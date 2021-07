Liệu pháp truyền huyết tương cứu sống người đàn ông 60 tuổi mắc COVID-19 nặng

Các bác sĩ ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa cứu sống 2 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, trong đó có 1 bệnh nhân hồi sinh nhờ liệu pháp truyền huyết tương.

Bệnh nhân đầu tiên tên là N.V.H., nam, 60 tuổi, sống ở Sóc Sơn, Hà Nội có tiền sử bị viêm xoang mạn tính. Trước đó, bệnh nhân có yếu tố dịch tễ nên được đưa đi cách ly. Sau khi xét nghiệm, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Vì thế, bệnh nhân được

Bệnh nhân có yếu tố dịch tễ, được đưa đi cách ly, và phát hiện dương tính SARS-CoV-2 và đưa đến điều trị tại tuyến cơ sở ngày 27/5. Tại Bệnh viện, bệnh nhân ho, nhiều đờm, khó thở, phải thở oxy kính. Khi tình trạng bệnh xấu dần, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị.

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân rơi vào trạng thái nguy kịch sau 3 ngày vào viện. Vì thế, các bác sĩ đã đặt nội khí quản cho bệnh nhân. Sau 9 ngày điều trị tại Khoa Cấp cứu kết hợp thông khí xâm nhập với sử dụng thuốc vận mạch, trợ tim, điều chỉnh rối loạn đông máu, nhưng không có tiến triển tốt, tiên lượng điều trị dài ngày, bệnh nhân đã được mở khí quản, sau đó chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực (ICU) để tiếp tục được chăm sóc và điều trị.

Sau nhiều ngày chống chọi với bệnh tật, bệnh nhân H. đã khoẻ mạnh (Ảnh - Đặng Thanh)

Bệnh nhân vào Khoa Hồi sức tích cực vào ngày 11/6. Các bác sĩ đã cho bệnh nhân thở máy, duy trì an thần giãn cơ, điều chỉnh thuốc chống đông theo kết quả xét nghiệm máu. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi nặng do virus SARS-CoV-2, rối loạn tăng đông máu. Các bác sĩ đã truyền huyết tương và albumin cho bệnh nhân theo kết quả xét nghiệm và lọc máu hấp phụ độc tố lần thứ nhất vào ngày 13/6.

Sau đó, bệnh nhân được đánh giá các xét nghiệm đông máu 2 lần/ngày kết hợp thuốc chống đông máu và truyền các chế phẩm máu. Bác sĩ theo dõi sát các xét nghiệm đánh giá viên cơ tim 2 ngày/lần, điều chỉnh thuốc trợ tim hợp lý. Sau 18 ngày hồi sức tích cực, ngày 28/6, bệnh nhân tiến triển tốt, chức năng phổi hồi phục, các chỉ số xét nghiệm dần ổn định. Ngày 28/6, bệnh nhân được tập cai máy thở và tập phục hồi chức năng hô hấp, vận động

Đến ngày 5/7, sau 35 ngày thở máy, bệnh nhân được bỏ máy thở, rút ống nội khí quản. Hôm nay, ngày 9/7, bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục và được ra viện. Bệnh nhân H. là ca bệnh thứ 28 hồi phục tại ICU tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong đợt dịch lần thứ 4 tại Bệnh viện.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân H.V.Q., 66 tuổi, sống ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường. Do có yếu tố dịch tễ nên bệnh nhân được cách ly và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 17/5, bệnh nhân vào bệnh viện ở địa phương điều trị trong 5 ngày với tình trạng sốt cao, tiêu chảy, khó thở. Mặc dù bệnh nhân được thở oxy mash túi nhưng tình trạng bệnh diễn biến nặng nên bệnh nhân được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 23/5.

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viên Bệnh nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ đã can thiệp nội khí quản cho bệnh nhân rồi được chuyển đến Khoa ICU để chăm sóc đặc biệt.

