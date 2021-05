Đà Nẵng tiếp tục có thêm 22 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 18h ngày 12/5 đến 6h ngày 13/5, cả nước có 35 ca mắc mới gồm 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Long An (1), An Giang (1) và 33 ca mắc ghi nhận trong nước tại: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (1), Đà Nẵng (22), Bắc Ninh (3), Hà Nội (3), Vĩnh Phúc (2), Bắc Giang (2),

Bệnh nhân (BN) 3624 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An là nữ, 37 tuổi, là công dân Việt Nam, sống tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Ngày 27/4, bệnh nhân từ Ba Lan nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QH9059 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An. Kết quả xét nghiệm ngày 12/5 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

BN3658 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang là nam, 40 tuổi, sống tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 11/5, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 12/5 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Phú.

33 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước gồm:

BN3625-BN3627 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

BN3628-BN3629 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc đều liên quan đến ổ dịch tại Vĩnh Phúc. Các bệnh nhân trên đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

BN3630 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội là nữ, 56 tuổi, địa chỉ tại huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội; đang tiếp tục điều tra dịch tễ.

BN3633 là nữ, 42 tuổi, sống tại quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội; có tiền sử đi về từ Đà Nẵng.

BN3634 là nam, 44 tuổi, sống tại quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội; có tiền sử đi về từ Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm ngày 10-12/5 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

BN3631-BN3632 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang, đều liên quan đến ổ dịch CTY SJ Tech, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 12/5 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang.

BN3635 ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (người nhà bệnh nhân đã được cách ly trong bệnh viện).

BN3636-BN3657 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng, là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 9/5, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Trung tâm Y tế Hòa Vang.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 77.648, trong đó:

- Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 1.052

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 32.228

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 44.368.

Tình hình điều trị:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 19

+ Lần 2: 18

+ Lần 3: 25

- Số ca tử vong: 35 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 2.636 ca..

Thông tin tiêm chủng:

Có thêm 26.182 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 12/5.

Tính đến 16 giờ ngày 12/5, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 942.030 mũi cho các đối tượng là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an, quân đội.