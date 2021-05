Đà Nẵng: Danh sách cử tri biến động mạnh do dịch COVID-19

Ngày 22/5, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng (Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng) cho biết, tính đến thời điểm hiện tai, công tác chuẩn bị cho hoạt động bầu cử đã hoàn tất, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP ổn định.

Cũng theo ông Triết, Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng không nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND TP.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng, tính đến thời điểm hiện tại, số lượng cử tri trên địa bàn Đà Nẵng là 748.855 cử tri/1.169.480 dân số TP. Tuy nhiên do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng vẫn đang diễn biến phức tạp, số lượng cử tri cách ly ngày càng đông nên công việc chuẩn bị cho bầu cử của các tổ bầu cử tại địa phương gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, danh sách cử tri thường xuyên biến động, đặc biệt có tăng, giảm mạnh ở những địa bàn có các khu cách ly y tế tập trung. Các các cử tri là công nhân, lao động tự do, sinh viên các trường đại học, cao đẳng tạm trú trên địa bàn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 đã về các tỉnh, TP khác. Trong đó, quận Liên Chiểu giảm gần 6.000 cử tri, quận Ngũ Hành Sơn giảm gần 2.600 cử tri so với thời điểm báo cáo lập danh sách cử tri ngày 13/4.

Tính đến ngày 19/5, tại Đà Nẵng có 41 cơ sở cách ly tập trung (kể cả cơ sở y tế), 19 khu vực phong tỏa, 52 khu vực lập chốt hạn chế ra vào, 98 điểm nóng. Số F1 cách ly là 2.299 người, F2 cách ly là 4.106 người. Toàn TP có 525 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 15 khu vực bỏ phiếu riêng của các lực lượng vũ trang.

Để đảm bảo công tác an toàn, trật tự tại các điểm bỏ phiếu, Công an TP Đà Nẵng đã ban hành các phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu, điểm tập kết phiếu bầu… Quá trình vận chuyển thùng phiếu phụ và vận chuyển phiếu bầu sau bầu cử đều có phương án đảm bảo an toàn.

Công an TP Đà Nẵng cũng đã dự kiến 19 tình huống phát sinh về an ninh trật tự và biện pháp xử lý phù hợp. Ủy ban Bầu cử TP đã tổ chức diễn tập 4 tình huống bỏ phiếu trong tình hình dịch bệnh COVID-19.