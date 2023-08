Galaxy S24 Ultra sẽ được trang bị bộ khung titan tương tự iPhone 15 Pro

Theo một rò rỉ mới đây, Samsung sẽ sớm loại bỏ khung nhôm truyền thống khỏi dòng flaship của mình trong bối cảnh gã khổng lồ xứ kim chi này đang tìm cách giảm trọng lượng Galaxy S24 Ultra mà không làm giảm khả năng chống chịu của thiết bị.

Trên nền tảng X (Twitter), leaker nổi tiếng Ice Universe đã đăng một hình ảnh về bảng tuần hoàn các nguyên tố có số “22” - con số này là của titan. Đây có thể là manh mối cho thấy titan sẽ là vật liệu được trang bị trên mẫu điện thoại thông minh hàng đầu tiếp theo của Samsung - Galaxy S24 Ultra.

Hiện tại, Galaxy S23 Ultra đang được trang bị khung nhôm Armor, nổi tiếng với độ bền và được đánh giá có khả năng chống chịu hàng đầu so với những mẫu máy cùng phân khúc. Tuy nhiên, Samsung cuối cùng cũng có thể sẽ từ bỏ loại vật liệu này để chuyển sang titan, tương tự như kế hoạch của Apple. Theo đó, gã khổng lồ Mỹ cũng dự định sử dụng titan trên mẫu iPhone 15 Pro sắp tới của hãng.



Ngoài việc cứng hơn nhiều so với nhôm hiện được sử dụng trên Galaxy S23 Ultra, titan còn mang đến những cải tiến thú vị khác. Mật độ của nhôm thấp hơn nhiều so với titan, do đó chỉ cần một phần nhỏ titan là có thể đạt được độ bền vật lý như của nhôm.

Kết quả là, titan có độ dày mỏng hơn khi hoạt động trên Galaxy S24 Ultra. Samsung có thể làm cho smartphone của mình nhẹ hơn so với 234 gram của thế hệ trước. Sự khác biệt rõ ràng sẽ không đáng kể nhưng xét cho cùng, bất kỳ sự giảm trọng lượng nào trên bàn cân đều tốt cho người dùng. Titan cũng có khả năng chống ăn mòn và có thể mang lại vẻ ngoài cao cấp hơn cho smartphone.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng titan đắt hơn nhôm và nếu Samsung trang bị vật liệu này trên Galaxy S24 Ultra, giá thành của mẫu flaship này sẽ cao hơn Galaxy S23 Ultra. Trong khi đó, Samsung đã tăng giá đáng kể đối với dòng S23, vì vậy hy vọng dòng sản phẩm kế nhiệm sẽ không bị đội mức giá lên quá cao.

Theo Tech Unwrapped