Bệnh nhân mắc COVID-19 nặng điều trị ở bệnh viện (Ảnh - Đặng Thanh)

Bệnh nhân vào Khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng phải thở theo máy với thông số kỹ thuật cao dành cho bệnh nhân ARDS, nồng độ oxy tối đa 100%, nhịp tự thở nhanh 30 lần/ phút. Do bệnh nhân có tình trạng sốc trụy tim mạch, mạch nhanh, huyết áp hạ nên các bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân duy trì thuốc vận mạch và đặt các đường catheter động mạch, catheter tĩnh mạch lớn để can thiệp tối đa, theo dõi đánh giá huyết động, thể tích tuần hoàn, đảm bảo huyết áp trung bình, đảm bảo tưới máu tổ chức, hạn chế nguy cơ suy đa phủ tạng do tình trạng sốc.

Để kịp thời cứu sống người bệnh, các bác sĩ đã lọc máu cấp cứu hấp thụ độc tố Cytokine cho bệnh nhân. Bệnh nhân được chăm sóc toàn diện, tích cực, đánh giá xét nghiệm, chỉ số sinh tồn sát sao, điều chỉnh thuốc chống đông theo kết quả xét nghiệm, phối hợp các biện pháp điều trị lọc máu và thở máy, chăm sóc hô hấp chuyên sâu. Sau 4 lần lọc máu, tương đương 48 giờ lọc hấp phụ độc tố, tình trạng phổi bệnh nhân vẫn tiến triển xấu, tổn thương phổi chưa có dấu hiệu phục hồi. Vì thế, bệnh nhân được chỉ định lọc máu lần thứ 5 vào lúc 10h ngày 1/6, lọc máu lần thứ 6 vào ngày 2/6.

Sau 6 lần lọc máu và 14 ngày thở máy chăm sóc hô hấp, bệnh nhân chưa có nhiều tiến triển tốt, vẫn phải duy trì thuốc vận mạch, thể trạng suy kiệt, phải ăn sữa qua sonde, dạ dày chậm tiêu; siêm âm phổi có nhiều tổn thương dạng viền Bline. Vì thế, các bác sĩ chỉ định bệnh nhân sử dụng albumin truyền tĩnh mạch, hội chẩn bác sĩ dinh dưỡng, kết hợp giữa nuôi dưỡng qua ống thông và nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch.

Do bệnh tiến triển chậm, tiên lượng thở máy kéo dài nên được phẫu thuật mở khí quản ngày 7/6, thở máy qua nội khí quản và chăm sóc hô hấp tích cực, kết hợp việc giảm an thần, tập vận động thụ động tại giường.

Ngày 18/6, bệnh nhân được nuôi dưỡng, cung cấp dinh dưỡng hoàn toàn đường tĩnh mạch, đi ngoài phân lỏng màu nâu, có dấu hiệu mất máu, bác sĩ chỉ định truyền máu cấp cứu, ngừng nuôi dưỡng qua ống thông dạ dày.

Sau nhiều ngày theo dõi,đánh giá sát sao, chăm sóc tích cực kết hợp tuyền máu và chế phẩm máu, kết hợp thở máy qua nội khí quản, kháng sinh điều trị nhiễm trùng, đến ngày 22/6, bệnh nhân được ngừng thuốc vận mạch, không còn tình trạng xuất huyết.

Ngày 5/7, bệnh nhân hồi phục tốt, cơ lực khá, tự thở tốt, bệnh nhân được thôi thở máy và rút ống thở thành công,chuyển thở oxy kính, tập phục hồi chức năng, được bổ sung dinh dưỡng đường tĩnh mạch.

Đến hôm nay, ngày 9/7, bệnh nhân hoàn toàn ổn định, xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính nhiều lần, bệnh nhân hoàn toàn khỏi bệnh, hồi phục khoẻ mạnh.

Bệnh nhân Q. đây là ca bệnh thứ 5 trên cơ địa người cao tuổi và có bệnh lý nền, đã được cứu sống tại Khoa ICU trong đợt dịch này. Thời gian bệnh nhân phải dùng thuốc vận mạch kéo dài 32 ngày, thở máy kéo dài đến 42 ngày.

Hiện, Khoa Hồi sức tích cực đang điều trị cho 23 bệnh nhân nặng, trong đó có 8 ca ECMO và 22 ca thở máy.