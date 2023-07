Nhận định chứng khoán tuần 10-14/7: Kiểm tra lại vùng 1.140 - 1.145 điểm

Sau một tuần điều chỉnh nhẹ, VN-Index đã tiếp tục phục hồi trong tuần giao dịch từ 3-7/7 và kết thúc ở mức 1.138,07 điểm, tạo đà cho khả năng vượt cản 1.140 điểm.

Thanh khoản thị trường giảm nhẹ, với giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên trên sàn HOSE đạt 15.526 tỉ đồng, giảm 6,3% so với tuần trước, giảm 7,6% so với trung bình 5 tuần trước, nhưng vẫn tăng 32,7% so với trung bình 20 tuần trước.

Khối ngoại có tuần thứ ba bán ròng liên tiếp với giá trị 1.862,7 tỉ đồng trên HOSE. Trong đó, riêng phiên giao dịch cuối tuần họ bán ròng 1.415,3 tỉ đồng.

Theo CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xu hướng hồi phục ngắn hạn của thị trường vẫn đang được duy trì sức mạnh ổn định, thể hiện rõ qua từng đợt tăng kèm điều chỉnh tích lũy.

“Thị trường đang tích lũy trung dài hạn trong vùng rộng từ 1.000 – 1.150 điểm. Diễn biến tăng điểm sau khi đã bứt phá ra khỏi giai đoạn tích lũy dài 6 tháng trước đang tạo ra kỳ vọng VN-Index sẽ hướng tới mốc 1.150 điểm”, SHS nhận định.

Trong ngắn hạn, SHS cho rằng VN-Index vẫn tiếp tục sóng hồi nhưng đang tiệm cận ngưỡng kháng cự là vùng đỉnh cũ quanh 1.140 điểm và xa hơn là kháng cự mạnh 1.150 điểm.

Nhà đầu tư ngắn hạn đã giải ngân trong các phiên VN-Index kiểm định lại vùng hỗ trợ nên duy trì danh mục, hạn chế mua đuổi giá cao trong các phiên tăng điểm.

Đồng quan điểm, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đánh giá trạng thái suy yếu của thị trường đã tạm thời ngừng lại với một phiên tăng điểm khá mạnh và VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất trong phiên.

Tuy nhiên, thanh khoản chưa được cải thiện, cho thấy tâm lý thận trọng của các bên tham gia thị trường vẫn còn. VDSC dự báo thị trường sẽ hướng tới kiểm tra lại vùng 1.140 - 1.145 điểm, và vùng này vẫn có thể gây áp lực cung lớn đến thị trường.

Theo CTCP Chứng khoán Vietcap (Vietcap), trong phiên giao dịch đầu tuần tới (10/7), VN-Index sẽ kiểm định lại kháng cự đỉnh gần nhất tại 1.138 điểm.

Trường hợp có thể vượt qua ngưỡng này, chỉ số đại diện sàn HOSE sẽ tiến tới ngưỡng kháng cự mạnh tại 1.150 điểm trước khi xuất hiện áp lực chốt lãi tiếp theo.

Ngược lại, nếu chưa thể vượt qua mốc 1.138 điểm, Vietcap cho rằng VN-Index sẽ điều chỉnh giảm để kiểm định lực cầu giá thấp quanh vùng 1.130 điểm, nơi có đường MA10 ngày vừa được vượt qua./.