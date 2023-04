Đảo vai từ Chủ tịch sang Tổng giám đốc, bà Phạm Minh Hương trực tiếp điều hành VNDirect

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Chứng khoán VNDirect (VNDirect – Mã CK: VND) vừa có quyết nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với bà Phạm Minh Hương, đồng thời, bổ nhiệm bà làm Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 26/4/2023.

VNDirect, thực ra, đã 'khuyết' chức danh Tổng giám đốc từ hơn 3 năm qua. Bà Hương từng kiêm nhiệm vị trí này từ tháng 4/2018 - 1/2020, sau khi người cháu Nguyễn Hoàng Giang từ nhiệm để chuẩn bị cho việc 'ra riêng'.

Vị trí đứng đầu ban điều hành VNDirect sau đó lần lượt được trao cho các ông Đỗ Ngọc Quỳnh và Nguyễn Vũ Long. Nhưng, như đã biết, họ chỉ đảm nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc.

Trong đó, ông Nguyễn Vũ Long vừa được bầu thay thế bà Phạm Minh Hương làm Chủ tịch HĐQT VNDirect.

Được xem là người phụ nữ quyền lực nhất ở VNDirect, việc bà Phạm Minh Hương đảo vai từ Chủ tịch sang Tổng giám đốc diễn ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về sự khó khăn của công ty chứng khoán này do các khách hàng lớn gặp vấn đề.

Công ty chứng khoán này vừa ghi nhận kết quả kinh doanh kém sắc trong quý 1/2023 với tổng doanh thu hoạt động đạt 1.290,4 tỉ đồng, giảm 26,9% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động cho vay ký quỹ và hoạt động môi giới chứng khoán giảm lần lượt 46,2% và 68,4% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động tăng 4,2% so với năm trước, trong đó, lỗ từ hoạt động tự doanh ghi nhận tăng 87,8% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính cũng tăng gần gấp 3 lần so với năm trước, ở mức 407,1 tỉ đồng.

Trừ đi các khoản chi phí khác, VNDirect báo lợi nhuận ròng quý 1/2023 giảm tới 81,5% so với cùng kỳ, đạt 140,4 tỉ đồng.