Cập nhật tin Covid-19 tối 5/7: Cả nước có 527 ca mắc mới, TP. HCM và Bình Dương đang dẫn đầu

Tối nay 5/7, cả nước có 527 ca mắc COVID-19 mới, TP. HCM và Bình Dương đang dẫn đầu

Theo Bộ Y tế, tính từ 12h30 đến 19h ngày 5/7, cả nước có 527 ca mắc mới (BN20509-21035) gồm 13 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trà Vinh (12), Bà Rịa - Vũng Tàu (1) và 514 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (270), Bình Dương (114), Đồng Tháp (62), Tiền Giang (11), Phú Yên (11), Khánh Hòa (10), Đồng Nai (8 ), An Giang (6), Bình Phước (4), Bà Rịa – Vũng Tàu (4), Bình Định (3), Tây Ninh (3), Bắc Giang (3), Quảng Ngãi (2), Bắc Ninh (1), Nghệ An (1), Lâm Đồng (1); trong đó 482 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Hôm nay có 203 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Trong ngày 5/7, Việt Nam ghi nhận thêm 1.102 ca mắc mới gồm 13 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trà Vinh (12), Bà Rịa - Vũng Tàu (1) và 1089 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (641), Đồng Tháp (165), Bình Dương (131), Phú Yên (40), Khánh Hòa (18), Long An (15), An Giang (12), Tiền Giang (11), Hưng Yên (9), Đồng Nai (9), Bắc Giang (7), Bắc Ninh (4), Quảng Ngãi (4), Bình Phước (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Vĩnh Long (3), Bình Định (3), Tây Ninh (3), Hà Tĩnh (2), Lạng Sơn (1), Sóc Trăng (1), Nghệ An (1), Lâm Đồng (1); trong đó 974 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 19h ngày 5/7, Việt Nam có tổng cộng 19.164 ca ghi nhận trong nước và 1.871 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 17.594 ca, trong đó có 5.248 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 14 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định, Quảng Nam.

Có 8 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Thừa Thiên - Huế, Sóc Trăng. Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 3.486.839 xét nghiệm cho 8.226.229 lượt người.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Trà Vinh

12 CA BỆNH (BN20535, BN20537-BN20541, BN20543-BN20548) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Trà Vinh. Ngày 20/6, từ Indonesia nhập cảnh Việt Nam tại Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ 2703 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Trà Vinh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 4/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1, tỉnh Trà Vinh.

Bà Rịa - Vũng Tàu

1 CA BỆNH (BN20556) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: nam, 38 tuổi, chuyên gia quốc tịch Kazakhstan. Ngày 3/7, từ Quatar nhập cảnh Việt Nam tại Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 4/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bình Định

3 CA BỆNH (BN20509-BN20511) ghi nhận tại tỉnh Bình Định: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 5/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Bình Phước

4 CA BỆNH (BN20512, BN20526, BN20550-BN20551) ghi nhận tại tỉnh Bình Phước: 2 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền - TP. Hồ Chí Minh; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 5/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

An Giang

6 CA BỆNH (BN20513, BN20515, BN21025-BN21026, BN21028-BN21029) ghi nhận tại tỉnh An Giang: là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 5/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Phú Yên

11 CA BỆNH (BN20514, BN20521-BN20525, BN20527-BN20529, BN20532, BN20549) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An

1 CA BỆNH (BN20516) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: nữ, 69 tuổi, địa chỉ tại phường Vinh Tân, tỉnh Nghệ An; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 4/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Quảng Ngãi

2 CA BỆNH (BN20517-BN20518) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi: là các trường hợp trong khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 4/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Tây Ninh

3 CA BỆNH (BN20519-BN20520, BN20530) ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh: 2 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 1 ca là F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm lần ngày 4/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh.

Bắc Ninh

1 CA BỆNH (BN20531) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: nam, 49 tuổi, địa chỉ tại phường Tiền An, TP. Bắc Ninh; là F1 của BN19954, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 4/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Giang

3 CA BỆNH (BN20533, BN20536, BN20542) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 4/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, tỉnh Bắc Giang.

Lâm Đồng

1 CA BỆNH (BN20534) ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng: nam, 56 tuổi, địa chỉ tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng; là F1 của BN17951, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 4/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Bà Rịa - Vũng Tàu

4 CA BỆNH (BN20552-BN20555) ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 2 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 2 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 4/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tiền Giang

11 CA BỆNH (BN20557-BN20567) ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang: 8 ca liên quan đến Cảng cá Mỹ Tho; 2 ca liên quan đến Ngân hàng tại Mỹ Tho; 1 ca liên quan đến chợ Bình Điền - TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Tháp

62 CA BỆNH (BN20568-BN20629) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương

114 CA BỆNH (BN20630-BN20743) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 110 liên quan đến Công ty tại TP. Thủ Dầu Một; 4 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hồ Chí Minh

270 CA BỆNH (BN20744-BN21013) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 248 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 22 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Nai

8 CA BỆNH (BN21014-BN21021) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Khánh Hòa

10 CA BỆNH (BN21022-BN21024, BN21027, BN21030-BN21035) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: là các trường hợp liên quan đến BN17725 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 3-4/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa.

