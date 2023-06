HOSE báo lãi 1.900 tỉ đồng

VietTimes – Năm 2022, HOSE báo lãi trước thuế 1.946 tỉ đồng, giảm 23% so với mức lãi kỷ lục 2.536 tỉ đồng của năm 2021. Nộp ngân sách Nhà nước và cơ quan cấp trên khoảng 1.927,8 tỉ đồng.

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) cho biết, trong năm 2022, đơn vị này ghi nhận tổng doanh thu đạt 2.508,2 tỉ đồng, giảm 23% so với năm 2021.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ đạt 2.334 tỉ đồng, giảm 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt hơn 51 tỉ đồng. Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ tăng 10,9% so với cùng kỳ lên 122,8 tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, tổng chi phí trong năm 2022 của HOSE là 562,3 tỉ đồng, giảm 20% so với năm 2021. Trong đó, chi phí giám sát thị trường vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, ở mức 371,4 tỉ đồng. Được biết, chi phí này đã giảm 25% so với năm trước và biến động tỷ lệ thuận với mức giảm doanh thu từ hoạt động giao dịch chứng khoán.

Kết thúc năm 2022, HOSE báo lãi trước thuế 1.946 tỉ đồng, giảm 23% so với mức lãi kỷ lục 2.536 tỉ đồng của năm 2021. Nộp ngân sách Nhà nước và cơ quan cấp trên khoảng 1.927,8 tỉ đồng , giảm 17% so với năm 2021. Tuy nhiên, các khoản đóng góp cho ngân sách Nhà nước vẫn đạt mức cao đến 280% so với năm 2020.

Năm 2022 là năm nhiều khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam khi chịu những tác động kép cả từ bên trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh đó, thanh khoản thị trường chứng khoán cũng chịu nhiều tác động, với khối lượng giao dịch bình quân ngày trên sàn HOSE đạt hơn 693,65 triệu đơn vị, giảm 9,53% so với năm trước. Giá trị giao dịch bình quân trên sàn HOSE cũng giảm 21,8%, về mức 17.185 tỉ đồng/ngày.

Dù vậy, tổng lượng vốn mà các doanh nghiệp niêm yết huy động được qua các đợt phát hành thêm cổ phiếu trong năm trên sàn giao dịch này vẫn đạt mức cao với hơn 57.127 tỉ đồng, tăng 16,5% so với năm 2021.

Tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 4,02 triệu tỉ đồng, chiếm hơn 94% tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường và tương đương 42,2% GDP năm 2022 (GDP theo giá hiện hành)./.