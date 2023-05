Ecopark- “nơi có gió” chữa lành cho người trưởng thành và thiên nhiên hạnh phúc cho trẻ nhỏ

Từ “trào lưu” “đi đến nơi có gió”

“Đi đến nơi có gió” là tên một bộ phim healing – chữa lành, đã chinh phục người xem toàn cầu và trở thành một trending sống mới của người trẻ đô thị.

Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và quá đỗi êm đềm trong bộ phim được minh chứng là phương thuốc chữa lành cho trạng thái tinh thần của nữ chính trên hành trình “đi đến nơi có gió”. Đứng trước khung cảnh thiên nhiên lộng gió, không còn bị những tiếng còi xe, những khói bụi thành thị hay bê tông cốt thép vây quanh, cô gái từng bị nhịp sống đô thị cuốn lấy tới nghẹt thở đã từng chút thả lỏng bản thân và tìm lại chính mình. Sự tự do trong tâm hồn cùng môi trường sống trong lành đã giúp cô trở nên lạc quan hơn, mỗi ngày đều có niềm vui mới và trạng thái cũng chuyển biến tích cực hơn.

Không phải tới khi bộ phim lên sóng, người ta mới tìm ra tác dụng chữa lành của thiên nhiên. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, các yếu tố tự nhiên như tiếng nước chảy hay mùi cỏ cây trong rừng sẽ giúp con người đỡ căng thẳng, tinh thần phấn chấn hơn và làm việc năng suất hơn tới 15%. Thiên nhiên chính là liệu pháp giúp con người ổn định, tự tin hơn khi đối diện với mọi vấn đề, tạo được cảm xúc tích cực trong xây dựng các mối quan hệ.

Một báo cáo của Juyoung Lee, Dacher Keltner - giám đốc GGSC - và một số nhà nghiên cứu của Đại học California, Berkeley từng công bố cho thấy, thiên nhiên giúp con người sống bao dung hơn, với chính mình và những người xung quanh.

Đó cũng là lý do nhiều bác sĩ trị liệu tâm lý khuyên bệnh nhân của mình ngay khi có dấu hiệu cảm xúc tiêu cực, hãy chạm vào thiên nhiên, hãy đi đến những nơi có phong cảnh đẹp, thiên nhiên ấm áp, hồn hậu, để cân bằng trạng thái và cảm xúc.

Các bác sĩ này lý giải, ngay khi đặt chân vào thiên nhiên chính là lúc con người đang tự chữa lành những tổn thương bên trong, lấy lại tinh thần lạc quan nội tại, mang đến sức sống tươi mới cho những mối quan hệ xung quanh.

Một nghiên cứu ở Mỹ vào thập niên 90 cũng cho thấy những gia đình có cửa sổ nhìn ra vườn cây xanh thường sống hòa thuận và ít mâu thuẫn hơn những gia đình sống trong không gian kín. Một môi trường sống gần thiên nhiên sẽ giúp con người có được khoảng lặng để cân bằng giữa lý tính và cảm xúc, cho phép bản thân bỏ qua những phiền nhiễu và lắng nghe tâm tư mình nhiều hơn, có được sự cân bằng nội tại và dễ dàng kiềm chế cảm xúc trong các mối quan hệ.

Tới vùng đất chữa lành cho người trưởng thành và thiên nhiên hạnh phúc cho trẻ nhỏ

Bản chất của gió là dòng chảy trong không khí, hai luồng không khí nóng lạnh lưu động tạo thành gió. Thế gian vạn vật đều có sinh khí, không có gió thì sẽ là đầm nước tù đọng. Loài chim sẽ bay về phương nam trú đông, con người khi mệt mỏi lạnh giá cũng cần tìm nơi ấm áp, tìm kiếm năng lượng hạnh phúc. Sức mạnh của sự vui vẻ chính là sức mạnh của sự bắt đầu lại.

“Đi đến nơi có gió” cũng chính là đi đến nơi không khí lưu động, nơi vạn vật sinh sôi, để có thể xây dựng và nuôi dưỡng một tâm hồn tự do, một trái tim ấm áp”, tôi rất thích đoạn review phim này của một tác giả trên mạng xã hội. Nó làm tôi liên tưởng tới lý do những người bạn của mình, gần đây, đều “bỏ phố về rừng trong phố- khu đô thị Ecopark”.

