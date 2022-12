Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa vào giao thừa Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023

Theo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023 của UBND TP Đà Nẵng, TP sẽ bắn pháo hoa tại 3 địa điểm: trên cầu Nguyễn Văn Trỗi (giáp ranh giữa các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn); khu vực trước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và khu vực Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang.

Thời gian bắn kéo dài 15 phút vào lúc 0h ngày 22/1/2023 (tức 0h ngày mồng 1 Tết Qúy Mão), kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa.

Pháo hoa được bắn theo phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật, sử dụng hệ thống bắn pháo hoa Fire One với các loại pháo hoa tầm cao, tầm thấp, pháo hiệu ứng đặc biệt.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình bắn pháo hoa, UBND TP Đà Nẵng giao Bộ chỉ huy Quân sự TP chịu trách nhiệm chính trong công tác tổ chức bắn pháo hoa; các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị và thực hiện bắn pháo hoa đúng chương trình, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, trang thiết bị, phương tiện, đảm bảo an ninh trật tự, PCCC, an toàn xã hội trên địa bàn.