Gia tộc Hồng Kông mua lại tổ hợp resort casino 4 tỉ USD tại Hội An giàu cỡ nào?

Phối cảnh tổ hợp nghỉ dưỡng kết hợp casino Hoiana Resort&Golf

Theo nguồn tin của Bloomberg, LET Group Holdings Ltd (LET Group) – tập đoàn từng được biết đến với tên gọi Suncity Group của ‘vua sòng bạc Macau’ Alvin Chau (Châu Trác Hoa) – đã ngừng tham gia quản lý khu nghỉ dưỡng Hoiana Resort&Golf tại Nam Hội An, Việt Nam.

Thay vào đó, Chow Tai Fook Enterprises – công ty đầu tư của gia đình tỉ phú Hồng Kông Henry Cheng – đã tiếp quản các hoạt động của khu nghỉ dưỡng kết hợp casino này.

Việc chuyển giao quyền kiểm soát được thực hiện sau khi Trâu Chác Hoa vướng vòng lao lý hồi đầu năm nay.

Hoiana Resort&Golf được phát triển bởi Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An – liên doanh giữa VinaCapital và Tập đoàn Genting. Tập đoàn kinh doanh sòng bài của Malaysia đã rút khỏi dự án do không đạt được thỏa thuận cho phép người Việt vào chơi tại casino. Thay thế cho Genting là Chow Tai Fook và Suncity Group (nay là LET Group).

Dự án này được phát triển trên khu đất rộng 1.000ha, sở hữu casino với 140 bàn đánh bạc và hơn 350 máy đánh bạc, cùng 1 sân golf và khách sạn sang trọng mang thương hiệu New World và Rosewood của gia đình Cheng. Theo Bloomberg, nhiều cơ sở hạ tầng khác của dự án đang được xây dựng để hoàn thành khu nghỉ dưỡng, với tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỉ USD (tương đương 94.670 tỉ đồng).

Chủ mới của Hoiana Resort&Golf giàu cỡ nào?

Tỉ phú Henry Cheng (Ảnh: Bloomberg)

Tỉ phú Henry Cheng và gia đình sở hữu khối tài sản trị giá 28,9 tỉ USD, theo dữ liệu được Forbes cập nhật tới ngày 22/2/2023. Đây cũng là gia tộc giàu thứ 3 tại Hồng Kông, với khối tài sản chủ yếu đến từ việc sở hữu chuỗi cửa hàng trang sức Chow Tai Fook và Tập đoàn bất động sản New World Development.

Là người đứng đầu gia tộc, bên cạnh ‘trọng ghế’ tại New World Development và Chow Tai Fook Jewellery, tỉ phú Henry Cheng còn giữ chức vụ chủ tịch của New World Chain Land, NWS Holdings, New World Department Store China và Taifook Securities.

Sinh năm 1946, ông Henry Cheng là con trai cả của cố tỉ phú Cheng Yu-Tung - người từng được mệnh danh là ‘Vua kim hoàn’.

Ông Cheng Yu-Tung bắt đầu sự nghiệp với vị trí nhân viên bán hàng tại một cửa hàng trang sức ở Ma Cao và sau đó kết hôn với con gái của chủ tiệm vàng. Năm 1946, vợ chồng ông đến Hồng Kông lập nghiệp và mở rộng hoạt động kinh doanh của cửa hàng trang sức Chow Tai Fook.

Với lợi nhuận từ buôn bán trang sức, Cheng Yu-Tung mở rộng đầu tư sang lĩnh vực bất động sản. Gia tộc Cheng thành lập công ty bất động sản New World Development vào năm 1970 và niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông 2 năm sau đó. Ông Cheng Yu-Tung qua đời vào năm 2016. Thời điểm đó, tài sản ròng của ông có giá trị ước tính lên tới 14,5 tỉ USD.

Nhiều thành viên trong gia tộc Cheng cũng tham gia tích cực vào công việc kinh doanh. Ông Henry Cheng có 6 người con, trong đó Adrian Cheng và Sonia Cheng là những trợ thủ đắc lực giúp ông trong quá trình điều hành tập đoàn.

Ông Adrian Cheng - đại thiếu gia của nhà Henry Cheng - đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của New World Development từ năm 2017. Trong khi đó, bà Sonia Cheng là CEO của tập đoàn khách sạn Rosewood - doanh nghiệp được New World mua lại vào năm 2011. Cả 2 đều tốt nghiệp đại học Harvard.