“Về đây, mẹ con em thấy vui hơn nhiều, hai đứa trẻ cũng đã ổn định tâm lý trở lại, từ khi ba nó mất, đây là lúc mẹ con em bình an, thanh thản trong tâm hồn nhất, không còn trĩu nặng những nỗi buồn không tên như khi sống trong thành phố ồn ã, ngột ngạt hơi người”, Lam Anh, một người mẹ trẻ chưa tới 40 đã goá chồng, bùi ngùi tâm sự với tôi. Ba mẹ con cô, sau cú sốc lớn, đã chuyển từ phố về Ecopark, và đang sống những ngày an nhiên mới, ở vùng đất có màu xanh an ủi, xoa dịu tinh thần, có màu hồng của những đoá hoa, có hương thơm của ngọn gió mát trong lành vỗ về, an ủi.

Các em nhỏ nô đùa trong khu đô thị Ecopark

Diện tích cây xanh và mặt nước khổng lồ cùng sự đầu tư “khủng” của chủ đầu tư đã kiến tạo nên một Ecopark “rừng trong phố”, nơi con người được thiên nhiên yêu thương, xoa dịu, chữa lành, vùng đất hạnh phúc nuôi dưỡng thân- tâm- trí cho trẻ nhỏ. Không chỉ thế, chủ đầu tư luôn có những sáng kiến nho nhỏ mà vô cùng tinh tế, dễ thương để hướng thiện và lan toả những điều tốt đẹp nho nhỏ, mỗi ngày, bồi đắp tâm hồn cho mỗi cư dân.

Đơn cử như ngày 8/3 vừa qua, cả dàn xe hoa và chong chóng ngộ nghĩnh xuất hiện trên phố phường thủ đô với những slogan ý nghĩa: Mẹ là người mình thương nhất; Chào cậu, tớ là hộp quà kẹo ngọt, tớ có quà cho cậu và mẹ…Cậu đã nói thương mẹ mỗi ngày chưa…Đó là cách Ecopark giúp cho bọn trẻ học được cách chia sẻ tình cảm, sự biết ơn đến người mà mình yêu quý…

Trẻ nhỏ hạnh phúc khi chơi đùa giữa thiên nhiên

Những bài học nho nhỏ mỗi ngày như thế, từ thiên nhiên hay con người vì trẻ nhỏ mà kiến tạo, đều đem đến cho những đứa trẻ sống ở Ecopark niềm hạnh phúc không phải nơi nào cũng có.

Tôi nhìn thấy niềm hạnh phúc ấy khi ngắm nhìn Chi Chi, một cô bé 8 tuổi, ở Ecopark, học trường tiểu học Edison cho đàn thiên nga ăn vụn bánh mì ở công viên sinh thái Hồ thiên nga lớn nhất miền Bắc trước khi đến lớp, khi cô bé cùng bạn bè chơi ở khu nhà gỗ trong công viên mùa Xuân, đạp xe cùng mẹ hoặc dạo bộ trên con đường vịnh Đảo 5 giác quan, chạy dọc theo các toà chung cư xanh Sky Oasis, Sol Forest, Haven Park, Sky Forest.

Cung đường được gắn đá phát sáng, một bên là mặt hồ gợn sóng, một bên là thảm cỏ xanh cùng 55 loại cây cùng nhiều loài hoa, được mệnh danh con đường dạo bộ đẹp nhất Việt Nam.

Năm ngoái, vì công việc, mẹ Chi Chi chuyển em về sống tại khu đô thị nội đô và học một trường tốt gần nhà, nhưng “Chi luôn buồn bã và nhớ đàn thiên nga ở Ecopark, nhớ cổng trường luôn chan hoà tiếng cười ấm áp, nhớ bạn bè và những con sóc nhỏ trên cái cây lớn trong sân trường”, mẹ Chi Chi chia sẻ trên facebook cá nhân. Và mùa hè này, mẹ Chi Chi đã quyết định về lại Ecopark để cô con gái nhỏ đáng yêu hạnh phúc trở lại giữa thiên nhiên hào phóng và tươi đẹp, chấp nhận mỗi ngày đi làm xa hơn, mất nhiều thời gian hơn.

Rất nhiều, rất nhiều các ông bố, bà mẹ đã lựa chọn đưa con về sống ở Ecopark vì muốn đem đến cho con niềm vui và hạnh phúc, như mẹ của Chi Chi. Họ chọn đem đến cho con cái và chính bản thân mình, gia đình mình, một nơi an cư “có gió trong lành”, dưới sự chứng kiến của “hoàng hôn và sương muộn” để gắn kết tình thân trong gia đình, để tìm bình yên trong trái tim mình và cho những đứa trẻ của họ lớn lên trên vùng đất được thiên nhiên hào phóng ban tặng mỗi ngày một hàm lượng vitamin tươi mới.