Theo thông tin từ CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D – Mã CK: PGD), ngày 24/4/2023, công ty này đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (AGM 2023) với sự tham dự của 26 cổ đông, đại diện cho 86,9 triệu cổ phần, chiếm 96,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo đó, đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Trung Chính để nghỉ hưu theo chế độ, đồng thời bầu bổ sung ông Lê Minh Hải – Phó Giám đốc PV GAS D – vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Tân Chủ tịch HĐQT PV GAS D ông Lê Minh Hải ra mắt đại hội (Ảnh: PGD)

Sau khi biên bản và nghị quyết của AGM 2023 được thông qua, HĐQT PV GAS D đã tiến hành họp và thống nhất bầu ông Lê Minh Hải giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Ra mắt đại hội trên cương vị mới, tân Chủ tịch HĐQT PV GAS D Lê Minh Hải cam kết sẽ cùng HĐQT, ban lãnh đạo công ty dẫn dắt PV GAS D ngày càng phát triển trong tương lai.

Ông Lê Minh Hải sinh năm 1977, có trình độ Cử nhân Quan hệ Quốc tế. Ông Hải gia nhập PV GAS D từ năm 2002 với vị trí nhân viên kinh doanh, rồi lần lượt kinh qua các vị trí Phó phụ trách phòng kinh doanh, Trưởng phòng kinh doanh, trước khi được bầu làm Phó Giám đốc PV GAS D từ tháng 8/2016.

Hoàn thành 52% kế hoạch lợi nhuận sau 3 tháng

PV GAS D là tiền thân là Xí nghiệp Kinh doanh Khí thấp áp, được cổ phần hóa vào tháng 5/2007 với vốn điều lệ 330 tỉ đồng và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) từ ngày 26/11/2009.

Công ty này hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh và vận chuyển khí thấp áp.

Tại ngày 31/3/2023, PV GAS D có vốn điều lệ 899,9 tỉ đồng, trong đó, Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS – Mã CK: GAS) – thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) – nắm 50,5% vốn điều lệ; Công ty Tokyo Gas Asia Pte. Ltd sở hữu 25% vốn điều lệ; Công ty Saibu Gas Co., Ltd sở hữu 21% vốn điều lệ.

Năm 2023, PV GAS D đặt mục tiêu tổng sản lượng khí tiêu thụ đạt 1.070,6 triệu Sm3, doanh thu đạt 9.606 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 267 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 213,6 tỉ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 91,8 tỉ đồng.

Kết thúc quý 1/2023, PV GAS D ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.291,2 tỉ đồng, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 111,4 tỉ đồng, tăng 27,2% so với quý 1/2022.

Với kết quả này, PV GAS D đã hoàn thành được 23,8% kế hoạch doanh thu và 52,1% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm 2023.

Năm ngoái, bất chấp tình hình kinh tế khó khăn, PV GAS D vẫn hoàn thành nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được đại hội đồng cổ đông giao, với tổng doanh thu thuần lần đầu vượt mốc 10.000 tỉ đồng, đạt 11.274,4 tỉ đồng, vượt 21,1% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế năm 2022 của PV GAS D đạt lần lượt 519,7 tỉ đồng và 412,7 tỉ đồng, cao hơn gấp đôi so với kế hoạch. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 192,4 tỉ đồng, đạt 198,3% kế hoạch./.