Phát hiện dấu hiệu tội phạm tại Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng

Qua công tác thanh tra, kiểm toán và xử lý các vụ việc tham nhũng tại Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng, Thanh tra TP Đà Nẵng phát hiện có dấu hiệu tội phạm và đã chuyển 1 vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng để điều tra, xử lý theo quy định.

Cũng theo UBND TP Đà nẵng, trong năm 2021, tổng số vụ án tham nhũng do Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý là 3 vụ án/6 bị can, bao gồm: Vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Trung tâm CNTT và truyền thông TP Đà Nẵng; Cán bộ Trung tâm CNTT lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ cấp chứng nhận nghề thiết kế đồ họa cho các đối tượng không đi học; Khởi tố mới 3 bị can trong năm 2021 (Nguyễn Hữu Hải, Lê Huỳnh Ánh Vân, Trần Giang Sơn) với tài sản thiệt hại 255 triệu đồng, đã thu hồi 255 triệu đồng, TAND quận Hải Châu thụ lý tháng 9/2021.

Vụ thứ hai là vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Q.Sơn Trà. Trong đó, Dương Thị Ngọc Anh và Đào Thị Như Lệ lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng tài sản thiệt hại 21 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vụ thứ ba là vụ tham ô tài sản tại Trường mầm non Hoa Ngọc Lan (Q.Cẩm Lệ). Qua thanh tra, Thanh tra quận Cẩm Lệ đã xác định các hành vi sai phạm của các cá nhân tại trường này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từ năm 2017- 2019.

Hành vi vi phạm là giả mạo chữ ký của bà Nguyễn Thị Vân Kiều - nguyên kế toán trưởng; hành vi chiếm đoạt tiền của bà Trần Thị Thúy Hoa và bà Nguyễn Thị Duy Hoàng. Qua điều tra, xác định hành vi chiếm đoạt tiền học phí, tiền ăn bán trú của trẻ. Số tiền vi phạm xác định qua thanh tra là 839 triệu đồng và chuyển hồ sơ vụ việc qua cơ quan điều tra.

Đối với công tác xử lý hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước, trong kỳ, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố điều tra 5 vụ tham ô tài sản/ 6 bị can (trong đó có 1 vụ đã xét xử, 1 vụ phục hồi điều tra) tại 6 doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Tổng số tiền, tài sản tham ô phát hiện trong kỳ là 2,263 tỉ đồng, đã thu hồi 393 triệu đồng.