Trưa 5/7: Số ca mắc COVID-19 TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng "sốc" với 196 ca

Theo Bộ Y tế, tính từ 6h đến 12h30 ngày 5/7, cả nước có 247 ca mắc mới (BN20262-20508) phát hiện trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (196), Bình Dương (17), Long An (13), Phú Yên (6), Bắc Giang (4), Vĩnh Long (3), Đồng Tháp (3), Quảng Ngãi (2), Hà Tĩnh (2), Bắc Ninh (1); trong đó 220 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 12h30 ngày 5/7: Việt Nam có tổng cộng 18.650 ca ghi nhận trong nước và 1.858 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 17.080 ca, trong đó có 5.045 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 14 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định, Quảng Nam.

8 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Huế, Sóc Trăng. Số lượng xét nghiệm từ 29/4cđến nay đã thực hiện 3.416.872 xét nghiệm cho 8.096.093 lượt người.

Tình hình điều trị: Số ca âm tính với SARS-CoV-2 (Lần 1: 313; Lần 2: 132; Lần 3: 74). Số ca tử vong: 90 ca. Số ca điều trị khỏi: 7.819 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

TP. Hồ Chí Minh

196 CA BỆNH (BN20313-BN20508) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 173 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 23 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Vĩnh Long

3 CA BỆNH (BN20262-BN20264) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long: 2 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 4/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Vĩnh Long.

Phú Yên

6 CA BỆNH (BN20265-20270) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Long An

13 CA BỆNH (BN20271, BN20274-BN20279, BN20281, BN20285, BN20288-BN20291) ghi nhận tại tỉnh Long An: 9 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 2 ca liên quan đến chợ Bình Điền; 1 ca có tiền sử về từ TP. Hồ Chí Minh; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 2-3/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Quảng Ngãi

2 CA BỆNH (BN20272-BN20273) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 3/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Giang

4 CA BỆNH (BN20280, BN20282, BN20287, BN20295) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: là các trường hợp F1 của BN19903 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 4/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Tháp

3 CA BỆNH (BN20283-BN20284, BN20286) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Đồng Tháp.

Hà Tĩnh

2 CA BỆNH (BN20292, BN20294) ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 4/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Bắc Ninh

1 CA BỆNH (BN20293) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: nam, 36 tuổi, địa chỉ tại phường Tiền An, TP. Bắc Ninh; là F1 của BN19954 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 4/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Bình Dương

17 CA BỆNH (BN20296-BN20312) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 12 liên quan đến Công ty tại TP. Thuận An, 3 ca liên quan đến Công ty tại TP. Thủ Dầu Một, 2 ca là F1 của BN17975, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Thêm 4 ca mắc COVID-19 tử vong đều là người cao tuổi, có nhiều bệnh nền

Tiều ban Điều trịm Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Trưa nay, cả nước đã có thêm 4 ca mắc COVID-19 tử vong.

Ca tử vong thứ 87 là bệnh nhân (BN)18265, nam, 68 tuổi, sống ở Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân có tiền sử bị đái tháo đường type 2, bệnh tim thiếu máu cục bộ, lao phổi kháng thuốc đang điều trị tháng thứ 3, giãn tĩnh mạch 2 chi dưới, được điều trị ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP. Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân tử vong chỉ sau 4 ngày vào viện là ngày 29/6 với chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2, mắc lao kháng thuốc đang điều trị tháng thứ 3, tim thiếu máu cục bộ, đái tháo đường type 2, giãn tĩnh mạch hai chi dưới, suy dinh dưỡng.

Ca tử vong thứ 88 là BN16340, nữ, 81 tuổi, sống ở Sa Đéc, Đồng Tháp, có tiền sử bị tăng huyết áp, hội chứng cushing, đái tháo đường, được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Đồng Tháp.

Ngày 8/6, bệnh nhân vào viện với chẩn đoán suy tuyến thượng thận cấp, trào ngược dạ dày thực quản, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hội chứng cushing do thuốc. Ngày 26/6 có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính. Bệnh nhân tử vong vào ngày 2/7 vì viêm phổi do SARS-CoV-2 nặng biến chứng suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, suy thượng thận cấp.

Ca tử vong 89 là BN17100, nữ, 73 tuổi, sống ở Châu Thành, Long An. Bệnh nhân có tiền sử bị suy tim, tăng huyết áp, Lupus ban đỏ, thoái hoá khớp gối, loét cùng cụt, cushing do thuốc.

Ngày 13/6, bệnh nhân đau nhức 2 khớp gối nên được con đưa đi khám, nhập viện Bệnh viện Y học Cổ truyền Long An, có test nhanh kháng nguyên SARS -CoV-2 âm tính.

Ngày 21/6, bệnh nhân chuyển Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, xét nghiệm test nhanh âm tính chuyển khoa Nội Tiêu hóa - Huyết học - Nội tiết điều trị với chẩn đoán nhiễm trùng vết loét vùng cùng cụt, thoái hoá đa khớp, thiếu máu mãn.

