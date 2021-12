Đính chính lý do hoãn thầu mua sắm tập trung thuốc Quốc gia cho 2 năm 2022-2023

VietTimes – Lý do hoãn thầu không phải là do "chỉ đạo của lãnh đạo Bộ" mà do "Thực hiện rà soát danh mục thuốc mời thầu," quyết định mới cho biết.