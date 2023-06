CEO Nvidia đặt niềm tin vào chuỗi cung ứng bán dẫn Đài Loan cho hệ thống máy tính AI

Ngày 4/6, trang The Street dẫn tuyên bố của ông Huang cho biết, Nvidia cảm thấy "hoàn toàn an toàn" khi giao cho các công ty Đài Loan (Trung Quốc) như Công ty Sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) sản xuất chip do Nvidia (NVDA) thiết kế.

Đài Loan là quê hương của một số nhà sản xuất chip chủ chốt, dẫn đầu là TSMC, công ty cung cấp phần lớn chip được sử dụng trong mọi thiết bị điện tử từ điện thoại thông minh, thiết bị gia dụng đến ô tô điện. TSMC sản xuất ít nhất 60% tổng số chip bán dẫn toàn cầu. Ông Huang, trong cuộc thảo luận với ông Morris Chang, người sáng lập TSMC, tuyên bố: “TSMC là công ty thể hiện "năng lực to lớn và linh hoạt đáng kinh ngạc. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng nhu cầu đặt ra của chúng tôi, vốn cực kỳ cao, sẽ được đáp ứng và sớm được phục vụ".

Các sản phẩm thế hệ tiếp theo của Nvidia do TSMC sản xuất

TSMC sản xuất 90% chip bán dẫn tiên tiến toàn cầu và đang đa dạng hóa các nhà máy sản xuất, bao gồm xây dựng một nhà máy mới ở Nhật Bản với tổng vốn đầu tư 7,4 tỷ USD để sản xuất chip công nghệ tiên tiến, theo các phương tiện truyền thông Nhật Bản.

Đa dạng hóa chuỗi cung ứng có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của Nvidia, ông Huang nói: "Quá trình đa dạng hóa ở các khu vực địa lý khác nhau là một chiến lược tuyệt vời của TSMC, chính vì vậy TSMC hiện là một phần trong chiến lược đa dạng và dự phòng của Nvidia".

Nvidia cũng sẽ sử dụng chip do TSMC sản xuất tại nhà máy Arizona, Huang nói để công ty sẽ "có rất nhiều sự đa dạng trong thiết kế và khả năng ổn định trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp".

Ngày 2/6, Huang đã làm việc với các giám đốc điều hành của TSMC, Foxconn, nhà cung cấp chính cho Apple và sản xuất iPhone đồng thời cũng sản xuất các thiết bị điện tử khác cần chip AI.

Trong cuộc thảo luận, ông Huang cam kết với TSMC, nhóm sản phẩm tiếp theo của Nvidia sẽ do TSMC sản xuất và ông hoàn toàn không lo ngại về khả năng phụ thuộc vào Đài Loan bất chấp căng thẳng chính trị. Trả lời phóng vấn của các phóng viên tại một sự kiện công nghệ ở Đài Bắc, CEO Nvidia nhấn mạnh: "Khi tôi ở đây, trong tất cả các cuộc thảo luận về chuỗi cung ứng của chúng tôi, chúng tôi cảm thấy hoàn toàn an toàn."

Nvidia bắt đầu sản xuất chip đồ họa cho PC và sau đó chuyển sang ngành công nghiệp games. Năm 1999, công ty đã phát minh ra bộ xử lý đồ họa GPU, còn được gọi là card màn hình. Cổ phiếu của Nvidia tăng cao khi nhu cầu về linh kiện bán dẫn cho các ứng dụng AI tăng vọt.

Vốn hóa thị trường của Nvidia chạm mốc 1 nghìn tỉ USD vào ngày 30/5 khi các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận từ nhu cầu gia tăng về AI. Nvidia ước tính doanh thu quý II khoảng 11 tỉ USD, cộng hoặc trừ 2%, so với dự đoán của Phố Wall là 7,15 tỉ USD.

Ông Huang cho biết: "Ngành công nghiệp máy tính đang trải qua hai quá trình chuyển đổi đồng thời, điện toán tăng tốc và AI sáng tạo, 1.000 tỉ USD cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu toàn cầu được lắp đặt sẽ chuyển từ mục đích chung sang điện toán tăng tốc khi các công ty công nghệ chạy đua để áp dụng AI sáng tạo vào mọi sản phẩm, dịch vụ và quy trình kinh doanh. Và Nvidia đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu.”

"Toàn bộ dòng sản phẩm trung tâm dữ liệu của chúng tôi - H100, CPU Grace, Grace Hopper Superchip, NVLink, Quantum 400 InfiniBand và BlueField-3 DPU - đang được sản xuất", ông Huang nói. "Chúng tôi đang tăng đáng kể nguồn cung để đáp ứng nhu cầu tăng vọt đối với những dòng sản phẩm của doanh nghiệp."

Nvideo hiện đã giành được sự thống trị trong thị trường trò chơi điện tử với card đồ họa. Công ty cũng đang mở rộng thế mạnh phần cứng sang những ứng dụng phần mềm Trí tuệ Nhân tạo, do dự đoán việc sử dụng AI sẽ tăng theo cấp số nhân trong nhiều ngành công nghiệp sáng tạo trong tương lai gần.

Theo MSN