Ngày 29/6, bệnh nhân có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính. Bệnh nhân tử vong vào 23 giờ ngày 30/6 vì viêm phổi do COVID-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển, suy tim, tăng huyết áp trên bệnh nhân lupus ban đỏ, thoái hoá khớp gối, loét cùng cụt, hội chứng cushing do thuốc.

Ca tử vong 90 là BN19602, nữ 88 tuổi, sống ở Tam Nông, Đồng Tháp. Bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, lao phổi cũ, di chứng đột quỵ, được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An

Bệnh nhân được chẩn đoán bị cơn đau thắt ngực, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hạ kali máu, bệnh tim thiếu máu cục bộ, tăng huyết áp, theo dõi nhồi máu não.

Ngày 25/6, bệnh nhân đột ngột đau khắp bụng, phản ứng thành bụng (+), có kết quả cận lâm sàng chẩn đoán thủng tạng rỗng, chuyển Khoa ngoại phẫu thuật. Chẩn đoán sau phẫu thuật: thủng hồi tràng.

Bệnh nhân tử vong vào 8h40 ngày 4/7 vì thủng ruột non, viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh tim thiếu máu cục bộ, lao phổi cũ, di chứng đột quỵ.

Sáng 5/7: Cả nước có 328 ca mắc mới, TP. HCM "nóng" với 175 ca

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 18h ngày 4/7 đến 6h ngày 5/7, cả nước có 328 ca mắc mới (BN19934-20261) ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (175), Đồng Tháp (100), Phú Yên (23), Hưng Yên (9), Khánh Hòa (8), An Giang (6), Long An (2), Bắc Ninh (2), Lạng Sơn (1), Đồng Nai (1), Sóc Trăng (1); trong đó 272 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6h ngày 5/7, Việt Nam có tổng cộng 18.403 ca ghi nhận trong nước và 1.858 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 16.833 ca, trong đó có 5.045 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 14 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định, Quảng Nam.

8 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Thừa Thiên - Huế, Sóc Trăng. Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 3.416.872 xét nghiệm cho 8.096.093 lượt người.

Tình hình điều trị: Số ca âm tính với SARS-CoV-2 (Lần 1: 313; Lần 2: 132; Lần 3: 74); Số ca tử vong: 86 ca. Số ca điều trị khỏi: 7.819 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Lạng Sơn

BN19934 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 4/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng.

An Giang

BN19935-BN19940 ghi nhận tại tỉnh An Giang: 5 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ Tiền Giang và TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 4/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Long An

BN19941-BN19942 ghi nhận tại tỉnh Long An: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Tháp

100 CA BỆNH (BN19943, BN19956-BN20053, BN20261) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: 68 ca là các trường hợp trong khu vực đã được phong tỏa; 32 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Phú Yên

23 CA BỆNH (BN19944, BN19946-BN19952, BN19955, BN20229, BN20231, BN20237-BN20238, BN20243, BN20247, BN20252-BN20259) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Nai

1 CA BỆNH (BN19945) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: nam, 34 tuổi, địa chỉ tại TP . Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; liên quan đến chợ Bình Điền, TP. Hồ Chí Minh, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 3/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Bắc Ninh

2 CA BỆNH (BN19953-BN19954) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 1 ca là F1 của BN16281 đã được cách ly; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 4/7 dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hồ Chí Minh

175 CA BỆNH (BN20054-BN20228) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 121 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 54 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Khánh Hòa

8 CA BỆNH (BN20230, BN20232-BN20236, BN20239-BN20240) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: là các trường hợp liên quan đến BN17725 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 3/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa.

Hưng Yên

9 CA BỆNH (BN20241-BN20242, BN20244-BN20246, BN20248-BN20251) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 4/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Sóc Trăng

1 CA BỆNH (BN20260) ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng: nam, 36 tuổi, địa chỉ tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng; liên quan đến chợ Bình Điền, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 4/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 243.769, trong đó:

- Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 2.597

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 55.407

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 185.765

Thông tin tiêm chủng: Có thêm 24.325 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 4/7. Tính đến 16 giờ ngày 4/7, tổng cộng đã thực hiện tiêm 3.890.855 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 223.336 người.

Trong ngày 4/7, Việt Nam có thêm 887 ca mắc mới

887 ca mắc mới gồm: 14 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang (6), Thái Bình (4), Quảng Trị (4).

873 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (599), Bình Dương (87), Long An (72), Phú Yên (32), Tiền Giang (29), Khánh Hoà (9), Quảng Ngãi (8 ), Đồng Tháp (6), An Giang (6), Bình Định (4), Bắc Giang (3), Nghệ An (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Vĩnh Long (2), Hải Phòng (2), Tây Ninh (2), Hà Tĩnh (2), Ninh Thuận (1), Trà Vinh (1), Huế (1), Bến Tre (1), Đà Nẵng (1); trong đó 824 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Việt Nam có tổng cộng 18.075 ca ghi nhận trong nước và 1.858 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 16.505 ca, trong đó có 5.045 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 14 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định, Quảng Nam.

Có 7 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Huế.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 3.416.872 xét nghiệm cho 8.096.093 lượt người.