Đà Nẵng: Tuyệt đối không được yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú

Nhằm triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP tập trung tổ chức triển khai số hoá, cung cấp dịch vụ trực tuyến, thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện thông qua mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt đối với chi trả trợ cấp, hỗ trợ an sinh xã hội; ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn TP…

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, có lộ trình cụ thể.

Với tinh thần thực hiện đúng Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai các nội dung chỉ đạo và quán triệt 100% cán bộ, công chức tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hạn chế việc nộp hồ sơ trực tiếp; sử dụng các phương thức thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, để xác định thông tin cư trú của công dân khi giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Tuyệt đối không được yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Các đơn vị, địa phương phải tổ chức phổ biến đến cán bộ, công nhân viên và người dân, để mọi người biết về việc không yêu cầu cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công khi đã tra cứu được thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời, bố trí cán bộ hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID phiên bản mới nhất để tra cứu dịch vụ công.

Các đơn vị, địa phương thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, giải quyết, xử lý các vướng mắc của công dân; thanh tra, kiểm tra và chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định.

Công an TP phối hợp với Văn phòng UBND TP thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo; hướng dẫn, khuyến khích công dân đăng ký cấp căn cước công dân qua cổng dịch vụ công; chỉ đạo các bộ phận tiếp công dân làm thủ tục cấp căn cước công dân, công an phường, xã niêm yết, hướng dẫn để phổ biến đến đông đảo người dân; tích cực sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành của TP nhằm rút ngắn thời gian trao đổi thông tin giữa Công an TP và các sở, ban, ngành, địa phương.