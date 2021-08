Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nói gì về thông tin mì Hảo Hảo, miến Good chứa chất cấm?

Trước thông tin về 2 sản phẩm mì Hảo Hảo, miến Good bị Ireland thu hồi vì chứa chất cấm, PV VietTimes đã liên hệ với ông Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Trao đổi với PV VietTimes, ông Nguyễn Thanh Phong cho biết: "Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) về việc Ireland thu hồi mì, miến ăn liền do phát hiện thuốc bảo vệ thực vật Ethylene Oxide. Nhóm sản phẩm mì Hảo Hảo, miến Good do Bộ Công thương quản lý".

Trong văn bản gửi Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công thương), Cục An toàn thực phẩm cho biết: Hôm qua, ngày 27/8, báo chí đã đưa tin Cơ quan An toàn thực phẩm của Ireland thông báo thu hồi các lô sản phẩm mì ăn liền hương tôm chua cay nhãn hiệu Hảo hảo (Hao Hao Sour-Hot Shrimp Flavour Instant Noodle Dish) và miến ăn liền hương sườn non nhãn hiệu Good (Good Spare Ribs Flavour Instant Noodle Dish) của Công ty cổ phần ACECOOK Việt Nam do phát hiện thuốc bảo vệ thực vật Ethylene Oxide không được phép sử dụng tại Châu Âu.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm, sản phẩm trên thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương. Do đó, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công thương) xác minh, làm rõ thông tin phản ánh của báo và kịp thời thông tin tới người tiêu dùng.

Ngay trong sáng nay, Bộ Công thương đã ra thông báo yêu cầu Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với 2 sản phẩm mì Hảo Hảo và miến Good do công ty sản xuất để đánh giá sự xuất hiện chất Ethylene Oxide (là chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm theo Thông tư 50/2016/TT-BYT của Bộ Y tế) trong sản phẩm như cảnh báo nêu.

Để bảo vệ sức khoẻ và quyền lợi của người tiêu dùng, Bộ Công thương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Bộ rà soát toàn bộ danh mục sản phẩm do Công ty cổ phần Acecook Việt Nam hiện đang phân phối trong nước, kiểm tra xác minh làm rõ quy trình sản xuất và xác định vi phạm nếu có.