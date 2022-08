Đà Nẵng mở cửa để cổ động viên xem trực tiếp giải BRG Open Golf Championship Danang 2022

Sáng nay, 27/8, chương trình chuẩn bị cho khai mạc Lễ hội và Giải golf Phát triển châu Á - BRG Open Golf Championship Danang 2022 đã diễn ra. Đồng thời, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng năm 2022 cũng công bố cổng đăng ký xem giải đấu trực tiếp tại sân golf.

Ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Lễ hội du lịch Golf Đà Nẵng 2022 - cho biết, Giải đấu BRG Open Golf Championship Danang 2022 là một sự kiện mang ý nghĩa quan trọng trong Lễ hội du lịch Golf Đà Nẵng. Được tổ chức lần đầu tiên, nên Ban tổ chức đã và đang nỗ lực để mang lại những ấn tượng tốt nhất về Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.

“Mỗi cá nhân tham gia vào công tác tổ chức giải đều có một vai trò quan trọng để quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam. Tôi mong rằng các lực lượng chức năng, lực lượng hỗ trợ sẽ mang hết sức mình để giải đấu được diễn ra suôn sẻ, thành công, tạo đà tổ chức giải đấu cho 2 năm tiếp theo. BRG Open Golf Championship Danang 2022 không chỉ là một giải đấu góp phần đưa golf Việt phát triển vươn tầm thế giới mà hơn hết, còn là cơ hội để Việt Nam nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng, gửi lời chào đến bạn bè quốc tế, khẳng định Đà Nẵng là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á”- ông Bình nói.

Cũng theo ông Bình, BRG Open Golf Championship Danang 2022 nằm trong hệ thống của Asian Development Tour (ADT) - hệ thống giải đấu chuyên nghiệp số 2 của châu Á. Giải đấu do Hiệp hội Golf Việt Nam bảo trợ. Đây cũng là lần đầu tiên ADT tổ chức một giải đấu ở Việt Nam và Đà Nẵng vinh dự là địa phương đăng cai, cùng với sự đồng hành của Tập đoàn BRG - nhà tài trợ chính.

Đại diện Ban tổ chức tại chương trình phát động triển khai Lễ hội và Giải golf Phát triển châu Á - BRG Open Golf Championship Danang 2022 diễn ra sáng nay, 27/8

Ông Bình cho biết thêm: Giải golf Phát triển châu Á là sự kiện chính trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng 2022 và không thể thiếu sự có mặt của người xem, nên Ban tổ chức đã mở đường link đăng ký xem trực tiếp giải đấu cho các cổ động viên. Vì lý do an ninh, an toàn cho người xem và đảm bảo sự thành công của sự kiện, Ban tổ chức không bán vé mà mở cửa cho người xem đăng ký trực tuyến theo mẫu.

Để có thể xem trực tiếp giải đấu, người hâm mộ có thể truy cập đường dẫn: https://docs.google.com/forms/d/126hMErc_4THUz__Prx_MXLIIzV4n5T4DjG 8nmfLNIbk/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR0FOHomPv2tWCFcS j2szwqgQDazCIR2Y0PFx2BwCOI9wzCnxvg3wA5Zjik và điền thông tin theo hướng dẫn; hoặc liên hệ về Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng (Điện thoại: 0236. 3863595; Chị Linh: 0905.060904) để được hỗ trợ.

Giải đấu chính thức BRG Open Golf Championship Danang 2022 sẽ diễn ra từ ngày 31/8-2/9 tại BRG Đà Nẵng Golf Resort.

Các hoạt động khác tại Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng 2022 diễn ra liên tục từ ngày 28/8 đến hết ngày 2/9 với nhiều nội dung phong phú: Hội thảo quốc tế về ngành golf và du lịch golf từ ngày 30/8-31/8 tại khách sạn Sheraton; chương trình quảng bá ẩm thực Đà Nẵng sẽ diễn ra từ ngày 28/8-2/9 tại BRG Đà Nẵng Golf Resort; giải đấu Pro – Am diễn ra vào ngày 30/8 tại BRG Đà Nẵng Golf Resort...

Một số hình ảnh buổi phát động triển khai Lễ hội và Giải golf Phát triển châu Á - BRG Open Golf Championship Danang 2022 diễn ra sáng ngày 27/8:

Tất cả đã sẵn sàng cho giải đấu diễn ra thành công

Quang cảnh buổi phát động

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Lễ hội du lịch Golf Đà Nẵng 2022 - phát biểu

Đại diện đơn vị tổ chức giải đấu BRG Open Golf Championship Danang 2022

Ông Nguyễn Trọng Thao - Phó Giám đốc Sở VH-TT TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức Lễ hội du lịch Golf Đà Nẵng 2022 phát biểu khai mạc

Các thành viên Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức Lễ hội du lịch Golf Đà Nẵng 2022 - trả lời phỏng vấn báo giới

Đại diện cho hơn 200 tình nguyện viên tham gia phục vụ giải đấu

Một góc sân golf BRG Đà Nẵng, nơi diễn ra giải đấu BRG Open Golf Championship Danang 2022