Hà Nội phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở khu đô thị Splendora

Xử lý kịp thời đối tượng nhập cảnh trái phép

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hà Nội diễn ra vào chiều nay, ngày 5/4, Công an TP. Hà Nội cho biết: Lực lượng Công an Hà Nội đang tiếp tục xung kích trên mặt trận phòng chống dịch, song hành với “chiến dịch” cấp căn cước công dân gắn chip phục vụ nhân dân.

Mới đây, qua công tác nắm tình hình, Công an TP. Hà Nội đã phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ở khu đô thị Splendora, xã An Khánh, huyện Hoài Đức. Các trường hợp này đều nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối nhỏ. Công an TP. Hà Nội đã xử lý nghiêm các đối tượng liên quan và tiếp tục làm tốt các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan.

Nhân viên y tế kiểm tra nhiệt độ cho người dân (Ảnh - Minh Thuý)

Thông tin về tình hình dịch COVID-19, ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội – cho hay: Mỗi ngày trên thế giới có thêm 11% ca mắc COVID-19 mới. Vì thế, tình hình dịch COVID-19 vẫn hết sức phức tạp. Không thể chủ quan khi nguy cơ, rủi ro vẫn tiềm ẩn. Như các đợt dịch trước, dù các hoạt động xã hội đang bình thường nhưng chỉ một sự cố ở các tỉnh thành sẽ ảnh hưởng đến cả nước và Hà Nội.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhắc nhở các đơn vị, hoạt động phòng chống dịch phải thực hiện thường xuyên liên tục, tất cả các giải pháp đã được đặt ra phải được thực hiện nghiêm, đặt lên hàng đầu; công tác tuyên truyền phải được thực hiện đầy đủ để người dân nắm rõ diễn biến dịch bệnh trên thế giới, không lơi là chủ quan.

“Các cơ quan, nhà máy, địa điểm công cộng, tiếp tục thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Công ty, nhà máy, xí nghiệp phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch mới được hoạt động. Nếu để dịch bệnh xuất hiện, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm; các quận huyện thị xã giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tập trung và sau cách ly, thường xuyên kiểm tra các cơ quan, địa điểm công cộng đông người, xử phạt nghiêm các vi phạm…” – ông Dũng nói.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng đặc biệt lưu ý Sở Y tế cùng các quận huyện phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch bệnh, phục vụ công tác bầu cử và yêu cầu các đơn vị phải tăng cường hơn nữa tuyên truyền, yêu cầu người dân cài đặt đầy đủ phần mềm Bluezone, có thống kê chính xác đầy đủ báo cáo cho thành phố trong thời gian sớm nhất để chủ động trong công tác khai báo y tế, truy vết lúc cần thiết; chủ động trước mọi tình huống có thể xảy ra.

Mở rộng đối tượng tiêm với 50.000 liều vaccine phòng COVID-19

Bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế TP. Hà Nội - cho biết: Sắp tới, Bộ Y tế sẽ phân bổ cho Hà Nội thêm 50.000 liều vaccine phòng COVID-19 và mở rộng thêm các đối tượng được tiêm vaccine. Vì vậy các cơ sở sẽ phải tập huấn thành thạo quy trình tiêm vaccine; minh bạch, công bằng, đúng đối tượng và đặc biệt là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Về vấn đề này, ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - nêu rõ: “Trong đợt 1 tiêm vaccine, thành phố đã chuẩn bị chu đáo, cẩn trọng cho công tác tiêm chủng, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Chuẩn bị cho đợt 2 tiêm chủng vaccine sắp tới, Sở Y tế phải thực hiện tuyệt đối an toàn trong đó đặc biệt chú ý việc khám sàng lọc phải đảm bảo đủ tiêu chí mới được tiêm; đảm bảo vaccine phải được tiêm đúng đối tượng”.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 (Ảnh - Minh Thuý)

Theo Sở Y tế TP. Hà Nội, thành phố đã qua 49 ngày chưa ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng. Hiện, thành phố đang cách ly 2.051 người nhập cảnh nghiêm ngặt. Đặc biệt, Hà Nội hiện đã tổ chức tiêm chủng vaccine Covid-19 cho 7.679 người là lực lượng tuyến đầu –các bác sĩ, cán bộ y tế, nhân viên chống dịch. Sau tiêm, tất cả các trường hợp này đều có sức khỏe bình thường.

Tuy nhiên, Sở Y tế TP. Hà Nội cũng cảnh báo, nguy cơ dịch COVID-19 tại thành phố vẫn ở mức cao khi trên thế giới, nhiều nước tiếp tục phải phong tỏa, giới nghiêm để ngăn dịch bệnh lây lan. Không chỉ vậy, biến chủng mới của virus đã bắt đầu xuất hiện.

Đáng chú ý, dịch bệnh tại một số nước khu vực Đông Nam Á vẫn gia tăng, đặc biệt là Campuchia – nước có đường biên giới tiếp giáp Việt Nam cả trên biển và đường bộ… Từ đó, thành phố vẫn phải tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh; phát hiện sớm, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép làm lây lan dịch bệnh.