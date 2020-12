Người đàn ông 31 tuổi suýt chết vì nhồi máu cơ tim

Khi ở nhà, anh N.A.Đ., 31 tuổi, sống ở Phú Thọ bất ngờ cảm thấy mệt, cơ thể lạnh, vùng tim đau thắt, vã mồ hôi nhiều vào khoảng 4h sáng nên đã vào Bệnh viện huyện ở Phú Thọ để cấp cứu. Tại đó, anh đã được chẩn đoán sơ bộ là Nhồi máu cơ tim, gia đình đưa anh tới Bệnh viện Hữu Nghị để tiếp tục điều trị.

Khoảng 10h sáng ngày 1/12, anh Đ. vào Bệnh viện Hữu Nghị trong tình trạng vẫn còn đau tức ngực trái.

Khi tiến hành kiểm tra, các bác sĩ phát hiện anh Đ. có dấu hiệu biến đổi điện tim, tăng men tim, mỡ máu cao, kết quả chụp động mạch vành của người bệnh cho thấy bị tắc hoàn toàn 1 nhánh động mạch chính nuôi cơ tim. Vì thế, các bác sĩ khẳng định anh Đ. bị nhồi máu cơ tim trong khi trước đó anh Đ. không có tiền sử mắc các bệnh lý về tim mạch như tăng huyết áp, tăng mỡ máu,…

Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp động mạch vành, đặt stent cho người bệnh. Mặc dù bệnh nhân có dấu hiệu suy tim do nhồi máu cơ tim nhưng do tuổi đời còn trẻ nên đã nhanh chóng hồi phục.

Sau can thiệp 4 ngày, anh Đ. không còn phải dùng thuốc trợ tim, sức khoẻ dần hồi phục và chuẩn bị được ra viện.

Trao đổi với PV, TS. Bùi Long – Trưởng Khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Hữu Nghị - cho biết: “Anh Đ. là trường hợp trẻ nhất bị nhồi máu cơ tim vào điều trị ở Bệnh viện Hữu Nghị. Qua trường hợp này, có thể thấy nhồi máu cơ tim đang dần trẻ hoá”.

Thực tế, việc anh Đ. bị nhồi máu cơ tim không quan trọng về tuổi tác mà nằm ở các yếu tố nguy cơ. 2 yếu tố nguy cơ dẫn đến nhồi máu cơ tim ở bệnh nhân này chính là hút thuốc lá (anh Đ. nghiện hút thuốc lá hơn 10 năm nay - cứ 3 ngày lại hút hết 1 bao - khoảng 6,7 điếu/ngày) và tăng mỡ máu.

Theo TS. Bùi Long, khi hút thuốc lá, chất nicotin đi vào cơ thể sẽ gây hại cho mạch máu, gây suy giảm chức năng nội mạc của động mạch. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng co thắt mạch, lắng đọng mảng xơ vữa mạch máu gây hẹp tắc động mạch, hình thành cục máu đông gây nhồi máu cơ tim và nhồi máu não.

Nếu người trẻ có mỡ máu cao, bị vữa xơ động mạch nhiều thì cần đề phòng với bệnh tăng mỡ máu tính chất gia đình do đột biến gien. Để phòng, tránh nguy cơ bị nhồi máu cơ tim ở người trẻ, TS. Bùi Long khuyến cáo: Người trẻ hiện đại thường xuyên làm việc với máy tính, ngồi nhiều, ít vận động nên dễ mắc các bệnh về xơ vữa động mạch, suy tĩnh mạch,…

Vì thế, mỗi người nên thường xuyên tập luyện thể thao từ 30-45 phút; hạn chế sử dụng các chất kích thích, đặc biệt là thuốc lá. Bởi thuốc lá được mệnh danh là “kẻ thù thầm lặng”. Nghiện hút thuốc lá không chỉ gây ra các bệnh tim mạch mà còn gây ra các bệnh lý về đường hô hấp.

Cùng với đó, người trẻ nên có chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường bổ sung chất xơ, hạn chế ăn các đồ ăn có nhiều dầu, mỡ,… gây lắng đọng cholesterol trong mạch máu, đồng thời, đi khám sức khoẻ định kỳ để phát hiện sớm những mảng xơ vữa động mạch, có biện pháp khắc phục kịp thời.