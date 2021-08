Địa long (giun đất) không có tác dụng chữa COVID-19 như quảng cáo của Angela Phương Trinh

Quảng cáo tràn lan trên mạng khiến người dân hiểu nhầm

Từ ngày 13/8 đến nay, trên trang Fanpage, instagram của Angela Phương Trinh liên tục đăng tải những bài viết quảng cáo địa long (giun đất) có tác dụng chữa COVID-19 hiệu quả.

Trong bài viết có tên “cơ sở khoa học để khẳng định địa long chữa được COVID”, được đăng trên Fanpage Angela Phương Trinh ngày 15/8 đã khẳng định: “Virus covid sẽ tồn tại trong cơ thể khoảng 2-3 tuần rồi sẽ bị hệ miễn dịch của cơ thể tiêu diệt. Nếu trong khoảng thời gian 2-3 tuần đó mà virus kịp thời gây ra các triệu chứng bệnh như đông máu, sốt, ngộp thở,... thì bệnh nhân sẽ tử vong trước khi virus biến mất. Nhưng may mắn thay, địa long có Lumbrifebrin giúp hạ sốt cực kì hiệu quả. Các protein có trong địa long giúp tăng cường sức khỏe, sức đề kháng cho cơ thể. Địa long có các enzyme như Proteases, Nucleases, Lyzosomes , Phenoloxidases ngăn cản sự nhân đôi của virus, phá hủy bộ gen của virus”.

Bài viết về địa long được Angela Phương Trinh đăng tải trên Fanpage có hơn 2,2 triệu người theo dõi (Ảnh - VT)

Thậm chí, bài viết này còn khẳng định sử dụng địa long sẽ giúp người dân “tránh được tình trạng biến chứng nặng và tử vong do virus sinh sôi nảy nở siêu nhanh làm trắng phổi dẫn tới ngộp thở vì phổi mất chức năng trao đổi khí. Các Protein của địa long có tác dụng kháng Histamin làm ngăn chặn co thắt cơ trơn thành phế quản, chống được co thắt phế quản trong bệnh viêm phổi tắc nghẽn. Địa long chứa Lumbrikinase, Protein G-90, Protein Lysenin, Protein Fetidin chống hình thành huyết khối, tắc nghẽn mạch - một biến chứng thường gặp dẫn tới tử vong do COVID gây nên. Địa long còn giúp tăng cường điều biến miễn dịch, nghĩa là làm tăng sức miễn dịch nhanh hơn bình thường chứ không đợi đến thời gian 2-3 tuần”.

Cuối cùng, bài viết này kết luận: “Trong đại dịch COVID này, địa long không những hữu ích để phòng và điều trị các bệnh lý do covid gây ra mà còn đồng thời giúp chữa luôn cả các bệnh nền đã có từ lâu của người nhiễm COVID.”

Những lời giới thiệu kèm những lời ca ngợi có cánh về sản phẩm địa long trên Fanpage của Angela Phương Trinh đã khiến không ít người dân hiểu nhầm về tác dụng thực sự của sản phẩm này.

Ngay khi bài viết đăng tải đã có rất nhiều bình luận bày tỏ sự ủng hộ đối với sản phẩm địa long. Facebook cá nhân có tên N.Q.H. cho biết: “Trước đây mình cũng không tin về công dụng của địa long. Nhưng sau nhiều chuyện xảy ra cũng như mình đã thấy được thì mình hoàn toàn tin tuyệt đối về vị thuốc địa long”

Nhiều người ủng hộ việc sử dụng địa long để chữa bệnh (Ảnh - VT)

Một Facebook khác có tên N.N. cũng ủng hộ nhiệt tình: “Địa long tốt thật đó mọi người. Cách đây 3 ngày mình bị mất vị giác, mệt mỏi, nhức đầu rồi nhờ mẹ đi đào được mấy em trùng. Uống xong ngay tối hôm đó không còn nhức đầu, qua sáng hôm sau ngủ dậy không mệt nữa và hôm nay là ngày thứ 3, vị giác mình bình thường rồi. Ăn cơm mẹ nấu rất ngon và cảm thấy khoẻ lắm. Dù không còn triệu chứng gì nhưng mình vẫn sẽ dùng địa long thêm 4 ngày nữa. Giờ tin hay không tin gì thì mọi người cũng nên thử vì địa long dưới chân mình, đâu mất gì đâu”.

