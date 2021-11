Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam: Hà Nội phải sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của COVID-19

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trong buổi làm việc với TP. Hà Nội về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP diễn ra vào sáng nay, ngày 2/11.

Thí điểm cách ly, điều trị F0, F1 tại nhà

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết: Với đặc thù của một đô thị lớn, việc Hà Nội giữ được như hôm nay là rất tốt. Tuy nhiên, Thủ đô vẫn phải cảnh giác, bởi dịch COVID-19 đã xâm nhập rất sâu trong cộng đồng.

Do đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị Hà Nội phải sẵn sàng cho mọi tình huống, kể cả tình huống xấu, để có sự chuẩn bị, không bị động, bất ngờ. Các giải pháp phòng, chống dịch phải thống nhất. Đặc biệt, những nguyên tắc ban đầu trong phòng, chống dịch COVID-19 gồm: ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly vẫn phải thực hiện, có sự điều chỉnh linh hoạt và sát thực tiễn.

Theo Phó Thủ tướng, bên cạnh các phương án đang triển khai, Hà Nội cũng cần “tập dượt” các phương án khác, như thí điểm cách ly F1, điều trị F0 có đủ điều kiện tại nhà để xây dựng quy trình, tập huấn cho y tế tuyến dưới.

Về nguồn cung vaccine COVID-19, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế bố trí đủ vaccine để Hà Nội tiêm toàn bộ người trên 18 tuổi, kể cả người từ nơi khác đến. Đối với học sinh, TP tập trung trước một bước cho những nơi có dịch rất nặng trong thời gian vừa qua, kể cả những nơi liền kề Hà Nội.

Toàn cảnh buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trong buổi làm việc với TP. Hà Nội về công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Ảnh - Trọng Toàn)

Về vấn đề cho học sinh đi học trở lại, Phó Thủ tướng cho hay: “Hà Nội đã lên kế hoạch cho học sinh ở một số vùng, một số lớp đi học trở lại với một số điều kiện, cần tiếp tục đánh giá rất sát vấn đề này. Tinh thần là an toàn mới đi học, an toàn là kiểm soát được, bảo vệ được sức khỏe cho các cháu, cho cộng đồng, chứ an toàn không phải là không có học sinh nào nhiễm bệnh”.

Thực tế, việc không được đến trường ảnh hưởng rất lớn đến học tập và tâm sinh lý của học sinh. Đây là nhu cầu không chỉ của học sinh, mà còn của gia đình, của lực lượng lao động trên địa bàn. Hơn nữa, WHO mới khuyến nghị tiêm cho trẻ từ 12 đến 7 tuổi, chưa có khuyến nghị chính thức tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi. Vì thế, không thể đợi tiêm hết vaccine hoặc không có COVID-19 mới cho học sinh đi học.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh quan điểm: Đã sẵn sàng chấp nhận không “Zero COVID” thì cả hệ thống y tế phải sẵn sàng và nâng lên 1 bước so với trước đây. Vẫn phải xét nghiệm, khoanh vùng, nhưng làm khác trước và cố gắng không để bị động, bất ngờ.

Đến 20/11 sẽ hoàn thành tiêm trả vaccine mũi 2 cho người trên 50 tuổi

Thông tin về tình hình tiêm vaccine COVID-19 cho người dân Thủ đô, bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho biết: Đến nay, TP đã tiêm được 9.664.917 mũi vaccine COVID-19 cho người dân, trong đó tiêm được 6.040.615 mũi 1/6.543.328 người (đạt 92,3% dân số trên 18 tuổi và 69,4 % tổng dân số); 3.624.302 người tiêm mũi 2 (đạt 55,4% dân số trên 18 tuổi và 41,6% tổng dân số). TP cũng đã sẵn sàng kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em để chủ động ưu tiên tiêm vaccine cho trẻ em dưới 18 tuổi theo chỉ định của Bộ Y tế nhanh nhất, sớm nhất, an toàn nhất.

Theo bà Hà, TP đã kích hoạt 2.640 giường điều trị F0 tại 8 bệnh viện và 2 cơ sở điều trị; có phương án điều trị tại các bệnh viện và các cơ sở điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ để có thể đáp ứng 22.100 giường điều trị. TP đã thi công xong hệ thống oxy tại 25 bệnh viện/3.200 đầu ra khí oxy đưa vào sử dụng ngay.

Bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội (Ảnh - Trọng Toàn)

Đặc biệt, 30/30 quận, huyện, thị xã đã xây dựng kế hoạch, phương án triển khai Trạm Y tế lưu động tại 508 xã, phường, thị trấn. Dự kiến mỗi thôn, xóm, cụm dân cư phải có 1 địa điểm, sẵn sàng đáp ứng công tác phòng chống dịch COVID-19; thành lập 14 Trạm Y tế, Tổ Y tế lưu động tại các khu công nghiệp và các khu vực cách ly, phong tỏa để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong các khu vực trên. Một số huyện đã diễn tập phương án vận hành trạm y tế lưu động.

Về tiêm trả mũi 2 cho người trên 50 tuổi, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Tính đến ngày 15/11, khoảng 1 triệu người trên 50 tuổi đến lịch tiêm trả mũi 2. TP sẽ hoàn thành tiêm trả mũi 2 vaccine COVID-19 cho khoảng 1 triệu người trên 50 tuổi trong 5 ngày.

Đối với việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng dịch, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết: Hà Nội có khoảng 3,2 triệu sinh viên, học sinh các cấp. Hiện, tỷ lệ tiêm vaccine cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường đạt cao (98,5% tiêm mũi 1; trên 62% tiêm mũi 2, một số huyện đạt trên 80%). Qua khảo sát ý kiến, có 78,5% phụ huynh học sinh mong muốn con em được trở lại trường học.

Vì thế, Hà Nội kiến nghị Chính phủ bố trí sớm, đủ vaccine COVID-19 cho TP với 4,4 triệu liều, trong đó, số liều vaccine để tiêm trả mũi 2 và số người dân trở về Hà Nội sau thời gian giãn cách dự kiến khoảng 2,7 triệu liều; số liều để tiêm cho trẻ em từ 12-18 tuổi khoảng 1,7 triệu liều.