Công an TP.HCM khẳng định cần chế tài hình sự xử lý vụ lây lan COVID-19

Trưa ngày 3/12, Công an TP.HCM đã tổ chức cuộc họp báo cung cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người tại TP.HCM.

Trao đổi tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công An TP.HCM - cho biết, trên cơ sở thông tin từ Bộ Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (CDC TP.HCM), Công an điều tra và xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hành vi gây dịch bệnh nguy hiểm cho người khác.

“Trên cơ sở điều tra xác minh ban đầu, Công an TP.HCM đã xin ý kiến lãnh đạo TPHCM, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.HCM và các đơn vị liên quan, trên cơ sở chủ trương, tình hình thực trạng vi phạm pháp luật và căn cứ quy định pháp luật, Công an TPHCM chỉ đạo Cơ quan an ninh điều tra TP.HCM khởi tố vụ án hình sự "Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Cơ quan An ninh điều tra đã có quyết định số 02 ngày 3/12/2020 về khởi tố vụ án hình sự” - Đại tá Nguyễn Sỹ Quang nói.

Video clip: Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công An TP.HCM khẳng định cần xử lý nghiêm theo quy định của phápluật (Thực hiện: Hải Linh)

"Việc khởi tố vụ án hình sự này dựa trên thực tế dịch bệnh diễn biến phức tạp tại thế giới, thời gian qua Việt Nam rất nỗ lực trong kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, chỉ cần chúng ta chủ quan, thiếu ý thức, trách nhiệm và đặc biệt thiếu ý thức về mặt pháp luật thì sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Do đó, cần phải xử lý nghiêm khắc bằng chế tài hình sự. Cơ quan điều tra đã tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của Việt Nam", Đại tá Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, sau khi khởi tố vụ án hình sự thì công an sẽ có kế hoạch điều tra toàn diện, khách quan để xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, và sẽ cá thể hóa vấn đề hình sự theo quy định.

"Mục đích yêu cầu của vụ án hình sự phải tập trung điều tra. Còn khi nào khởi tố bị can, ai là bị can, thì chúng tôi phải làm nhiều bước điều tra. Vụ án này rất đặc thù. Trong đó có một số người có vấn đề liên quan thì vẫn đang phải cách ly, điều trị. Cơ quan điều tra tuân thủ pháp luật về điều tra hình sự nhưng cũng phải tuân thủ phòng chống dịch bệnh", ông Quang nói.

Video clip: Đại tá Quang khẳng định trong quá trình điều tra nếu phát hiện lỗ hổng về quá trình cách ly, phòng chống dịch, cơ quan điều tra sẽ có đề xuất chấn chỉnh để ngăn chặn (Thực hiện: Hải Linh)

“Trong quá trình điều tra, chúng tôi sẽ làm rõ các tổ chức, cá nhân, cơ quan liên quan có ai vi phạm các quy định của pháp luật hay không, nếu có thì vi phạm quy định gì. Cơ quan điều tra sẽ xác định trách nhiệm hình sự xem cần chế tài hình sự hay hành chính. Quá trình điều tra cũng sẽ xác định các lỗ hổng, nếu quy định về quá trình cách ly hoặc phòng chống dịch có vấn đề thì cơ quan điều tra sẽ có đề xuất chấn chỉnh để ngăn chặn, giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật” – Đại tá Nguyễn Sỹ Quang khẳng định.