Giải pháp an ninh mạng Make in Vietnam "tham chiến" thị trường quốc tế

SafeGate vừa cho biết, Công ty An ninh mạng thông minh SCS (đơn vị phát triển SafeGate) đã ký thoả thuận hợp tác với Tập đoàn Accton, đưa giải pháp an ninh mạng Make in Vietnam ra thị trường toàn cầu. Hai bên cùng thống nhất hợp tác để tích hợp và cung cấp ra thị trường dịch vụ an ninh mạng theo mô hình Security as Service mới nhất trên thế giới hiện nay.

Trong giai đoạn đầu, SafeGate và Accton hợp tác để cung cấp giải pháp quản lý và Internet an toàn cho gia đình (Parental Control) cho các khách hàng đang sử dụng các thiết bị mạng của Accton trên toàn cầu.

Theo các số liệu nghiên cứu, thị trường giải pháp Parental Control đang phát triển nhanh chóng, với quy mô 1,3 tỉ USD năm 2021 và dự kiến sẽ chạm ngưỡng 4,3 tỉ USD trước năm 2031. Hợp tác giữa SafeGate và Accton có thể sớm đưa giải pháp an ninh mạng Make in VietNam sớm “tham chiến” vào thị trường này trên toàn cầu.

Đây là giải pháp của Việt Nam về quản lý, bảo vệ an toàn Internet bằng phương thức dễ tiếp cận, dễ sử dụng. Người dùng cuối có thêm nhiều tiện ích khi có thể quản lý tất cả các thiết bị có kết nối mạng trong gia đình, bao gồm cả Smart TV thông qua ứng dụng trên điện thoại ở mọi lúc, mọi nơi dưới dạng bật, tắt đơn giản. Ứng dụng cung cấp báo cáo, cảnh báo an ninh, tình hình sử dụng Internet một cách tự động và cho phép kiểm soát kết nối của tất cả các thiết bị mạng trong gia đình.

Được biết, Công ty An ninh mạng SCS đã phát triển giải pháp an ninh mạng với thương hiệu SafeGate nhằm cung cấp một giải pháp an ninh mạng cho mọi người theo hướng sử dụng đơn giản và có chi phí hợp lý nhờ triển khai theo mô hình Security As Service trên nền tảng Cloud, Big Data, AI và IoT.

Hiện nay, SafeGate đang cung cấp giải pháp quản lý, an toàn Internet gia đình - trường học và doanh nghiệp. Công ty cũng đang trong quá trình đẩy mạnh tìm kiếm và hợp tác để cung cấp dịch vụ ra thị trường quốc tế./.