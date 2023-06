Không quân Iraq không kích tiêu diệt nhiều phần tử khủng bố

VietTimes – Theo cơ quan truyền thông An ninh Iraq, Lực lượng Không quân quốc gia này (IQAF) trong chiến dịch truy quét khủng bố đã vô hiệu hóa một nhóm tàn binh IS trên vùng đồi núi phía bắc tỉnh Kirkuk.

South Front, dẫn thông báo của cơ quan Truyền thông An ninh Iraq cho biết, các máy bay chiến đấu F-16IQ không quân Iraq, sử dụng bom dẫn đường laser độ chính xác cao GBU-12/B Paveway II đã tiêu diệt một nhóm khủng bố, ẩn náu trên địa phận quận Rashad thuộc tỉnh KirKuk.

Cuộc tập kích đường không truy quét khủng bố được thực hiện theo thông tin do Cơ quan Điều tra và Tình báo Iraq cung cấp. Cơ quan Truyền thông An ninh Iraq cũng công bố video, ghi lại những cuộc không kích chính xác của IQAF.

Không quân Iraq không kích tiêu diệt các phần tử khủng bố IS ở tỉnh Kirkuk. Video Truyền thông An ninh Iraq.

Ngay sau cuộc không kích, các đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố của Lực lượng vũ trang Iraq đã tiếp cận vị trí ẩn nấp của nhóm khủng bố, thu được một số vũ khí bộ binh, vũ khí nổ tự chế và các thiết bị thông tin liên lạc, trong đó có cả các thắt lưng thuốc nổ tự sát. Tất cả những vũ khí của khủng bố đều bị phá hủy.

Cơ quan Truyền thông An ninh Iraq cho biết, những các cuộc không kích được tiến hành trong khuôn khổ chiến dịch tấn công truy quét các tay súng IS, đã thực hiện một số cuộc tấn công khủng bố gần đây ở Kirkuk. Ngày 10/6, trong một cuộc tấn công bất ngờ của các phần tử khủng bố gần làng Multaqa ở quận al-Dibis, 2 sĩ quan Iraq thiệt mạng và 3 binh sĩ bị thương.

Các nhóm tàn binh IS trong tỉnh Kirkuk đặc biệt hoạt động mạnh ở những khu vực giáp ranh với khu tự trị người Kurd. Do những bất đồng về thủ tục an ninh của chính quyền khu vực do người Kurd kiểm soát và chính quyền trung ương Iraq Baghdad đã khiến hầu hết các khu vực này không được lực lượng an ninh chống khủng bố kiểm soát, xuất hiện vùng trống an ninh và trở thành địa bàn ẩn náu của nhóm khủng bố.

Quân đội Iraq, các lực lượng an ninh, cơ quan tình báo địa phương hiện nay đang phối hợp chặt chẽ với không quân Iraq, thường xuyên tiến hành các chiến dịch truy quét và vô hiệu hóa các phần tử khủng bố, diệt và làm bị thương hàng chục tay súng IS kể từ đầu năm 2023.

Theo South Front