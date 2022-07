Một số cơ sở y tế ở Đà Nẵng vẫn thiếu thuốc, vật tư y tế do vướng mắc trong đấu thầu

Cơ bản đáp ứng yêu cầu thuốc và vật tư y tế

Hiện, Sở Y tế Đà Nẵng đã hoàn thành đấu thầu tập trung cấp địa phương về việc cung cấp thuốc và vật tư y tế, hoá chất thông thường năm 2021 - 2023 cho các cơ sở y tế trên địa bàn TP. Tỷ lệ trúng thầu đạt 81% tính theo mặt hàng thuốc và 71% tính theo mặt hàng vật tư y tế, hóa chất mời thầu cho các cơ sở y tế trên địa bàn.

“Kết quả trúng thầu bắt đầu có hiệu lực từ quý IV/2021, nên các cơ sở y tế đang áp dụng kết quả đấu thầu tập trung trên. Ngoài ra, các đơn vị cũng tự tổ chức đấu thầu vật tư y tế, hoá chất đặc thù phục vụ yêu cầu khám, chữa bệnh. Do đó, cơ bản yêu cầu sử dụng thuốc, vật tư y tế được đáp ứng”- bác sĩ Trần Thanh Thuỷ, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Đà Nẵng cho hay.

Tuy vậy, theo Sở Y tế, tại một số đơn vị vẫn xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế là do một số loại thuốc, vật tư y tế, hóa chất không lựa chọn được nhà thầu, phải tổ chức đấu thầu lại; thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia, đàm phán giá do Trung tâm Đấu thầu quốc gia thực hiện; do nhu cầu thuốc, vật tư y tế chuyên khoa, đặc thù phát sinh trong hoạt động chuyên môn khám, chữa bệnh…

Để bảo đảm cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ nhu cầu khám và điều trị, Sở Y tế TP đã hướng dẫn các cơ sở y tế chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm bổ sung thuốc, vật tư y tế theo quy định.

Chậm do vướng các quy định về đấu thầu

Cũng theo Sở Y tế Đà Nẵng, việc đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế hiện nay vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc nhất định, chủ yếu xuất phát từ thực tiễn mua sắm, đấu thầu.

Cụ thể, một số thuốc đã được phê duyệt trúng thầu tập trung cấp địa phương nhưng nhà thầu không cung ứng được đúng số lượng và tiến độ cung cấp theo thỏa thuận khung đã ký kết với Sở Y tế.

Hơn nữa, nguyên nhân chủ yếu của việc gián đoạn cung ứng thuốc này là do số đăng ký thuốc hoặc giấy phép nhập khẩu thuốc hết hiệu lực nhưng chưa được gia hạn. Khi thủ tục gia hạn được tiến hành thì các nhà thầu phải cần thêm ít nhất 1-2 tháng để hoàn thành việc sản xuất hoặc nhập khẩu các lô thuốc mới cung ứng cho các cơ sở y tế.

Bên cạnh đó, quá trình sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế luôn phát sinh các nhu cầu đột xuất về thuốc nên xảy ra gián đoạn...

Người dân mua thuốc tại nhà thuốc

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp cung ứng chưa thực hiện kê khai đầy đủ giá các trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hoá chất đang lưu hành, cũng như chưa có sự thống nhất mức giá bán trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hoá chất trên toàn quốc… đã khiến các đơn vị gặp khó khăn trong việc lựa chọn giá trúng thầu để làm cơ sở xây dựng giá dự toán dẫn đến chậm trễ trong công tác mua sắm và không đáp ứng kịp thời cho công tác chuyên môn phục vụ người bệnh.

Trước tình trạng trên, Sở Y tế đã có báo cáo gửi Bộ Y tế, UBND TP Đà Nẵng để xin hướng tháo gỡ, hỗ trợ cho các đơn vị không bị lúng túng, bị động, bảo đảm kịp thời thực hiện đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất đúng quy định.

“Bên cạnh đó, Sở Y tế đã đề xuất TP thành lập đơn vị mua sắm tập trung chuyên nghiệp của TP, nhằm bảo đảm công tác đấu thầu mua sắm được thực hiện đúng quy định; thành lập Hội đồng thẩm định mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu lĩnh vực y tế cấp TP, với sự tham gia của các cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực mua sắm, đấu thầu và các đơn vị y tế đầu ngành” - bác sĩ Trần Thanh Thuỷ chia sẻ.