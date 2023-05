Người dùng dần mất niềm tin vào iPhone

VietTimes – PerfectRec đã phân tích 669.000 đánh giá của người dùng và nhận thấy xếp hạng hài lòng của iPhone 14 thấp hơn 8 điểm phần trăm so với iPhone 13.

Báo cáo tài chính quý 2 của Apple tuyên bố rằng dòng iPhone 14 có tỷ lệ hài lòng là 99%. Tuy nhiên, một phân tích mới của PerfectRec cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác, khi mức độ hài lòng của người dùng là 72%.

Nghiên cứu này đã xem xét các phiên bản iPhone được phát hành từ năm 2011 đến 2022 và tạo biểu đồ tỷ lệ phần trăm của tất cả các đánh giá của người dùng. Mẫu iPhone cơ bản, thường là mẫu bán chạy nhất của Apple trong mỗi thế hệ và thu được nhiều đánh giá từ người dùng nhất. Trong khoảng thời gian này, tỷ lệ đánh giá 5 sao cho các mẫu iPhone cơ bản đã tăng đều từ 65% với iPhone 5 lên đến 80% với iPhone 13.

Ảnh: Phone Arena

PerfectRec đã phân tích 669.000 đánh giá của người dùng và nhận thấy rằng xếp hạng hài lòng 5 sao của iPhone 14 thấp hơn 8 điểm phần trăm so với iPhone 13. Ngoài ra, xếp hạng hài lòng của iPhone 14 đã giảm lần đầu tiên sau một thập kỷ kể từ khi ra mắt của iPhone 5. iPhone 14 cũng được cho là kém hấp dẫn so với những người tiền nhiệm của nó là iPhone X, iPhone 11, iPhone 12 và iPhone 13.

Khi so sánh các mẫu Pro, kết quả cũng không khá hơn. Tỷ lệ hài lòng của iPhone 14 Pro là 76%, trong khi của iPhone 13 Pro là 84%. IPhone 14 Pro Max cũng thua kém so với iPhone 13 Pro Max, với tỷ lệ hài lòng là 80% so với 86% của thiết bị tiền nhiệm.

Các nhà phân tích cho rằng nguyên nhân đằng sau sự sụt giảm về mức độ hài lòng là do iPhone 14 không đáp ứng được kỳ vọng của người dùng, khi mẫu máy này không mang lại những thay đổi quá khác biệt so với những thiết bị tiền nhiệm.

Mẫu được người dùng hài lòng nhất vẫn là iPhone 13 Pro Max với chỉ số 86% trong khi iPhone 5c là mẫu có mức độ hài lòng thấp nhất, chỉ 64%.

Sự sụt giảm mức độ hài lòng của người dùng đối với iPhone 14 có thể ảnh hưởng đáng kể đến mức độ phổ biến của Apple. Công ty đã xây dựng danh tiếng của mình dựa vào các sản phẩm chất lượng cao và trải nghiệm người dùng. Một khi người dùng bắt đầu mất niềm tin vào Apple thì có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số bán hàng và vị thế của công ty trên thị trường.

