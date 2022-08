Merck Healthcare Việt Nam góp phần đào tạo “dược sĩ cộng đồng”

Đối mặt bệnh tật kép

Việt Nam là một trong số quốc gia có tỷ lệ bệnh nhân tim mạch, đái tháo đường và ung thư khá cao trong khu vực. Đây cũng chính là 3 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Đồng thời, theo kết quả nghiên cứu của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Đại học Y Hà Nội (2015), Việt Nam cũng là quốc gia có tỷ lệ vô sinh khá cao, khoảng 7,7% ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản.

Báo cáo của Bộ Y tế vào tháng 4/2022 cho thấy, Việt Nam đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tật kép, trong khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp thì gánh nặng bệnh tật và tử vong do các bệnh không lây nhiễm chủ yếu gồm bệnh tim mạch, ung thư, đái tháo đường và bệnh hô hấp mạn tính đang gia tăng nhanh.

Các bệnh không lây nhiễm đang là nguyên nhân tử vong hàng đầu, lớn hơn tất cả các nguyên nhân tử vong khác cộng lại. Năm 2019, ước tính có 592.000 ca tử vong do các bệnh không lây nhiễm, chiếm 81,4% tổng số tử vong do mọi nguyên nhân.

Trong đó, chủ yếu là tử vong do các bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư và bệnh hô hấp mạn tính, chiếm 66,2% tổng số tử vong do mọi nguyên nhân. Trong số tử vong do các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam có 41,5% tử vong sớm xảy ra trước tuổi 70.

Tỷ lệ hiện mắc các bệnh không lây nhiễm phổ biến cũng đã tăng nhanh qua các năm và số người hiện mắc bệnh trong cộng đồng hiện tại rất lớn. Số liệu điều tra cho thấy tỷ lệ hiện mắc tăng huyết áp ở người trưởng thành năm 2021 là 26,2%, tương đương với khoảng 17 triệu người; tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường/tăng đường huyết ở người trưởng thành là 7,06%, tương đương với 4,6 triệu người. Đối với ung thư, theo số liệu công bố của Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC), năm 2020, tại Việt Nam, ước tính có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư.

Bà Hideko Ikeda - TGĐ công ty TNHH Merck Healthcare Việt Nam

Bà Liz Henderson – Phó Chủ tịch Merck Healthcare khu vực châu Á Thái Bình Dương - cho biết: “Merck Healthcare Việt Nam ra mắt là sự kiện ý nghĩa của Merck không chỉ tại Việt Nam mà còn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong khu vực, Việt Nam cũng là quốc gia ghi nhận sự gia tăng cao của nhóm bệnh không lây nhiễm như bệnh lý tim mạch, đái tháo đường, ung thư và vô sinh.

"Do đó, việc thừa hưởng thành tựu và thế mạnh của Merck toàn cầu là công ty dược phẩm lâu đời với hơn 350 năm kinh nghiệm, chúng tôi tự hào về việc sản xuất và cung ứng các dòng thuốc chất lượng cao giúp điều trị cho các bệnh lý này cho tất cả các bệnh nhân trên toàn cầu, bao gồm cả khu vực Châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi tin rằng với tư cách pháp nhân mới, gắn liền với sứ mệnh “As One for patients” – “Tất cả vì bệnh nhân”, Merck Healthcare Việt Nam sẽ chủ động hơn trong việc cung cấp những giải pháp sinh dược phẩm góp phần tạo ra, cải thiện và kéo dài cuộc sống cho bệnh nhân cũng như tiến tới ngăn chặn những căn bệnh đang là mối đe doạ sức khoẻ toàn cộng đồng”.

Vai trò của “dược sĩ cộng đồng”

Merck Healthcare Việt Nam mong muốn góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng tư vấn cho dược sĩ tại nhà thuốc; cũng như nâng cao nhận thức cho bệnh nhân về các bệnh lý tim mạch, đái tháo đường và tuyến giáp.

Bà Liz Henderson - Phó chủ tịch Merck Healthcare khu vực châu Á TBD (áo dài hồng) và bà Hideko Ikeda - TGĐ Merck Healthcare VN

Thực tiễn hoạt động khám, chữa bệnh tại nhiều nước cho thấy bên cạnh loại hình nhân viên y tế trong lĩnh vực dược là “dược sĩ bệnh viện” đã chứng minh tính cần thiết và không thể thiếu trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các bệnh viện, thì một loại hình nhân viên y tế khác không kém phần quan trọng, giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ người dân tại cộng đồng, là “dược sĩ cộng đồng”, bao gồm dược sĩ phụ trách chuyên môn và nhân viên nhà thuốc.

Nhận thức tầm quan trọng của đội ngũ dược sĩ cộng đồng, Merck Healthcare Việt Nam hợp tác cùng các Hội ngành chuyên môn trong lĩnh vực tim mạch, nội tiết và tuyến giáp, phối hợp cùng các chuỗi nhà thuốc thực hiện các chương trình đào tạo (bao gồm cả hình thức trực tuyến lẫn các chương trình trực tiếp) cho đội ngũ dược sĩ của các chuỗi. Dự kiến, có khoảng 7000 dược sĩ của 3 chuỗi nhà thuốc sẽ được hỗ trợ đào tạo, gồm chuỗi nhà thuốc Pharmacity, chuỗi nhà thuốc Trung Sơn Pharma, chuỗi nhà thuốc An Khang.

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, bà Hideko Ikeda – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Merck Healthcare Việt Nam cho biết: “Với sứ mệnh lấy người bệnh làm trung tâm, từ năm 2018-2019, Merck Việt Nam đã đồng hành cùng Bộ Y tế trong việc xây dựng tài liệu “Hướng dẫn thực hành Dược lâm sàng cho dược sĩ trong một số bệnh không lây nhiễm”.

"Đây là một phần quan trọng trong chương trình quốc gia “Nâng cao năng lực thực hành dược lâm sàng cho dược sĩ trong một số bệnh không lây nhiễm” giai đoạn 2018 – 2023 của Bộ Y tế. Tài liệu hướng đến việc nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân thông qua việc nỗ lực phát triển năng lực thực hành dược lâm sàng của dược sĩ trong mảng bệnh không lây nhiễm, giúp người bệnh được tư vấn, sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm chi phí”.

Bà Hideko Ikeda TGĐ Merck Healthcare VN và bà Trương Hoàng Thanh Trúc – Chủ tịch hệ thống Trung Sơn Pharma ký kết hợp tác chiến lược nhằm nâng cao năng lực dược sĩ

“Ngoài ra, Merck Việt Nam cũng triển khai thành công chương trình tầm soát bệnh lý tuyến giáp cho gần 46.000 người dân Việt Nam từ năm 2019-2020. Tiếp nối sứ mệnh đó, đồng thời thừa hưởng kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực dược phẩm, đặc biệt là giúp hỗ trợ điều trị các bệnh lý không lây nhiễm, Merck Healthcare Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các chuỗi nhà thuốc lớn để thực hiện chương trình hợp tác lâu dài nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ cộng đồng trực tiếp và hiệu quả nhất. Hợp tác cũng hướng đến việc nâng cao nhận thức của người dân về các bệnh lý không lây nhiễm mà chính các dược sĩ cũng là cầu nối để người dân được tiếp cận với các kiến thức này ngay từ những hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu” - bà Hideko Ikeda nói.