Bên cạnh Facebook, instragram của Angela Phương Trinh với 1,2 triệu người theo dõi cũng liên tục đăng tải các bài viết liên quan đến địa long kèm lời quảng cáo cho sản phẩm này và link dẫn đến trang bán sản phẩm địa long ở Facebook có tên “Thanh Vị - Phát Hành Chúng Thanh niên miền Nam".

Trang Facebook bán địa long có tên Thanh vị - Phát Hành Chúng Thanh niên miền Nam (Ảnh - VT)

Quảng cáo rầm rộ địa long để bán hàng (Ảnh - VT)

Địa long không chữa được COVID-19

Nhằm tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm địa long đang được quảng cáo tràn lan trên mạng khiến không ít người dân hoang mang, PV VietTimes đã liên hệ với BS. Trương Hữu Khanh - Trưởng Khoa Nhiễm, Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP. HCM).

Trao đổi với PV VietTimes, BS. Trương Hữu Khanh cho biết: “Địa long theo tôi biết là 1 loại thuốc bổ, có chất chống oxit hoá chứ không thể chữa được COVID-19. Để tìm ra thuốc chữa COVID-19, các nhà khoa học phải có nghiên cứu chắc chắn. Tôi khẳng định địa long không chữa được COVID-19”.

BS. Trương Hữu Khanh - Trưởng Khoa Nhiễm, Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP. HCM) (Ảnh - BSCC)

Thông tin thêm với VietTimes về địa long, PGS. TS. Đậu Xuân Cảnh - Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam - Nguyên Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam – cho biết: “Về mặt đông y, địa long là một vị thuốc của đông y. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có nghiên cứu nào nói về địa long có thể điều trị được COVID-19, không có tài liệu nào nói về nội dung này kể cả Trung Quốc, Nhật Bản,….”

PGS. TS. Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam – khẳng định: “COVID-19 là bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra, đến nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Các loại thuốc hiện nay chỉ có tính chất điều trị triệu chứng và nâng cao sức đề kháng của cơ thể để chống đỡ với virus. Chính vì thế, thuốc làm từ địa long giun đất không có tác dụng điều trị COVID-19”.

PGS. TS. Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam (Ảnh - Minh Thuý)

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Hiện nay, việc quảng cáo, bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe qua hình thức online, gọi điện thoại cho người tiêu dùng rất phổ biến. Tuy nhiên một số tổ chức, cá nhân lợi dụng hình thức bán hàng này để tư vấn thổi phồng công dụng sản phẩm sai quy định của pháp luật. Nhiều trường hợp sản phẩm không có địa chỉ công ty, không có nơi bán hàng cố định, khách đặt hàng được người giao hàng đưa hàng và thu hộ tiền cho người bán, không có hóa đơn bán hàng, do vậy không rõ nguồn gốc sản phẩm để có thể truy cứu trách nhiệm khi sản phẩm không đúng như quảng cáo.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân cảnh giác với các quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe có sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế, thư cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế; gọi điện thoại tự xưng là bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế tư vấn, “bắt bệnh” và giới thiệu để bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe; gọi điện thoại tự xưng là bệnh nhân đã khỏi bệnh sau khi sử dụng sản phẩm để giới thiệu và bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Để chủ động bảo vệ sức khoẻ bản thân và gia đình, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trong trường hợp có bệnh, người dân cần tới cơ sở y tế để khám và được điều trị kịp thời.

Người dân cần tra cứu thông tin liên quan đến công bố và quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe qua địa chỉ https://congkhaiyte.moh.gov.vn/ và https://nghidinh15.vfa.gov.vn/ trước khi quyết định chọn mua sản phẩm; đọc kỹ nhãn sản phẩm, trên nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe luôn ghi dòng chữ: “thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”; xem rõ về thành phần, tác dụng của sản phẩm để sử dụng cho phù hợp và bảo đảm sức khỏe; chọn mua các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có tên, địa chỉ của thương nhân chịu trách nhiệm và nhà sản xuất sản phẩm rõ ràng; mua sản phẩm phải có hóa đơn/đơn hàng của người bán để làm bằng chứng cho việc mua bán hàng hoá giữa hai bên.

Đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, ngăn chặn và xử lý việc quảng cáo sai sự thật, có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân!