đưa vào nghị quyết hội nghị. “Vaccine trong nước thì vẫn thúc đẩy phát triển. Nếu có thể đưa vào sử dụng với giá thành hợp lý thì sớm thực hiện sau khi đã đảm bảo đủ quy trình sản xuất. Còn việc nhập vaccine của các nước đã sản xuất thành công thì xin phép Chính phủ cho chủ trương được nhập về, đưa vào sử dụng” – Phó Thủ tướng đưa ý kiến.

“Đây là thời khắc rất quan trọng, cả nước chuẩn bị đón Tết nguyên đán Tân Sửu. Nhưng tôi có thể khẳng định không phải toàn dân vui Tết ở thời điểm này, mà là nhiều người đang phải cố kiếm một chút tài chính để bù lại cho những mất mát nặng nề vì ảnh hưởng dịch bệnh suốt cả năm qua. Nên Bộ Y tế và các cơ quan chức năng vô cùng quyết tâm chống dịch thần tốc để đảm bảo an toàn cho người dân có thể đón Tết Tân Sửu an toàn” – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.