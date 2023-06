VietTimes – In Hospitality, chủ sở hữu các trung tâm thương mại lớn tại TP.HCM như Gem Center, White Palace ghi nhận mức lãi sau thuế năm 2022 cao gấp 11 lần so với năm 2021.

CTCP In Hospitality (In Hospitality) vừa công bố tình hình tài chính năm 2022, trong đó ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 130 tỉ đồng, tăng gấp 11 lần so với năm 2021.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của In Hospitality đạt 978,8 tỉ đồng, tăng 6,04% so với cuối năm 2021.

Ở bên kia bảng cân đối, vốn chủ sở hữu của In Hospitality đạt 670,4 tỉ đồng, tăng 22% so với năm 2021. Số dư nợ phải trả đạt 308,4 tỉ đồng, giảm 17,4%.

Hiện tại, In Hospitality còn 45 tỉ đồng trái phiếu đang lưu hành. Số trái phiếu này nằm trong lô trái phiếu trị giá 180 tỉ đồng được phát hành vào tháng 5/2019, kỳ hạn 6 năm, với mức lãi suất cho kỳ đầu tiên là 9,6%/năm.

Trong năm 2022, In Hospitality đã chi ra 112,4 tỉ đồng để thanh toán lãi và gốc cho trái chủ của lô trái phiếu này.

In Hospitality có gì?

In Hospitality tiền thân là CTCP PQC Convention (PQC Convention), nằm trong hệ sinh thái In Holdings được sáng lập bởi bộ đôi doanh nhân song sinh năm 1973 Nguyễn Hữu Phú và Nguyễn Hữu Quý.

Công ty này hiện đang vận hành các trung tâm hội nghị top đầu TP.HCM như Gem Center (quận 1), White Palace Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận), White Palace Phạm Văn Đồng (TP.Thủ Đức) và nhà hàng The Log (quận 1).

Trong đó, Gem Center là trung tâm có quy mô lớn nhất với diện tích 10.000 m2, thường xuyên được lựa chọn làm nơi tổ chức những sự kiện quan trọng mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Đặc biệt, Gem Center từng ghi nhận sự hiện diện của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tháng 5/2016.

Năm 2020, quỹ VOF của VinaCapital thông qua pháp nhân Aldrin Three Pte Ltd đã mua 15% cổ phần của In Holdings. Giá trị của thương vụ được công bố là 25 triệu USD, tương đương mức định giá In Holdings đạt 167 triệu USD.

Ông Nguyễn Hữu Phú và Nguyễn Hữu Quý tại một buổi giao lưu tại TP.HCM (Ảnh cắt từ clip)

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, tính tới năm 2018, In Hospitality có vốn điều lệ đạt 510 tỉ đồng, trong đó: CTCP PQC Hospitality (PQC Hospitality) sở hữu 45,2 triệu cổ phần (chiếm tỷ lệ 88,6%), ông Nguyễn Hữu Phú và ông Nguyễn Hữu Quý mỗi người sở hữu 2,9 triệu cổ phần (chiếm 5,68% vốn).

Ngoài In Hospitality, ông Nguyễn Hữu Phú còn là người đại diện cho nhiều công ty khác như: Công ty TNHH Phú Quý Brothers, CTCP PQC Trường Xuân, CTCP PQC Thanh Xuân, CTCP Phú Quý Thủy Mộc, CTCP Sinh Đôi, CTCP PQC Academy, CTCP PQC Hotel & Restaurant.../.